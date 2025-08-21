Ινδός επιχειρηματίας καταδικάστηκε για σεξουαλική επίθεση σε κορίτσι 15 ετών που κοιμόταν

Σε ποινή φυλάκισης με αναστολή καταδικάστηκε 44χρονος Ινδός επιχειρηματίας, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική επίθεση σε 15χρονη κοπέλα κατά τη διάρκεια πτήσης από το Μουμπάι προς τη Ζυρίχη, τον περασμένο Μάρτιο.

Ο άνδρας, που ταξίδευε για επαγγελματικούς λόγους στο Βέλγιο, καθόταν δίπλα στην ανήλικη επιβάτιδα και φέρεται να προέβη σε σεξουαλικές πράξεις ενώ εκείνη κοιμόταν. Η ανήλικη, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, υπέστη σοκ και ήταν ανίκανη να αντιδράσει, μένοντας ακίνητη μέχρι που ο δράστης απομακρύνθηκε μόνος του.

Την άγγιξε επανειλημμένα και την αγκάλιασε, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που κατέθεσε η Εισαγγελία Σοβαρών Βίαιων Εγκλημάτων της Ζυρίχης. Η κοπέλα δεν αντέδρασε. Καθώς η πτήση συνεχιζόταν, η κοπέλα ανακάθισε και συνέχισε να κοιμάται, γέρνοντας πίσω στο κάθισμα εκείνης. Το κεφάλι και το πάνω μέρος του σώματός της ήταν κάτω από μία κουβέρτα.

Τότε, ο κατηγορούμενος πραγματοποίησε την επίθεσή του. Η κοπέλα υποστήριξε ότι έπαθε σοκ από τη βίαια συμπεριφορά του και δεν ήταν σε θέση να πει ή να κάνει τίποτα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Ο άνδρας συνελήφθη αμέσως μετά την άφιξη του αεροπλάνου, στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης.

Ομολόγησε την επίθεση στο περιφερειακό δικαστήριο του Bülach και ισχυρίστηκε ότι συνειδητοποίησε ότι είχε κάνει λάθος. Παραδέχτηκε, επίσης, ότι η νεαρή γυναίκα δεν είχε συναινέσει και δήλωσε ότι γνώριζε ότι ήταν νέα, αν και δεν γνώριζε την ακριβή της ηλικία.

Το δικαστήριο τον καταδίκασε για βιασμό και σεξουαλικές πράξεις με ανήλικο, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 18 μηνών με αναστολή. Ο δικαστής χαρακτήρισε την ποινή ως «επιεική», καθώς ο κατηγορούμενος είχε ήδη εκτίσει προφυλάκιση από τον Μάρτιο.