Ο Σεργκέι Λαβρόφ προσκάλεσε επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ στη Ρωσία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ χαιρετά τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ πριν από τις συνομιλίες του με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G20 στο Αμβούργο της Γερμανίας στις 7 Ιουλίου 2017.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, κάλεσε επίσημα τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να επισκεφθεί την Ρωσία, όπως ανέφερε σε συνέντευξη του, στο τηλεοπτικό κανάλι Russia 24.

Στην ίδια συνέντευξη αναφέρθηκε και στην συνάντηση του Τραμπ με τους Ευρωπαίους ηγέτες, επαινώντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ και επιπλήττοντας εκείνους, καθώς όπως σημείωσε «επέμειναν σε κάθε ευκαιρία μόνο στην κατάπαυση του πυρός και ότι μετά από αυτό θα συνεχίσουν να προμηθεύουν όπλα στην Ουκρανία».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας δήλωσε επιπλέον ότι η ατμόσφαιρα στη συνάντηση του Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα ήταν «πολύ καλή». «Ήταν σαφές ότι ο αρχηγός των Ηνωμένων Πολιτειών και η ομάδα του, πρώτον, επιθυμούν ειλικρινά να επιτύχουν ένα αποτέλεσμα που θα είναι μακροπρόθεσμο, βιώσιμο και αξιόπιστο», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ δήλωσε χθες στις συνομιλίες ότι δεν είναι απαραίτητη η κατάπαυση του πυρός και ότι μπορεί να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία ενώ η Ρωσία και η Ουκρανία βρίσκονται σε πόλεμο – θέση που υποστηρίζει ο Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά όχι η Ευρώπη.

Διαβάστε επίσης