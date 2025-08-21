Frank Caprio: Ο δικαστής σταρ που άγγιξε τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων

Δεν δίστασε να συγκρουστεί με πολλούς τηλεοπτικούς κριτές – Έμεινε χαραγμένος στη μνήμη πολλών για το χιούμορ, την ευγένεια και την ανθρώπινη προσέγγιση στις υποθέσεις που δίκαζε

Newsbomb

Frank Caprio: Ο δικαστής σταρ που άγγιξε τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων

Ο δικαστής Φρανκ Κάπριο πέθανε σε ηλικία 88 ετών

Αρχείου - AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μεγάλο το κενό που αφήνει πίσω του ο Frank Caprio, ο δικαστής στο Ρόουντ Άιλαντ, που ήταν γνωστός για τον βαθιά ανθρώπινο τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε και αξιολογούσε τις δικαστικές υποθέσεις.

Ο Frank Caprio πέθανε σε ηλικία 88 ετών με την πολιτική ηγεσία να μιλάει για εκείνον με τα θερμότερα λόγια. Ήταν ο σταρ του Caught in Providence, μιας εκπομπής που προβλήθηκε για περισσότερες από δύο δεκαετίες, αρχικά σε τοπική τηλεόραση και αργότερα εθνικά.

Κυρίως όμως ήταν γνωστός για την ευγενική και χιουμοριστική προσέγγισή του στην αντιμετώπιση παραβάσεων κυκλοφορίας στην εκπομπή του. Συνέχισε να μοιράζεται βίντεο από την αίθουσα του δικαστηρίου στο YouTube ακόμη και μετά την αποχώρησή του ενώ μέσα στη χρονιά εκδόθηκαν τα απομνημονεύματά του.

Αποσπάσματα από την εκπομπή έχουν πάνω από 1 δισεκατομμύριο προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στη δικαστική έδρα, ο Caprio ανέπτυξε μια προσωπικότητα που αντιπαρατίθετο με πολλούς τηλεοπτικούς κριτές. Ο ίδιος όμως ήταν πιο συμπονετικός και λιγότερο επικριτικός.

Στα σύντομα αποσπάσματά του στο YouTube, ο Caprio συχνά εμφανίζεται να δείχνει συμπόνια για όσους βρίσκονται στην αίθουσα του δικαστηρίου. Ο ίδιος δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει τη φήμη του για να αντιμετωπίσει ζητήματα όπως η άνιση πρόσβαση στο δικαστικό σύστημα.

«Η φράση "Με ελευθερία και δικαιοσύνη για όλους" αντιπροσωπεύει την ιδέα ότι η δικαιοσύνη πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους. Ωστόσο, δεν είναι», είπε ο Κάπριο σε ένα βίντεο. «Σχεδόν το 90% των Αμερικανών με χαμηλό εισόδημα αναγκάζονται να αντιμετωπίζουν αστικά ζητήματα όπως την υγειονομική περίθαλψη, τις άδικες εξώσεις, τα επιδόματα και, ναι, ακόμη και τις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μόνοι τους».

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οικογένειά του περιέγραψε τον Κάπριο «ως έναν αφοσιωμένο σύζυγο, πατέρα, παππού, προπάππου και φίλο».

«Αγαπημένος για τη συμπόνια, την ταπεινότητα και την ακλόνητη πίστη του στην καλοσύνη των ανθρώπων, ο δικαστής Caprio άγγιξε τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων μέσω του έργου του στην αίθουσα του δικαστηρίου και όχι μόνο», έγραψε η οικογένεια. «Η ζεστασιά, το χιούμορ και η καλοσύνη του άφησαν ανεξίτηλο το σημάδι τους σε όλους όσους τον γνώριζαν».

Πέθανε ειρηνικά σε ηλικία 88 ετών

«Ο Δικαστής Frank Caprio απεβίωσε ειρηνικά σε ηλικία 88 ετών έπειτα από μια μακρά και γενναία μάχη με καρκίνο του παγκρέατος», έγραψε η οικογένεια στο Instagram. «Εις τιμήν του, ας προσπαθήσουμε ο καθένας μας να φέρει λίγη περισσότερη συμπόνια στον κόσμο – όπως έκανε καθημερινά ο ίδιος.

https://www.instagram.com/p/DNltA4ruvMB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ο Caprio αποσύρθηκε από το Δημοτικό Δικαστήριο του Πρόβιντενς το 2023 έπειτα από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες στο εδώλιο.

Σύμφωνα με τη βιογραφία του, ο Caprio προερχόταν από ταπεινή οικογένεια, ως ο δεύτερος από τα τρία αγόρια που μεγάλωσαν στη γειτονιά Φέντεραλ Χιλ του Πρόβιντενς στο Ρόουντ Άιλαντ.

«Ελπίζω ότι οι άνθρωποι θα συνειδητοποιήσουν ότι οι θεσμοί της κυβέρνησης μπορούν να λειτουργούν πολύ καλά επιδεικνύοντας καλοσύνη, δικαιοσύνη και συμπόνια. Ζούμε σε μια αμφιλεγόμενη κοινωνία», είπε το 2017. «Ελπίζω ότι οι άνθρωποι θα δουν ότι μπορούμε να απονέμουμε δικαιοσύνη χωρίς να είμαστε καταπιεστικοί».

*Με πληροφορίες από CNN

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:43ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ναύτης του πολεμικού ναυτικού καταδικάστηκε για κατασκοπεία - Πούλησε στρατιωτικά μυστικά σε Κινέζο πράκτορα

09:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: «Φωτιά» έχει πάρει η εφαρμογή Appodixi - Καταγγελίες ρεκόρ για φοροδιαφυγή

09:28ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στις ΗΠΑ: Γυναίκα σκότωσε τον σύζυγό της, τα παιδιά της και αυτοκτόνησε - Το τελευταίο βίντεο στο TikTok, δύο μέρες πριν την δολοφονία

09:19ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Microsoft: Ανησυχία για την «ψύχωση τεχνητής νοημοσύνης» από τον επικεφαλής AI της εταιρείας - Αυξημένες οι αναφορές της νέας «πάθησης»

09:05ΕΛΛΑΔΑ

«Σιώπησες, μα τα μάτια σου ουρλιάζουν»: Ραγίζει καρδιές η μητέρα της Ασπασίας που πυροβολήθηκε από τον πατέρα της

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες ανακάλυψαν νέο είδος σαλαχιού μάντα - Μόλις το τρίτο στον κόσμο

08:52ΠΑΙΔΕΙΑ

Κλείνουν 38 σχολεία στην Ήπειρο - Γιατί αποφαστίστηκε η αναστολή λειτουργίας τους

08:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τις ευρωπαϊκές «μάχες» Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Πώς είναι σήμερα ο 15χρονος που έκανε μεταμόσχευση ήπατος έπειτα από θερμοπληξία - Τι λέει από το Τορίνο ο πατέρας του

08:39ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σκληρές περικοπές στην υπηρεσία που ηγείται ανακοίνωσε η διευθύντρια της εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών Τάλσι Γκάμπαρντ

08:37ΚΟΣΜΟΣ

Frank Caprio: Ο δικαστής σταρ που άγγιξε τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων - Έκρινε με συμπόνια και καλοσύνη

08:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Επίθεση με πέτρες σε τουριστικό λεωφορείο - Τρεις οι τραυματίες

08:23ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Υπουργός κρέμασε εικόνες της ισοπεδωμένης Γάζας σε ισραηλινές φυλακές για να τις βλέπουν Παλαιστίνιοι κρατούμενοι - Βίντεο

08:22WHAT THE FACT

Τι να μην παραγγείλετε έξω για να μην αρρωστήσετε - Το βίντεο που ανατρέπει όσα ξέρατε

08:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σπάνια Lamborghini Miura βρισκόταν 40 χρόνια μέσα σε διαμέρισμα της Νέας Υόρκης

07:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόθεν Έσχες 2025: Ανοιχτή έως τον Οκτώβριο η πλατφόρμα για τις δηλώσεις

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Κόστα Ρίκα: Πιάστηκε σπάνιος «πορτοκαλί» καρχαρίας με τρομακτικά μάτια - Άφωνοι οι ψαράδες

07:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford: Τα 60 χρόνια του Transit σε αριθμούς (Video)

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Μαγεία η Τζένιφερ Λόπεζ και ως ξανθιά: Η νέα εμφάνιση για τις ανάγκες ταινίας - «Μοιάζει στη Μαντόνα»

07:26ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Βρήκατε κέρμα στην πόρτα του αυτοκινήτου σας; Γιατί κινδυνεύετε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:05ΕΛΛΑΔΑ

«Σιώπησες, μα τα μάτια σου ουρλιάζουν»: Ραγίζει καρδιές η μητέρα της Ασπασίας που πυροβολήθηκε από τον πατέρα της

09:28ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στις ΗΠΑ: Γυναίκα σκότωσε τον σύζυγό της, τα παιδιά της και αυτοκτόνησε - Το τελευταίο βίντεο στο TikTok, δύο μέρες πριν την δολοφονία

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Περιπέτεια χωρίς τέλος για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Ξανά στο Δρομοκαΐτειο σήμερα - Η κρίσιμη γνωμάτευση των γιατρών

06:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τέσσερις μεγάλες ανατροπές το 2026 - Τι θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

08:37ΚΟΣΜΟΣ

Frank Caprio: Ο δικαστής σταρ που άγγιξε τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων - Έκρινε με συμπόνια και καλοσύνη

08:22WHAT THE FACT

Τι να μην παραγγείλετε έξω για να μην αρρωστήσετε - Το βίντεο που ανατρέπει όσα ξέρατε

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Κόστα Ρίκα: Πιάστηκε σπάνιος «πορτοκαλί» καρχαρίας με τρομακτικά μάτια - Άφωνοι οι ψαράδες

06:58ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Άμπου Ντάμπι: Ανακάλυψη ξαναγράφει την ιστορία του Χριστιανισμού

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» ο αυγουστιάτικος καύσωνας - Πού θα φτάσει τους 42

07:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις μισθών στο Δημόσιο με ετήσιο όφελος έως 480 ευρώ

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Η διάσημη Ουκρανή αθλήτρια που τιμωρήθηκε είναι πια μοντέλο και influencer - «Ζαλίζει» το Instagram

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Ανησυχία από την κατολίσθηση - Τι προβλέπουν οι ειδικοί και ο ρόλος των σεισμών

05:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Στέλνει αμφίβια αρμάδα στα ανοιχτά της Βενεζουέλας - Χιλιάδες πεζοναύτες

07:26ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Βρήκατε κέρμα στην πόρτα του αυτοκινήτου σας; Γιατί κινδυνεύετε

22:20ΕΛΛΑΔΑ

Ο καθηγητής Καλύβας καταγγέλλει: Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες στην… πρόσοψη σπιτιών στα Εξάρχεια

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες ανακάλυψαν νέο είδος σαλαχιού μάντα - Μόλις το τρίτο στον κόσμο

21:49LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Αποκλειστικό Newsbomb - Ξανά αύριο στο Δρομοκαΐτειο - Τι ισχύει για το εξιτήριο

06:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι ισχύει με το επίδομα επικινδυνότητας των υπαλλήλων της Βουλής

09:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: «Φωτιά» έχει πάρει η εφαρμογή Appodixi - Καταγγελίες ρεκόρ για φοροδιαφυγή

17:02WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Οι πιο ξεκαρδιστικές γκάφες και τα ευτράπελα της εβδομάδας που πέρασε - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ