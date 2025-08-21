Ο δίκαιος Frank Caprio: 4 φορές που ο Αμερικανός δικαστής απέδειξε πως ήταν συμπονετικός

«Μερικές φορές μπορείς να αλλάξεις τη ζωή κάποιου μόνο με το να του ακουμπήσεις τον ώμο και να του πεις ότι πιστεύεις σε αυτόν». Αυτό πίστευε ο Frank Caprio, ο γνωστός δικαστής και αγαπημένος από το κοινό για τις συγκινητικές στιγμές του στο δικαστήριο, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την Τετάρτη (20/8), σε ηλικία 88 ετών.

Με αφορμή τον θάνατο του αγαπημένου δικαστή, συγκεντρώσαμε τέσσερις από τις πιο γλυκές στιγμές του στο δικαστήριο.

Το χαμόγελο δεν μπορείς να το προσποιηθείς

Όταν μια φοιτήτρια, η Kerry Hopkins, δέχτηκε κλήση επειδή στάθμευσε το αυτοκίνητο της σε σημείο που δεν επιτρεπόταν και εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστή Frank Caprio, φάνηκε να μην μπορεί να σταματά να χαμογελά (ίσως από αμηχανία). Αυτό ήταν ίσως που κέρδισε την καρδιά του Caprio, καθώς απέσυρε την κλήση, λέγοντας της: «Ένα πράγμα που δεν μπορείς να προσποιηθείς είναι το χαμόγελο και εκείνη είχε ένα αληθινό χαμόγελο».

Ένοχος

Όταν ένας άνδρας εμφανίστηκε στο δικαστήριο του Frank Caprio επειδή δέχτηκε κλήση για υπερβολική ταχύτητα, φαινόταν σαν μην υπήρχε διέξοδος και έμοιαζε σαν να ήταν νομοτελειακό ότι θα λάμβανε την κλήση με το πρόστιμο για την παράβασή του. «Δεν ένιωθα ότι έτρεχα γιατί απλώς ακολουθούσα τα αμάξια μπροστά μου», εξήγησε ανήσυχος ο άνδρας, ο οποίος εμφανίστηκε στο δικαστήριο μαζί με την σύζυγο και τα δύο του παιδιά.

Ο δικαστής Frank Caprio τότε κάλεσε τον μικρό γιο του άνδρα στο έδρανο και τον ρώτησε εάν θεωρεί ότι ο πατέρας του είναι ένοχος ή όχι. «Ένοχος», απάντησε ο μικρός, προκαλώντας τα γέλια όλου του δικαστηρίου.

Ο κ. Caprio όμως απέρριψε την υπόθεση λέγοντας πώς ο μικρός είναι ένας «ειλικρινές αγόρι» και ότι ο άνδρας ήταν τυχερός που είχε μια «τόσο όμορφη οικογένεια».

Ένας 96χρονος πατέρας που έτρεχε

Ένας 96χρονος άνδρας, ο οποίος έτρεχε σε σχολική ζώνη όπου είναι υποχρεωτικό τα αυτοκίνητα να κινούνται με μικρότερη ταχύτητα, βρέθηκε επίσης ενώπιον του δικαστή Frank Caprio. Όταν όμως εξήγησε ότι πήγαινε για αιματολογικές εξετάσεις τον 63χρονο γιο του, ο οποίος πάσχει από καρκίνο, ο αγαπητός δικαστής έδειξε κατανόηση, ακύρωσε την κλήση και ευχήθηκε στον 96χρονο και το γιο του, τα καλύτερα.

«Είμαι ένοχη»

Όταν μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία είχε δεχτεί κλήσεις για παραβίαση κόκκινου σηματοδότη, εμφανίστηκε στο δικαστήριο του Frank Carpio, παραδέχτηκε αμέσως ότι ήταν ένοχη, για να μην σπαταλήσει τον χρόνο του δικαστηρίου.

Ενώ πράγματι ήταν ένοχη και αρχικά η ποινή της ήταν να καταβάλει το χρηματικό πόσο των 1.070 δολαρίων, ο Frank Caprio αφού μίλησε λίγο με την κατηγορούμενη, η οποία δήλωσε ότι θα χρειαζόταν έναν μήνα για να βρει αυτά τα χρήματα, μείωσε την ποινή της στα 85 δολάρια.

«Εις τιμήν του, ας προσπαθήσουμε να φέρουμε λίγη περισσότερη συμπόνια στον κόσμο»

Την είδηση του θανάτου του αγαπητού δικαστή έκανε γνωστή η οικογένειά του, με ανάρτησή στο Instagram.

«Ο δικαστής Frank Caprio απεβίωσε ειρηνικά σε ηλικία 88 ετών έπειτα από μια μακρά και γενναία μάχη με καρκίνο του παγκρέατος», αναφέρεται στην ανάρτηση.

Και προστίθεται: «Αγαπητός για τη συμπόνια, την ταπεινότητα και την ακλόνητη πίστη του στην καλοσύνη των ανθρώπων, ο δικαστής Caprio άγγιξε τις ζωές εκατομμυρίων μέσα και έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου. Η ζεστασιά, το χιούμορ και η καλοσύνη του άφησαν ανεξίτηλο σημάδι σε όλους όσοι τον γνώρισαν. Θα θυμόμαστε όχι μόνο τον σεβαστό δικαστή, αλλά και τον αφοσιωμένο σύζυγο, πατέρα, παππού, προπάππου και φίλο. Η κληρονομιά του ζει μέσα από τις αμέτρητες πράξεις καλοσύνης που ενέπνευσε. Εις τιμήν του, ας προσπαθήσουμε να φέρουμε λίγη περισσότερη συμπόνια στον κόσμο — όπως έκανε κι εκείνος κάθε μέρα».