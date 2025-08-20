«Η Ταϊλάνδη της Ευρώπης»: Πώς βλέπουν την Ελλάδα στο εξωτερικό και πώς στο εσωτερικό

Παρά την εντυπωσιακή αύξηση του τουρισμού στην Ελλάδα, με 36 εκατομμύρια επισκέπτες το 2024 και έσοδα 21,7 δισ. ευρώ, ολοένα και περισσότεροι Έλληνες αδυνατούν να αντέξουν το κόστος των διακοπών στη χώρα τους.

