Ναντίν Αγιούμπ: Για πρώτη φορά στον διαγωνισμό Miss Universe η μις Παλαιστίνη

Στον διεθνή διαγωνισμό Miss Universe («Μις Κόσμος») θα διαγωνιστεί η Ναντίν Αγιούμπ που θα εκπροσωπήσει για πρώτη φορά την Παλαιστίνη.

«Είναι τιμή μου να ανακοινώσω ότι, για πρώτη φορά, η Παλαιστίνη θα έχει παρουσία στο Miss Universe. Τη στιγμή που η χώρα μου βιώνει βαθιά τραγωδία —ειδικά στη Γάζα— κουβαλώ τη φωνή ενός λαού που αρνείται να σιωπήσει. Εκπροσωπώ κάθε Παλαιστίνια γυναίκα και παιδί που η δύναμή τους πρέπει να γίνει γνωστή στον κόσμο. Δεν είμαστε μόνο ο πόνος μας· είμαστε ανθεκτικότητα, ελπίδα και ο παλμός μιας πατρίδας που ζει μέσα μας», αναφέρει η 27χρονη Ναντίν Αγιούμπ.

«Ο θεσμός του Miss Universe καλωσορίζει εκπροσώπους από όλο τον κόσμο, προβάλλοντας τη διαφορετικότητα, τον πολιτιστικό διάλογο και την ενδυνάμωση των γυναικών», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Η Ναντίν Αγιούμπ, ακτιβίστρια και μοντέλο από την Παλαιστίνη, εκφράζει την αντοχή και την αποφασιστικότητα που αποτελούν βασικά στοιχεία της πλατφόρμας μας», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η πανέμορφη Ναντίν Αγιούμπ θα πάρει μέρος στον διεθνή διαγωνισμό ομορφιάς μαζί με τουλάχιστον 130 συμμετέχουν στον τελικό που θα γίνει στη Μπανγκόνγκ στις 21 Νοεμβρίου. Η Ναντίν Αγιούμπ είχε στεφθεί Μις Παλαιστίνη το 2022.

Η συμμετοχή της Παλαιστίνης στον διαγωνισμό συμπίπτει με την έντονη διεθνή κριτική απέναντι στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.