Πατέρας προσπάθησε να στραγγαλίσει την κόρη του - «Πίστευα πως θα πεθάνω», είπε η 18χρονη

Η στιγμή που ο πατέρας επιτίθεται στην κόρη του - Σοκάρουν τα πλάνα από τα βίντεο

Για σχεδόν τρία χρόνια φυλακίστηκε ο 44χρονος Ihsan για την κατηγορία ότι προσπάθησε να στραγγαλίσει την έφηβη κόρη του για «έγκλημα τιμής».

Ο 44χρονος Ihsan δικάστηκε για απόπειρα δολοφονίας δεύτερου βαθμού μαζί με τη 40χρονη σύζυγό του, Zahraa Subhi Mohsin Ali, για την επίθεση που είχε γίνει στις 18 Οκτωβρίου 2024.

Το ανώτατο δικαστήριο καταδίκασε τον Ihsan και έτσι ο 44χρονος φυλακίστηκε για 14 μήνες για επίθεση δευτέρου βαθμού, 12 μήνες για παράνομη φυλάκιση και 182 ημέρες για επίθεση τετάρτου βαθμού στην κόρη του, Fatima.

Διατάχθηκε επίσης να ολοκληρώσει μια τάξη γονέων, να κάνει 18 μήνες κοινωφελούς εργασίας και να μην έχει επαφή με την κόρη του για 10 χρόνια.

Η δικαστής Christine Schaller κατηγόρησε τον Ihsan για τις «φρικτές ενέργειές» του, συμπεριλαμβανομένης της «σιωπηρής επίθεσης στη Fatima» έξω από το γυμνάσιο Timberline στο Lacey της Ουάσινγκτον.

Η 18χρονη σήμερα Fatima αποκάλεσε «τέρας» τον πατέρα της στο δικαστήριο και εξομολογήθηκε πως εκείνος προσπάθησε να την σκοτώσει. Η Fatima είπε στην αστυνομία ότι το έσκασε από το σπίτι, αφού οι γονείς της προσπάθησαν να την βάλουν σε ένα αεροπλάνο για το Ιράκ.

«Ο πατέρας της την απειλούσε πρόσφατα με τη δολοφονία της για την άρνηση ενός κανονισμένου γάμου με έναν μεγαλύτερο άνδρα σε άλλη κομητεία», ανέφεραν οι αστυνομικοί.

Αλλά αυτός ο ισχυρισμός, κεντρικός στην αρχική υπόθεση της εισαγγελίας πέρυσι, απουσίασε εντελώς από τη δίκη τριών εβδομάδων τον περασμένο μήνα, με δικαστική απόφαση.

Στους ενόρκους έδειξαν τρομακτικό βίντεο με την Ιχσάν να αρπάζει τη Φατίμα από το λαιμό πριν την βάλουν σε ένα τσοκ στο έδαφος έξω από το σχολείο. Τα πλάνα είναι σοκαριστικά, καθώς υπήρχαν πολλές μαρτυρίες από τραυματισμένους εφήβους, τον φίλο της Ισάια και δύο άνδρες που σταμάτησαν για να βοηθήσουν.

Η ίδια η Φατίμα κατέθεσε ότι έχασε τις αισθήσεις της τέσσερις φορές και ήταν τρομοκρατημένη ότι επρόκειτο να πεθάνει.