«Η Ταϊλάνδη της Ευρώπης»: Πώς βλέπουν την Ελλάδα στο εξωτερικό και πώς στο εσωτερικό
Η Ελλάδα των τουριστών, αλλά όχι των Ελλήνων. Όλο και περισσότεροι ντόπιοι αποκλείονται από τις καλοκαιρινές διακοπές, σύμφωνα με αφιέρωμα του Guardian στη χώρα μας...
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Παρά την εντυπωσιακή αύξηση του τουρισμού στην Ελλάδα, με 36 εκατομμύρια επισκέπτες το 2024 και έσοδα 21,7 δισ. ευρώ, ολοένα και περισσότεροι Έλληνες αδυνατούν να αντέξουν το κόστος των διακοπών στη χώρα τους.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:24 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα στο Πηγάδι Ηλείας - Επιχειρούν εναέρια μέσα
16:23 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα
16:20 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Άδεια οδήγησης: Οι νέοι κανόνες που αλλάζουν τα δεδομένα για τους οδηγούς
16:12 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Equipe: «Προς Τραμπζονσπόρ ο Ρενάτο Σάντσες»
15:45 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για τη σύλληψη Τούρκων μαφιόζων
15:44 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Χάσι: «Έμπειρη και με ποιότητα η ΑΕΚ»
15:41 ∙ ΚΟΣΜΟΣ