Οι ΗΠΑ δεν αφήνουν την Ουκρανία να χτυπήσει «βαθιά» στο έδαφος της Ρωσίας

Η Ουάσιγκτον δεν επιτρέπει στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει αμερικανικά όπλα μεγάλου βεληνεκούς για πλήγματα εντός της ρωσικής επικράτειας από την άνοιξη, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής του Ντόναλντ Τραμπ να οδηγήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν σε ειρηνευτικές συνομιλίες, σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Wall Street Journal.

Όπως αναφέρεται, το Πεντάγωνο έχει θέσει «φρένο» στη χρήση των Army Tactical Missile Systems (ATACMS), ενώ η ίδια διαδικασία ελέγχου ισχύει και για τους βρετανικούς πυραύλους cruise Storm Shadow, καθώς βασίζονται σε αμερικανικά δεδομένα στοχοποίησης.

Την τελική έγκριση για οποιαδήποτε χρήση έχει ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ. Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε επιτρέψει στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει τα συστήματα αυτά ακόμη και εναντίον στόχων εντός Ρωσίας τον περασμένο Νοέμβριο, όταν βορειοκορεατικά στρατεύματα είχαν εισέλθει στον πόλεμο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγο πριν την ορκωμοσία του τον Ιανουάριο, είχε χαρακτηρίσει «λάθος» αυτήν την απόφαση. «Διαφωνώ κατηγορηματικά με την εκτόξευση πυραύλων εκατοντάδων μιλίων μέσα στη Ρωσία. Το μόνο που κάνουμε είναι να κλιμακώνουμε τον πόλεμο», είχε δηλώσει στο περιοδικό Time.

Αν και δεν είναι σαφές αν η νέα διαδικασία ελέγχου συνιστά αλλαγή πολιτικής, εντούτοις έρχεται σε μια περίοδο όπου οι ΗΠΑ περιορίζουν σταδιακά τις προμήθειες πυρομαχικών προς το Κίεβο, καθώς τα ίδια τα αποθέματά τους μειώνονται.

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε στη WSJ ότι «ο πρόεδρος Τραμπ έχει καταστήσει σαφές πως ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει» και υπογράμμισε πως «δεν υπάρχει καμία αλλαγή στη στρατιωτική στάση στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας».

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πρόσφατα ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να νικήσει εάν δεν έχει τη δυνατότητα να περάσει στην επίθεση: «Είναι αδύνατο να κερδίσεις πόλεμο χωρίς να επιτεθείς στη χώρα του εισβολέα», έγραψε, συγκρίνοντας την κατάσταση με «μια σπουδαία ομάδα που έχει καλή άμυνα αλλά δεν της επιτρέπεται να παίξει επίθεση».

Παράλληλα, οι ΗΠΑ ενέκριναν την πώληση 3.350 πυραύλων Extended Range Attack Munition (ERAMS), με εμβέλεια έως 400 χιλιομέτρων, υπό τον όρο ότι θα χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκές χώρες.

