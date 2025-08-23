Ο εγκέφαλος μετά θάνατον: Τι κάνει ο νους τα τελευταία 30 δευτερόλεπτα της ζωής;

Νέα επιστημονικά ευρήματα έρχονται να ταράξουν τα δεδομένα και να ανοίξουν μια τρομακτική, αλλά συναρπαστική συζήτηση: ίσως, για λίγες στιγμές, παραμένουμε… με συνείδηση μετά θάνατον.

Η έρευνα στον Καναδά που αλλάζει τα πάντα

Το 2023, ομάδα ερευνητών στο University of Western Ontario στον Καναδά παρατήρησε, σε έναν κλινικά νεκρό ασθενή, συνεχιζόμενη εγκεφαλική δραστηριότητα για περισσότερα από 30 δευτερόλεπτα μετά τη διακοπή της καρδιακής λειτουργίας.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr