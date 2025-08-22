Φρίκη δίχως τέλος στην Κένυα: Βρέθηκαν νέα πτώματα της σκοτεινής αίρεσης «λιμοκτονίας»

Οι νεκροί πιστεύεται ότι ήταν οπαδοί του αυτοαποκαλούμενου πάστορα Πολ Μακένζι, ο οποίος φέρεται να τους έπεισε ότι θα έφταναν πιο γρήγορα στον παράδεισο αν σταματούσαν να τρέφονται

Newsbomb

Φρίκη δίχως τέλος στην Κένυα: Βρέθηκαν νέα πτώματα της σκοτεινής αίρεσης «λιμοκτονίας»
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι αρχές στην Κένυα ανέσυραν εννέα σορούς από φρέσκους τάφους, οι οποίοι φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση του διαβόητου «λατρευτικού» κινήματος λιμοκτονίας.

Πρόκειται για τη σκοτεινότερη υπόθεση μαζικών θανάτων που σχετίζεται με αίρεση στη χώρα, καθώς το 2023 είχαν εντοπιστεί περισσότερα από 400 πτώματα στο απομονωμένο δάσος Σακαχόλα, κοντά στην παραλιακή πόλη Μαλίντι.

Οι νεκροί πιστεύεται ότι ήταν οπαδοί του αυτοαποκαλούμενου πάστορα Πολ Μακένζι, ο οποίος φέρεται να τους έπεισε ότι θα έφταναν πιο γρήγορα στον παράδεισο αν σταματούσαν να τρέφονται. Ο Μακένζι συνελήφθη πέρυσι και αρνήθηκε τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Οι νέες εκταφές διατάχθηκαν τον Ιούλιο, μετά την εξαφάνιση παιδιών που άνοιξε ξανά την έρευνα. Σύμφωνα με την εισαγγελία, έντεκα άτομα έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο της υπόθεσης, ανάμεσά τους και τρεις πρώην οπαδοί του Μακένζι κατά τη διάρκεια της «Σφαγής του Δάσους Σακαχόλα».

Οι αποκαλύψεις φαίνεται να επιβεβαιώνουν τους φόβους ότι η αίρεση ενδέχεται να εξακολουθεί να δραστηριοποιείται. Τον περασμένο Απρίλιο, ο υπουργός Εσωτερικών Κιπτσούμπα Μουρκόμεν είχε αναφέρει καταγγελίες πως ο Μακένζι επικοινωνούσε με οπαδούς του μέσα από τη φυλακή, χρησιμοποιώντας κινητό τηλέφωνο.

Σύμφωνα με το πρακτορείο AFP, δικαστήριο στη Μομπάσα ανέβαλε νωρίτερα αυτόν τον μήνα τη δίκη του κατηγορουμένου, καθώς προσκομίστηκαν νέα στοιχεία.

Οι τελευταίες εκταφές έγιναν στο χωριό Κουά Μπινζάρο, κοντά στο δάσος Σακαχόλα. Πέντε σοροί εντοπίστηκαν την Πέμπτη και ακόμη τέσσερις την Παρασκευή. «Η περιοχή είναι τεράστια, δεν έχουμε ολοκληρώσει τις έρευνες και αναμένουμε να βρούμε κι άλλα πτώματα», δήλωσε ο κυβερνητικός ιατροδικαστής Ρίτσαρντ Ντζορόγκε στο Reuters.

Οι αρχές απηύθυναν έκκληση σε οικογένειες που έχουν χάσει συγγενείς ή φοβούνται ότι κάποιοι λείπουν, να απευθυνθούν στο νοσοκομείο της Μαλίντι, όπου έχει στηθεί γραφείο του Ερυθρού Σταυρού για καταγραφή στοιχείων και λήψη δειγμάτων DNA.

Η εκταφή σε 18 ακόμη τάφους αναμένεται να συνεχιστεί τη Δευτέρα.

Η Εισαγγελία είχε ήδη προειδοποιήσει τον Ιούλιο ότι όσοι ήταν θαμμένοι στους νέους αυτούς τάφους πιθανότατα «υποβλήθηκαν σε λιμοκτονία ή ασφυξία, στο πλαίσιο ακραίων θρησκευτικών δοξασιών».

Ο ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων Χουσεΐν Χαλίντ, διευθύνων σύμβουλος της οργάνωσης Vocal Africa, που βρέθηκε στις εκταφές, περιέγραψε σοκαριστικές σκηνές: «Το πρώτο πτώμα έδειχνε να έχει ταφεί πρόσφατα, πριν από δύο ή τρεις εβδομάδες. Τα άλλα τέσσερα ήταν σε προχωρημένη αποσύνθεση».

Σε έναν άλλο τάφο, όπως είπε, δεν βρέθηκαν λείψανα, όμως υπήρχαν ίχνη ότι κάποιος είχε αφαιρέσει το σώμα πριν από λίγες ημέρες, αφήνοντας πίσω μόνο παιδικά και γυναικεία εσώρουχα. «Αυτό έστειλε ένα ανατριχιαστικό μήνυμα ότι τα θύματα ενδέχεται να ήταν γυναίκες και παιδιά», τόνισε.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:00ΚΟΣΜΟΣ

Spiderman: Σε δημοπρασία η στολή του Tobey Maguire – Πόσο θα κοστίσει

20:55ΚΟΣΜΟΣ

Νίγηρας: Ο στρατός υποστηρίζει ότι σκότωσε τον ηγέτη της Μπόκο Χαράμ - Υπαρχηγός του το διαψεύδει

20:37ΚΟΣΜΟΣ

Η Κασσάνδρα της Wall Street: Προέβλεψε την κρίση του 2008 - Τι βλέπει για το μέλλον

20:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναθερμάνθηκε η κόντρα Πολάκη - Τσακαλώτου με σκληρές εκφράσεις μέσω... comment

20:32ΥΓΕΙΑ

Ιός Δυτικού Νείλου: Δύο θάνατοι στην Ελλάδα και δεκάδες κρούσματα – Οδηγίες προστασίας

20:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι οπαδοί της Σαμσουνσπόρ καθάρισαν τη θύρα τους στο ΟΑΚΑ

20:27ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου αρνείται ότι υπάρχει λιμός στη Γάζα - «Οι μόνοι που λιμοκτονούν είναι οι όμηροι»

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το τέχνασμα που χρησιμοποίησαν τέσσερις νεαρές κοπέλες για να κλέψουν κατάστημα στα Χανιά

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Προφυλακίστηκε ο Βούλγαρος οδηγός του φορτηγού για το φονικό τροχαίο

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Σούδα: Απαγόρευση απόπλου σε πλοίο - Έχασε τη δεξιά του άγκυρα

19:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Τη σκότωσε θολωμένος από τη ζήλεια για ένα sms - Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη που διαφεύγει με το όπλο του εγκλήματος

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κρύα Βρύση Καρδίτσας - Είχε ηχήσει μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Υγειονομική βόμβα στην Πάτμο: Λύματα καταλήγουν στη θάλασσα και τις… βρύσες σπιτιών – Καταγγελίες στο Newsbomb

19:41ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη δίχως τέλος στην Κένυα: Βρέθηκαν νέα πτώματα της σκοτεινής αίρεσης «λιμοκτονίας»

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Η πρώην νοσοκόμα παραδέχτηκε τη σεξουαλική επίθεση στον θετό γιο της – Σοκάρει η κατάθεση του 15χρονου

19:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλάνδρι: Στην φυλακή ο 28χρονος για τη στυγερή δολοφονία της 47χρονης - «Ήμουν σε αμόκ, δεν ήξερα τι έκανα»

19:29ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Κυψέλη για την εξαφάνιση 13χρονου

19:26ΕΘΝΙΚΑ

Ερώτηση Κεφαλογιάννη προς την Κομισιόν: «Η Λιβύη παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα, όχι της Ελλάδας, αλλά της ΕΕ»

19:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντιόγκο Ζότα: Απατεώνες δημιούργησαν ίδρυμα στο όνομά του και άρπαξαν 65.000 δολάρια

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Ελαφονήσι Κρήτης: Το νησί με τις μαγευτικές παραλίες και η ιστορία του από τη σφαγή των αμάχων το 1824 μέχρι το ναυάγιο του Imperatrix το 1907

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

19:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Τη σκότωσε θολωμένος από τη ζήλεια για ένα sms - Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη που διαφεύγει με το όπλο του εγκλήματος

18:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» νέος καύσωνας - Πρόβλεψη Τσατραφύλια για το πότε ξεκινάει

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Η πρώην νοσοκόμα παραδέχτηκε τη σεξουαλική επίθεση στον θετό γιο της – Σοκάρει η κατάθεση του 15χρονου

20:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναθερμάνθηκε η κόντρα Πολάκη - Τσακαλώτου με σκληρές εκφράσεις μέσω... comment

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Ελαφονήσι Κρήτης: Το νησί με τις μαγευτικές παραλίες και η ιστορία του από τη σφαγή των αμάχων το 1824 μέχρι το ναυάγιο του Imperatrix το 1907

09:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Αδιαπραγμάτευτο το ποσό - Πιθανό «άνοιγμα» των δικαιούχων

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Η σπαρακτική ανάρτηση του αδελφού της, Κώστα - «Μακάρι να γιορτάζαμε μαζί σήμερα τα γενέθλιά μου»

20:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι οπαδοί της Σαμσουνσπόρ καθάρισαν τη θύρα τους στο ΟΑΚΑ

19:41ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη δίχως τέλος στην Κένυα: Βρέθηκαν νέα πτώματα της σκοτεινής αίρεσης «λιμοκτονίας»

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Υγειονομική βόμβα στην Πάτμο: Λύματα καταλήγουν στη θάλασσα και τις… βρύσες σπιτιών – Καταγγελίες στο Newsbomb

15:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Παλαιστίνιος κακοποίησε σεξουαλικά 14χρονη με νοητική στέρηση έξω από παρεκκλήσι - Προθεσμία να απολογηθεί

13:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Ποια ήταν η 36χρονη που δολοφόνησε ο σύζυγός της μπροστά στα παιδιά τους

15:09WHAT THE FACT

Λύθηκε το μυστήριο του τρίγωνου των Βερμούδων - Γιατί εξαφανίζονταν τα πλοία

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Προφυλακίστηκε ο Βούλγαρος οδηγός του φορτηγού για το φονικό τροχαίο

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Πατέρας μήνυσε τον γιό του- «Απειλεί να μας σκοτώσει όλους»

20:32ΥΓΕΙΑ

Ιός Δυτικού Νείλου: Δύο θάνατοι στην Ελλάδα και δεκάδες κρούσματα – Οδηγίες προστασίας

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Η τρομακτική στιγμή που ψαράς βγάζει φωτογραφία με καρχαρία και εκείνος τον δαγκώνει - Βίντεο

20:37ΚΟΣΜΟΣ

Η Κασσάνδρα της Wall Street: Προέβλεψε την κρίση του 2008 - Τι βλέπει για το μέλλον

06:20ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Άφαντα χιλιάδες δηλωμένα ζώα – Οι «μεγαλοκτηνοτρόφοι» λένε ότι… τα έφαγαν οι λύκοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ