Ο πρωταγωνιστής του «Better Call Saul» κάνει μόνος του τις σκηνές δράσεις παρά την καρδιακή προσβολή

Ο Bob Odenkirk γνωστός από τον ρόλο του ως Saul Goodman, ή Jimmy McGill στις δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές του Vince Gilligan, «Breaking Bad» και «Better Call Saul», εξακολουθεί να γυρίζει μόνος του - χωρίς κασκαντέρ - τις σκηνές δράσεις παρά τα 62 του χρόνια και παρά την καρδιακή προσβολή που υπέστη πριν από μερικά χρόνια.

«Κάνω τις δικές μου σκηνές μάχες. Αλλά δεν με αφήνουν να πετάω στον αέρα», αποκαλύπτει ο 62χρονος ηθοποιός και παραγωγός στη σειρά βίντεο «My Life in Pictures» του περιοδικού PEOPLE, μιλώντας για το sequel της ταινίας «Nobody 2».

Οι υπεύθυνοι της ταινίας Nobody 2 (που βγαίνει σήμερα στις ΗΠΑ στους κινηματογράφους) «δεν είναι χαζοί», λέει αστειευόμενος, όταν πρόκειται για ακροβατικά όπως πτώσεις από μεγάλο ύψος ή το να είσαι δεμένος με σύρματα. «Έχω πάθει καρδιακή προσβολή», λέει ο Odenkirk. «Είμαι 62 ετών».

Ο Bob Odenkirk στην αφίσα της ταινίας «Νobody 2» Universal Studios

Πριν υποστεί την καρδιακή προσβολή πίσω στο 2021, κατά την διάρκεια των γυρισμάτων του Better Call Saul, o Οdenkirk είχε αποφασίσει να δοκιμάσει την τύχη του σε σειρές δράσης, κάνοντας την αρχή με την ταινία Nobody.

«Αυτή είναι μια άλλη παράξενη διαδρομή στην καριέρα μου», λέει, κοιτάζοντας φωτογραφίες από δεκαετίες μέσα και έξω από τα φώτα της δημοσιότητας. «Είχα αυτή την παράξενη ιδέα ότι μπορούσα να κάνω ταινίες δράσεις. Ήμουν σε πολύ καλή φόρμα», εξομολογείται.

Ο Saul Goodman, προσθέτει, ήταν «ένας χαρακτήρας που δεν τα παρατούσε ποτέ, έξυπνος και με πραγματική καρδιά. Και σκέφτηκα: «Το μόνο που πρέπει να κάνω είναι να προσθέσω τις σκηνές μάχης, και είμαι πρόθυμος να προπονηθώ». Έτσι προπονήθηκα για χρόνια και βρήκα μερικούς ανθρώπους που ήταν αρκετά ανόητοι για να με υποστηρίξουν στα Universal Studios. Και φτιάξαμε μια «μεγάλη-μικρή» ταινία με τίτλο Nobody».

«Λατρεύω να κάνω τα ακροβατικά», παραδέχεται. «Τα ακροβατικά είναι το πιο κοντινό πράγμα στην κωμωδία σκετς από όλα όσα έχω κάνει, γιατί υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο στο να τα καταφέρνεις. Κάνεις το ακροβατικό, έχεις τη χορογραφία, το αλλάζεις, το τροποποιείς, εφευρίσκεις πράγματα και μετά πηγαίνεις πίσω από την κάμερα και το παρακολουθείς. Και όταν πετυχαίνει, όλοι γελάνε».

Ο Odenkirk γνωρίζει ότι ο πρωταγωνιστής της ταινίας Mission: Impossible, Tom Cruise, ο οποίος είναι ένα χρόνο μεγαλύτερος του (63 ετών), «κάνει μόνος του τα ακροβατικά του», όπως λέει. «Το ξέρω, το ξέρω. Tom, μπράβο σου».

Και προσθέτει: «Πιθανώς δεν είμαι σε τόσο καλή φόρμα όσο ο καλός, παλιός Tom Cruise».