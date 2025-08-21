Frank Caprio: Ο δικαστής σταρ που άγγιξε τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων

Μεγάλο το κενό που αφήνει πίσω του ο Frank Caprio, ο δικαστής στο Ρόουντ Άιλαντ, που ήταν γνωστός για τον βαθιά ανθρώπινο τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε και αξιολογούσε τις δικαστικές υποθέσεις.

Ο Frank Caprio πέθανε σε ηλικία 88 ετών με την πολιτική ηγεσία να μιλάει για εκείνον με τα θερμότερα λόγια. Ήταν ο σταρ του Caught in Providence, μιας εκπομπής που προβλήθηκε για περισσότερες από δύο δεκαετίες, αρχικά σε τοπική τηλεόραση και αργότερα εθνικά.

Κυρίως όμως ήταν γνωστός για την ευγενική και χιουμοριστική προσέγγισή του στην αντιμετώπιση παραβάσεων κυκλοφορίας στην εκπομπή του. Συνέχισε να μοιράζεται βίντεο από την αίθουσα του δικαστηρίου στο YouTube ακόμη και μετά την αποχώρησή του ενώ μέσα στη χρονιά εκδόθηκαν τα απομνημονεύματά του.

Αποσπάσματα από την εκπομπή έχουν πάνω από 1 δισεκατομμύριο προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στη δικαστική έδρα, ο Caprio ανέπτυξε μια προσωπικότητα που αντιπαρατίθετο με πολλούς τηλεοπτικούς κριτές. Ο ίδιος όμως ήταν πιο συμπονετικός και λιγότερο επικριτικός.

Στα σύντομα αποσπάσματά του στο YouTube, ο Caprio συχνά εμφανίζεται να δείχνει συμπόνια για όσους βρίσκονται στην αίθουσα του δικαστηρίου. Ο ίδιος δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει τη φήμη του για να αντιμετωπίσει ζητήματα όπως η άνιση πρόσβαση στο δικαστικό σύστημα.

«Η φράση "Με ελευθερία και δικαιοσύνη για όλους" αντιπροσωπεύει την ιδέα ότι η δικαιοσύνη πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους. Ωστόσο, δεν είναι», είπε ο Κάπριο σε ένα βίντεο. «Σχεδόν το 90% των Αμερικανών με χαμηλό εισόδημα αναγκάζονται να αντιμετωπίζουν αστικά ζητήματα όπως την υγειονομική περίθαλψη, τις άδικες εξώσεις, τα επιδόματα και, ναι, ακόμη και τις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μόνοι τους».

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οικογένειά του περιέγραψε τον Κάπριο «ως έναν αφοσιωμένο σύζυγο, πατέρα, παππού, προπάππου και φίλο».

«Αγαπημένος για τη συμπόνια, την ταπεινότητα και την ακλόνητη πίστη του στην καλοσύνη των ανθρώπων, ο δικαστής Caprio άγγιξε τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων μέσω του έργου του στην αίθουσα του δικαστηρίου και όχι μόνο», έγραψε η οικογένεια. «Η ζεστασιά, το χιούμορ και η καλοσύνη του άφησαν ανεξίτηλο το σημάδι τους σε όλους όσους τον γνώριζαν».

Πέθανε ειρηνικά σε ηλικία 88 ετών

«Ο Δικαστής Frank Caprio απεβίωσε ειρηνικά σε ηλικία 88 ετών έπειτα από μια μακρά και γενναία μάχη με καρκίνο του παγκρέατος», έγραψε η οικογένεια στο Instagram. «Εις τιμήν του, ας προσπαθήσουμε ο καθένας μας να φέρει λίγη περισσότερη συμπόνια στον κόσμο – όπως έκανε καθημερινά ο ίδιος.

https://www.instagram.com/p/DNltA4ruvMB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ο Caprio αποσύρθηκε από το Δημοτικό Δικαστήριο του Πρόβιντενς το 2023 έπειτα από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες στο εδώλιο.

Σύμφωνα με τη βιογραφία του, ο Caprio προερχόταν από ταπεινή οικογένεια, ως ο δεύτερος από τα τρία αγόρια που μεγάλωσαν στη γειτονιά Φέντεραλ Χιλ του Πρόβιντενς στο Ρόουντ Άιλαντ.

«Ελπίζω ότι οι άνθρωποι θα συνειδητοποιήσουν ότι οι θεσμοί της κυβέρνησης μπορούν να λειτουργούν πολύ καλά επιδεικνύοντας καλοσύνη, δικαιοσύνη και συμπόνια. Ζούμε σε μια αμφιλεγόμενη κοινωνία», είπε το 2017. «Ελπίζω ότι οι άνθρωποι θα δουν ότι μπορούμε να απονέμουμε δικαιοσύνη χωρίς να είμαστε καταπιεστικοί».

*Με πληροφορίες από CNN