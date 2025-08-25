Κόστα Ρίκα: Κατάσχεση πάνω από ενός τόνου κοκαΐνης και συλλήψεις υπόπτων

Πράκτορες της υπηρεσίας κατά των ναρκωτικών της Παραγουάης, Senad, φυλάνε σάκους κοκαΐνης στην έδρα της Senad μετά την κατάσχεση των ναρκωτικών στο λιμάνι Caacupemi στην Ασουνσιόν της Παραγουάης.

Η αστυνομία της Κόστα Ρίκα ανακοίνωσε την κατάσχεση ποσότητας κοκαΐνης που ξεπερνούσε τον έναν τόνο, στο πλαίσιο επιχείρησης στο νότιο τμήμα της χώρας. Σύμφωνα με τον υπουργό Δημόσιας Ασφάλειας, Μάριο Σαμόρα, οι δυνάμεις ασφαλείας σταμάτησαν όχημα σε σημείο ελέγχου στη συνοικία Πιέδρας Μπλάνκας, στην περιοχή Όσα. Στο όχημα βρέθηκαν 1.299 πακέτα κοκαΐνης, καθένα εκ των οποίων εκτιμάται ότι είχε βάρος περίπου ενός κιλού.

Συλλήψεις υπόπτων

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν δύο άνδρες, εκ των οποίων ο ένας έφερε ημιαυτόματο τουφέκι AR-15. Όπως διευκρίνισε ο Σαμόρα, οι συλλήψεις εντάσσονται σε μια ευρύτερη εκστρατεία καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών που βρίσκεται σε εξέλιξη στο νότιο τμήμα της χώρας.

Η Κόστα Ρίκα ως κόμβος διακίνησης

Τα τελευταία χρόνια, η Κόστα Ρίκα αντιμετωπίζει ολοένα και μεγαλύτερη πίεση από τα διεθνή καρτέλ των ναρκωτικών. Κολομβιανές και μεξικανικές οργανώσεις έχουν μετατρέψει τη χώρα σε βασικό κόμβο μεταφοράς κοκαΐνης προς τον βορρά, με κύριο προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου καταγράφεται η υψηλότερη κατανάλωση παγκοσμίως.

Η νέα αυτή κατάσχεση καταδεικνύει το εύρος της δραστηριότητας των καρτέλ στην περιοχή και τις αυξανόμενες προσπάθειες των αρχών της Κόστα Ρίκα να αντιμετωπίσουν την απειλή που συνδέεται με τη διεθνή διακίνηση ναρκωτικών.

Διαβάστε επίσης