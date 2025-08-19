«Φωνές της Ανθρωπιάς»: Η νέα καμπάνια της ΕΕ αφιερωμένη στην ανθρωπιστική βοήθεια

Η Ευρωπαϊκή Ένωση λανσάρει νέα καμπάνια ευαισθητοποίησης, με τίτλο «Φωνές της Ανθρωπιάς».

Μέσα από αυτήν, προβάλλει τον καταλυτικό της ρόλο στη χρηματοδότηση ανθρωπιστικής βοήθειας παγκοσμίως και αναδεικνύει τις βασικές αρχές που διέπουν την ανταπόκρισή της σε κρίσεις: Την ανθρωπιά, την αντικειμενικότητα, την αμεροληψία και την ανεξαρτησία.

Each year, more aid workers are killed, injured, or kidnapped – and the support they need to work safely is eroding.



On #WorldHumanitarianDay, we honour their courage and call for their protection. ❤️



Aid workers are #NotATarget. pic.twitter.com/bxoGCl8jwP — EU Civil Protection & Humanitarian Aid ?? (@eu_echo) August 19, 2025

Καθώς οι ανθρωπιστικές ανάγκες παγκοσμίως αυξάνονται διαρκώς, με περισσότερους από 300 εκατ. ανθρώπους να χρήζουν επείγουσας βοήθειας το 2025, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σταθερά προσηλωμένη στις δεσμεύσεις της.

Παρέχει βοήθεια πάντα με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες κάθε κρίσης και την προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας. Η καμπάνια έχει σχεδιαστεί με στόχο την ενίσχυση της κατανόησης, της υπερηφάνειας και της αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έμφαση στις ηλικίες 20 – 40 ετών, αναδεικνύοντας παράλληλα τον ανθρώπινο παράγοντα και τις αξίες πίσω από το ανθρωπιστικό έργο της Ένωσης.

«Με αυτή την καμπάνια, επιδιώκουμε να αναδείξουμε τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρόκειται για αφηρημένες αξίες.

Αντιθέτως, αποτελούν θεμέλιους λίθους για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, την ενδυνάμωση κάθε δράσης και τη διασφάλιση ότι η βοήθεια φτάνει σε αυτούς που την έχουν περισσότερο ανάγκη», τόνισε ο Ζαχαρίας Γιακουμής, Επικεφαλής Επικοινωνιών στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας.

Η καμπάνια «Φωνές της Ανθρωπιάς» αναδεικνύει εμπειρίες ανθρώπων που προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια και παρουσιάζει ιστορίες από το πεδίο, μέσα από ντοκιμαντέρ, αφηγήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συνεργασίες με influencers.

Το μήνυμα είναι σαφές: Κάθε ανθρωπιστική δράση διέπεται από τη δέσμευση για σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ακόμα και στις πιο δύσκολες κρίσεις παγκοσμίως.

Η αφήγηση της καμπάνιας μάς μεταφέρει στην καθημερινότητα τριών εργαζομένων που συμμετέχουν στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση: Στη Γάζα, στην Ουκρανία και σε έναν οικισμό Σουδανών προσφύγων στην Ουγκάντα. Μέσα από τις δικές τους ιστορίες, αποκαλύπτεται μια ανθρώπινη ματιά στο έργο που επιτελείται σε περιβάλλοντα γεμάτα προκλήσεις και κινδύνους.

Η καμπάνια, η οποία θα διαρκέσει από τον Αύγουστο έως τον Δεκέμβριο του 2025, υλοποιείται σε δέκα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Τσεχία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Κροατία, Λιθουανία, Πολωνία, Ισπανία, Ιταλία και Γαλλία.

Η έναρξη της καμπάνιας συμπίπτει με την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπιστικής Βοήθειας (19 Αυγούστου) – μία συμβολική στιγμή για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τον παγκόσμιο ανθρωπιστικό ρόλο της Ένωσης και για την αναγνώριση της αφοσίωσης των ανθρωπιστικών εργαζομένων παγκοσμίως.