Ισημερινός: Κατάσχεση εκρηκτικών με προορισμό την Κολομβία

Η αστυνομία του Ισημερινού ανακοίνωσε την Κυριακή την κατάσχεση μεγάλου φορτίου εκρηκτικών, το οποίο είχε προορισμό την Κολομβία. Σύμφωνα με τις αρχές, τα υλικά επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν για τη διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών στη γειτονική χώρα.

Αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν 3.750 κιβώτια με εκρηκτικά και 25.000 μέτρα καλωδίου για πυροδότηση κατά τη διάρκεια ελέγχου ρουτίνας στο Σαν Γκαμπριέλ και συνέλαβαν δυο πολίτες Ισημερινού, άνδρα και γυναίκα.

Η ανακοίνωση καταγράφτηκε μετά την επίθεση της περασμένης Πέμπτης με φορτηγό παγιδευμένο με εκρηκτικά μπροστά σε σχολή της πολεμικής αεροπορίας στην Κάλι, τρίτη πόλη της Κολομβίας, με απολογισμό έξι νεκρούς και κάπου εξήντα τραυματίες.

13 αστυνομικοί νεκροί στην Κολομβία

Την ίδια ημέρα, κοντά στη Μεδεγίν, τη δεύτερη πόλη της Κολομβίας, 13 αστυνομικοί σκοτώθηκαν ενώ συμμετείχαν σε επιχείρησης εξάλειψης καλλιεργειών κόκας.

Η χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή κοκαΐνης στον κόσμο, η Κολομβία, αντιμετωπίζει το χειρότερο κύμα βίας την τελευταία δεκαετία, με σειρά επιθέσεων ανταρτών και μαφιών που επιδίδονται σε διακίνηση ναρκωτικών κι εκμετάλλευση παράνομων μεταλλείων.

Ήταν σε φορτηγό

«Εντοπίσαμε εκρηκτικά προορισμένα για τη διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών στην Κολομβία», σημείωσε η αστυνομία του Ισημερινού σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε χθες.

Το φορτίο, που χαρακτηρίστηκε «μεγάλο» από την ίδια πηγή, βρισκόταν σε φορτηγό στην παραθαλάσσια επαρχία Ελ Όρο, που γειτονεύει με το Περού, και μεταφερόταν προς την επαρχία Κάρτσι, στις Άνδεις, στον βορρά, που γειτονεύει με την Κολομβία.

