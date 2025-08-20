Η φωτογραφία της Kathrine Switzer που άλλαξε την ιστορία των Μαραθωνίων

Η ιστορία της Kathrine Switzer είναι ιδιαίτερα σημαντική και αποτελεί έμπνευση -όχι μόνο για τον αθλητισμό, αλλά και για την ισότητα των φύλων.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας