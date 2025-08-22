Λιβύη: Επίθεση με ρουκέτα κατά της έδρας του ΟΗΕ στην Τρίπολη

Η κυβέρνηση της Τρίπολης καταδίκασε το περιστατικό, και επανέλαβε τη «δέσμευσή της να οικοδομήσει επαγγελματικές και ενιαίες δυνάμεις ασφαλείας»

Η έδρα της αποστολής του ΟΗΕ στην Τρίπολη της Λιβύης.
Η έδρα της αποστολής διαμεσολάβησης του ΟΗΕ (MANUL) στην Τρίπολη της Λιβύης τέθηκε χθες, Πέμπτη, το βράδυ στο στόχαστρο ρουκέτας η οποία προσγειώθηκε σε κοντινή απόσταση χωρίς να προκαλέσει ζημιές ή τραυματισμούς, όπως ανακοίνωσαν το υπουργείο Εσωτερικών και η αποστολή του διεθνούς οργανισμού.

Η Manul "ενημερώθηκε για ρίψη ρουκέτας κοντά στο συγκρότημά της στη διάρκεια της ενημέρωσης της ειδικής εκπροσώπου (του ΟΗΕ στη Λιβύη) Χάνα Τέτεχ, ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας", σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο X.

Το υπουργείο Εσωτερικών στην Τρίπολη ανακοίνωσε επίσης ότι "απόπειρα επίθεσης με πύραυλο SPG απετράπη χάρη στην επαγρύπνηση των δυνάμεων της αστυνομίας και των δυνάμεων ασφαλείας".

Κάνοντας λόγο για "επικίνδυνο προηγούμενο" για την επίθεση αυτή που πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα με την ενημέρωση της ειδικής αντιπροσώπου", το υπουργείο άνεφερε ότι "επεξεργάστηκε ένα ρωμαλέο σχέδιο προκειμένου να ασφαλίσει την έδρα της Manul και των υπόλοιπων διπλωματικών αντιπροσωπειών".

Ο μηχανισμός έπληξε "ένα σπίτι στην πόλη Τζανζούρ (προάστιο της Τρίπολης), χωρίς να προκαλέσει ζημιές", σύμφωνα με το υπουργείο που είπε πως κατέσχεσε ένα ημιφορτηγό που μετέφερε άλλους δύο πυραύλους και ράμπα εκτόξευσης. "Οι αρμόδιες αρχές εργάζονται προκειμένου να ταυτοποιήσουν τους υπόπτους ώστε να τους συλλάβουν και να τους οδηγήσουν στη δικαιοσύνη", είπε.

"Η έδρα της αποστολής δεν επηρεάστηκε από το συμβάν", επιβεβαίωσε η Manul, ευχαριστώντας τις αρχές για "τα γρήγορα μέτρα που έλαβαν προκειμένου να διεξαγάγουν εις βάθος έρευνα και να διασφαλίσουν την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Εθνών".

Η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας που εδρεύει στην Τρίπολη και αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ "καταδίκασε με τους πιο έντονους όρους την αποτυχημένη προσπάθεια να τεθεί στο στόχαστρο η έδρα" της αποστολής, που αποτελεί "σοβαρή ενέργεια που αποσκοπούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη σταθερότητα και να βλάψει τις σχέσεις της Λιβύης με τη διεθνή κοινότητα".

Η κυβέρνηση επανέλαβε τη "δέσμευσή της να οικοδομήσει επαγγελματικές και ενιαίες δυνάμεις ασφαλείας και να θέσει τέλος στο φαινόμενο του σχηματισμού παράνομων ένοπλων ομάδων".

Μετά την πτώση και τον θάνατο του Μουάμαρ Καντάφι το 2011, η Λιβύη δεν έχει σταθεροποιηθεί και δύο αντίπαλες κυβερνήσεις διεκδικούν την εξουσία: στη δυτική Λιβύη, εκείνη του Αμπντελχαμίντ Ντμπέιμπα, που αναγνωρίζεται διεθνώς, και στην ανατολική Λιβύη μια παράλληλη κυβέρνηση που υποστηρίζεται από τον ισχυρό στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ.

Τον Μάιο, κατά τις βίαιες συγκρούσεις στην Τρίπολη ανάμεσα σε κυβερνητικές δυνάμεις και ένοπλες ομάδες -που η κυβέρνηση ανέλαβε να διαλύσει- οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τη Manul.

