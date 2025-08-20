Η φωτογραφία της Kathrine Switzer που άλλαξε την ιστορία των Μαραθωνίων
Η Kathrine Switzer είναι η πρώτη γυναίκα που έτρεξε (αν)επίσημα στον Μαραθώνιο της Βοστώνης το 1967
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η ιστορία της Kathrine Switzer είναι ιδιαίτερα σημαντική και αποτελεί έμπνευση -όχι μόνο για τον αθλητισμό, αλλά και για την ισότητα των φύλων.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:18 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΑΔΕ: Νέα πρόστιμα και λουκέτα σε τουριστικούς προορισμούς
10:14 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Συναγερμός στη Μύκονο: Φωτιά σε ιστιοφόρο κοντά στη Δήλο
10:11 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΔΕΘ: Στο τραπέζι αλλαγές στη φορολογική κλίμακα
09:59 ∙ LIFESTYLE
Eurovision 2026: Στη Βιέννη ο μουσικός διαγωνισμός
09:51 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ: Στην αποστολή για Βρυξέλλες ο Ελίασον
09:45 ∙ WHAT THE FACT
Παράξενο αλλά αληθινό: Ποιοι ασυνήθιστοι κανόνες στη Γερμανία μπορούν να σας κοστίσουν
20:33 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συντάξεις: Τι αλλάζει στα όρια ηλικίας από το 2027 - Οι μεγάλοι χαμένοι
07:30 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Επιστροφή Τσίπρα: Οι εκπλήξεις στη ΔΕΘ και οι επόμενες παρεμβάσεις
09:20 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ