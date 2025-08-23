Ο εγκέφαλος μετά θάνατον: Τι κάνει ο νους τα τελευταία 30 δευτερόλεπτα της ζωής;
Τι συμβαίνει στον ανθρώπινο εγκέφαλο τη στιγμή που σταματάει η καρδιά; Είναι ο θάνατος πράγματι το απόλυτο τέλος ή μήπως ο νους μας συνεχίζει να «δουλεύει» για λίγα ακόμη δευτερόλεπτα;
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Νέα επιστημονικά ευρήματα έρχονται να ταράξουν τα δεδομένα και να ανοίξουν μια τρομακτική, αλλά συναρπαστική συζήτηση: ίσως, για λίγες στιγμές, παραμένουμε… με συνείδηση μετά θάνατον.
Η έρευνα στον Καναδά που αλλάζει τα πάντα
Το 2023, ομάδα ερευνητών στο University of Western Ontario στον Καναδά παρατήρησε, σε έναν κλινικά νεκρό ασθενή, συνεχιζόμενη εγκεφαλική δραστηριότητα για περισσότερα από 30 δευτερόλεπτα μετά τη διακοπή της καρδιακής λειτουργίας.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:03 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Premier League: Πεντάρα η Άρσεναλ, πήρε… μπροστά ο Γιόκερες
22:59 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Όταν το σώμα μάς προδίδει: Γιατί λάμπουμε όταν λέμε ψέματα;
22:37 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ: Στην αποστολή για ΑΕΛ οι Τάισον και Πέλκας
22:25 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Έσβησε η φωτιά στην Βάλια Κάλντα - Στις στάχτες 10 στρέμματα
22:04 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Άρης – Βόλος 2-0: Οι στόπερ του έδωσαν το πρώτο τρίποντο
21:42 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Νέο ρεκόρ προσφοράς καταλυμάτων Airbnb – Περισσότερα από 250.000 ακίνητα
17:13 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Θρίλερ στα Τρίκαλα: Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους
20:31 ∙ LIFESTYLE