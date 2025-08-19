Ναντίν Αγιούμπ: Για πρώτη φορά στον διαγωνισμό Miss Universe η μις Παλαιστίνη

«Είναι τιμή μου να ανακοινώσω ότι, για πρώτη φορά, η Παλαιστίνη θα έχει παρουσία στο Miss Universe», λέει η 27χρονη 

Newsbomb

Ναντίν Αγιούμπ: Για πρώτη φορά στον διαγωνισμό Miss Universe η μις Παλαιστίνη

Η Ναντίν Αγιούμπ

Instagram: Nadeen Ayoub
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στον διεθνή διαγωνισμό Miss Universe («Μις Κόσμος») θα διαγωνιστεί η Ναντίν Αγιούμπ που θα εκπροσωπήσει για πρώτη φορά την Παλαιστίνη.

«Είναι τιμή μου να ανακοινώσω ότι, για πρώτη φορά, η Παλαιστίνη θα έχει παρουσία στο Miss Universe. Τη στιγμή που η χώρα μου βιώνει βαθιά τραγωδία —ειδικά στη Γάζα— κουβαλώ τη φωνή ενός λαού που αρνείται να σιωπήσει. Εκπροσωπώ κάθε Παλαιστίνια γυναίκα και παιδί που η δύναμή τους πρέπει να γίνει γνωστή στον κόσμο. Δεν είμαστε μόνο ο πόνος μας· είμαστε ανθεκτικότητα, ελπίδα και ο παλμός μιας πατρίδας που ζει μέσα μας», αναφέρει η 27χρονη Ναντίν Αγιούμπ.

«Ο θεσμός του Miss Universe καλωσορίζει εκπροσώπους από όλο τον κόσμο, προβάλλοντας τη διαφορετικότητα, τον πολιτιστικό διάλογο και την ενδυνάμωση των γυναικών», αναφέρει η ανακοίνωση.

https://www.instagram.com/reel/DNSsoXtMnGf/

«Η Ναντίν Αγιούμπ, ακτιβίστρια και μοντέλο από την Παλαιστίνη, εκφράζει την αντοχή και την αποφασιστικότητα που αποτελούν βασικά στοιχεία της πλατφόρμας μας», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η πανέμορφη Ναντίν Αγιούμπ θα πάρει μέρος στον διεθνή διαγωνισμό ομορφιάς μαζί με τουλάχιστον 130 συμμετέχουν στον τελικό που θα γίνει στη Μπανγκόνγκ στις 21 Νοεμβρίου. Η Ναντίν Αγιούμπ είχε στεφθεί Μις Παλαιστίνη το 2022.

https://www.instagram.com/p/C99eKjtS4vS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/C-P_NZQyktT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η συμμετοχή της Παλαιστίνης στον διαγωνισμό συμπίπτει με την έντονη διεθνή κριτική απέναντι στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:19ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ έδειξε στον Ζελένσκι και στον Μακρόν τη συλλογή του από καπέλα

13:16ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Χαλάνδρι: Δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως στον 28χρονο

13:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Πένθος στον «Δικέφαλο του Βορρά» - Πέθανε ο Απόστολος Σαββουλίδης

13:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάλος για το επίδομα «βαρέων και ανθυγιεινών» στους υπαλλήλους της Βουλής  - Ποια κόμματα ψήφισαν «ΝΑΙ»

13:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε παραμονή Λαρεντζάκη

13:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 55χρονος για εμπρησμό στην Πάρνηθα το 2005

13:00ΚΟΣΜΟΣ

«Εκτροχιάστηκε» επιβάτης σε πτήση - Έφτασε στο σημείο να κάνει εμετό στην διπλανή οικογένεια

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Ο Πούτιν είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι

12:52ΚΟΣΜΟΣ

Μύδροι Μακρόν κατά Πούτιν: «Είναι αρπακτικό, ένα τέρας στις πόρτες μας»

12:49ΕΛΛΑΔΑ

Οι εξηγήσεις του Γεράσιμου Παπαδόπουλου για τους σεισμούς στην Εύβοια

12:40ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Συναγερμός στο αεροδρόμιο - Ακούστηκε δυνατός θόρυβος σε Boeing 737

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Νεκρός 20χρονος και τραυματίας 17χρονος από τροχαίο με μοτοσυκλέτα

12:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης για μετανάστες: «Στην Ελλάδα δεν έρχονται μόνο κατατρεγμένοι. Έρχονται και κακομαθημένοι»

12:26ΕΛΛΑΔΑ

«Κούρσα τρόμου» στο Ηράκλειο: Οδηγός ταξί προσπάθησε να ασελγήσει σε βάρος 30χρονης

12:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Μεγάλες «μάχες» σε Παραλία και «Ζωσιμάδες» - Το πρόγραμμα

12:21ΚΟΣΜΟΣ

Έγκυος έκανε... σμπαράλια το αυτοκίνητο του πρώην της - Η χαμογελαστή φωτογραφία στο Τμήμα

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανός sniper «φάντασμα» σκότωσε 2 Ρώσους στρατιώτες με μια βολή και… έσπασε ρεκόρ

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Βυτιοφόρο ανετράπη και έπεσε σε κανάλι στην Εθνική Οδό - Πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον οδηγό

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Φίνος Φιλμ: Το απολαυστικό βίντεο για την Παγκόσμια Ημέρα Φωτογραφίας

12:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Ποια μέτρα θα ανακοινωθούν - Έκπληξη με το επίδομα 250 ευρώ στους συνταξιούχους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:09WHAT THE FACT

Αν το δεις σε ΑΤΜ, φύγε: Ειδικοί προειδοποιούν για κόλπο που κλέβει χρήματα χωρίς να το καταλάβεις

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανός sniper «φάντασμα» σκότωσε 2 Ρώσους στρατιώτες με μια βολή και… έσπασε ρεκόρ

11:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία μεταβολή από σήμερα, πού θα βρέξει - Καυσωνική η Παρασκευή

12:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Ποια μέτρα θα ανακοινωθούν - Έκπληξη με το επίδομα 250 ευρώ στους συνταξιούχους

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Ο Πούτιν είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι

11:50ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Η φρίκη των εξαφανισμένων ορφανών - Αποκαλυπτική έρευνα των New York Times

13:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάλος για το επίδομα «βαρέων και ανθυγιεινών» στους υπαλλήλους της Βουλής  - Ποια κόμματα ψήφισαν «ΝΑΙ»

11:29LIFESTYLE

Αιώνια ομορφιά: Δείτε την Τζόαν Κόλινς με μαγιό στα 92 της χρόνια

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Η Ουκρανία θα αγοράσει όπλα 100 δισ. από τις ΗΠΑ με ευρωπαϊκά κονδύλια

12:21ΚΟΣΜΟΣ

Έγκυος έκανε... σμπαράλια το αυτοκίνητο του πρώην της - Η χαμογελαστή φωτογραφία στο Τμήμα

13:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 55χρονος για εμπρησμό στην Πάρνηθα το 2005

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Πώς έγινε το δυστύχημα με τους 3 νεκρούς – Τα παιδιά και τα εγγόνια τους ήταν στο μπροστινό ΙΧ

09:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο δολοφόνος της 47χρονης στο Χαλάνδρι: «Θόλωσα και τη μαχαίρωσα» είπε στους αστυνομικούς

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Μάθιου Πέρι: Η «βασίλισσα της κεταμίνης» δήλωσε ένοχη για τον θάνατό του

13:00ΚΟΣΜΟΣ

«Εκτροχιάστηκε» επιβάτης σε πτήση - Έφτασε στο σημείο να κάνει εμετό στην διπλανή οικογένεια

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Η συνάντηση Ζελένσκι-Πούτιν ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στην Ουγγαρία

07:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Παντελεήμονας: «Ξεκαθάρισμα λογαριασμών» πίσω από τη δολοφονία του 47χρονου

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Ισραήλ: Βρέθηκε αρχαίο νόμισμα στην Ιερουσαλήμ που επιβεβαιώνει προφητεία του Ιησού

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Αστυνομικός απολύθηκε γιατί συμμετείχε σε... βίντεο του Only Fans - Άγγιξε το στήθος μοντέλου σε δήθεν έλεγχο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ