Φρίκη δίχως τέλος στην Κένυα: Βρέθηκαν νέα πτώματα της σκοτεινής αίρεσης «λιμοκτονίας»

Οι αρχές στην Κένυα ανέσυραν εννέα σορούς από φρέσκους τάφους, οι οποίοι φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση του διαβόητου «λατρευτικού» κινήματος λιμοκτονίας.

Πρόκειται για τη σκοτεινότερη υπόθεση μαζικών θανάτων που σχετίζεται με αίρεση στη χώρα, καθώς το 2023 είχαν εντοπιστεί περισσότερα από 400 πτώματα στο απομονωμένο δάσος Σακαχόλα, κοντά στην παραλιακή πόλη Μαλίντι.

Οι νεκροί πιστεύεται ότι ήταν οπαδοί του αυτοαποκαλούμενου πάστορα Πολ Μακένζι, ο οποίος φέρεται να τους έπεισε ότι θα έφταναν πιο γρήγορα στον παράδεισο αν σταματούσαν να τρέφονται. Ο Μακένζι συνελήφθη πέρυσι και αρνήθηκε τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Οι νέες εκταφές διατάχθηκαν τον Ιούλιο, μετά την εξαφάνιση παιδιών που άνοιξε ξανά την έρευνα. Σύμφωνα με την εισαγγελία, έντεκα άτομα έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο της υπόθεσης, ανάμεσά τους και τρεις πρώην οπαδοί του Μακένζι κατά τη διάρκεια της «Σφαγής του Δάσους Σακαχόλα».

Οι αποκαλύψεις φαίνεται να επιβεβαιώνουν τους φόβους ότι η αίρεση ενδέχεται να εξακολουθεί να δραστηριοποιείται. Τον περασμένο Απρίλιο, ο υπουργός Εσωτερικών Κιπτσούμπα Μουρκόμεν είχε αναφέρει καταγγελίες πως ο Μακένζι επικοινωνούσε με οπαδούς του μέσα από τη φυλακή, χρησιμοποιώντας κινητό τηλέφωνο.

Σύμφωνα με το πρακτορείο AFP, δικαστήριο στη Μομπάσα ανέβαλε νωρίτερα αυτόν τον μήνα τη δίκη του κατηγορουμένου, καθώς προσκομίστηκαν νέα στοιχεία.

Οι τελευταίες εκταφές έγιναν στο χωριό Κουά Μπινζάρο, κοντά στο δάσος Σακαχόλα. Πέντε σοροί εντοπίστηκαν την Πέμπτη και ακόμη τέσσερις την Παρασκευή. «Η περιοχή είναι τεράστια, δεν έχουμε ολοκληρώσει τις έρευνες και αναμένουμε να βρούμε κι άλλα πτώματα», δήλωσε ο κυβερνητικός ιατροδικαστής Ρίτσαρντ Ντζορόγκε στο Reuters.

Οι αρχές απηύθυναν έκκληση σε οικογένειες που έχουν χάσει συγγενείς ή φοβούνται ότι κάποιοι λείπουν, να απευθυνθούν στο νοσοκομείο της Μαλίντι, όπου έχει στηθεί γραφείο του Ερυθρού Σταυρού για καταγραφή στοιχείων και λήψη δειγμάτων DNA.

Η εκταφή σε 18 ακόμη τάφους αναμένεται να συνεχιστεί τη Δευτέρα.

Η Εισαγγελία είχε ήδη προειδοποιήσει τον Ιούλιο ότι όσοι ήταν θαμμένοι στους νέους αυτούς τάφους πιθανότατα «υποβλήθηκαν σε λιμοκτονία ή ασφυξία, στο πλαίσιο ακραίων θρησκευτικών δοξασιών».

Ο ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων Χουσεΐν Χαλίντ, διευθύνων σύμβουλος της οργάνωσης Vocal Africa, που βρέθηκε στις εκταφές, περιέγραψε σοκαριστικές σκηνές: «Το πρώτο πτώμα έδειχνε να έχει ταφεί πρόσφατα, πριν από δύο ή τρεις εβδομάδες. Τα άλλα τέσσερα ήταν σε προχωρημένη αποσύνθεση».

Σε έναν άλλο τάφο, όπως είπε, δεν βρέθηκαν λείψανα, όμως υπήρχαν ίχνη ότι κάποιος είχε αφαιρέσει το σώμα πριν από λίγες ημέρες, αφήνοντας πίσω μόνο παιδικά και γυναικεία εσώρουχα. «Αυτό έστειλε ένα ανατριχιαστικό μήνυμα ότι τα θύματα ενδέχεται να ήταν γυναίκες και παιδιά», τόνισε.