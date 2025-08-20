Αντικείμενο συζήτησης παραμένει το φούτερ με το οποίο εμφανίστηκε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, εισερχόμενος στο ξενοδοχείο που θα διέμενε κατά τη διάρκεια της συνάντησης στην Αλάσκα.

Η συντομογραφία ΕΣΣΔ (Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών) προκάλεσε αίσθηση. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν αποκάλεσε χαριτολογώντας τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ «ιμπεριαλιστή» λόγω του φούτερ με την επιγραφή «ΕΣΣΔ» που φορούσε όταν πέταξε στην Αλάσκα

Ο Λαβρόφ στο περιθώριο συνέντευξής του, απάντησε για την εμφάνισή του στην Αλάσκα. «Δεν υπάρχει ιμπεριαλισμός εδώ, ούτε προσπάθεια αναβίωσης μιας ιμπεριαλιστικής νοοτροπίας», εξήγησε ο υπουργός Εξωτερικών του Πούτιν. «Πρόκειται για ιστορία — και η ιστορία πρέπει να διαφυλαχθεί. Συμπεριλαμβανομένου, αν μου επιτρέπετε, ενός ελαφρού χιούμορ».

Η τιμή του φούτερ «ΕΣΣΔ»

Ο ιδρυτής της μάρκας Chelyabinsk, η οποία παράγει αυτά τα φούτερ με την επιγραφή «ΕΣΣΔ», δήλωσε ότι το συγκεκριμένο προϊόν κοστίζει 10.990 ρούβλια (περίπου 118 ευρώ). Αυτό αναφέρει η «KP-Chelyabinsk».

Σύμφωνα με τον επιχειρηματία, η επιλογή του υπουργού ήταν μια πραγματική έκπληξη για όλη την ομάδα.