Ανησυχία στη Σιγκαπούρη: «Εκτόξευση» των περιστατικών πειρατείας κατά πλοίων

Τα περιστατικά πειρατείας τετραπλασιάστηκαν στη θαλάσσια οδό από την οποία διέρχεται το 60% του παγκόσμιου εμπορίου

Ανησυχία στη Σιγκαπούρη: «Εκτόξευση» των περιστατικών πειρατείας κατά πλοίων

Φωτ. Αρχείου - Περιπολία μετά από πειρατική επίθεση στον Κόλπο του Άντεν, την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023. (AP Photo/Jackson Njehia)

AP
Τα περιστατικά πειρατείας και ένοπλης ληστείας κατά πλοίων έχουν τετραπλασιαστεί στη στρατηγική θαλάσσια οδό των στενών της Σιγκαπούρης, σύμφωνα με νέα έκθεση μιας ομάδας παρακολούθησης της πειρατείας.

Σύμφωνα με το Κέντρο Ανταλλαγής Πληροφοριών (ISC) του ReCAAP, κατά τους πρώτους έξι μήνες του τρέχοντος έτους σημειώθηκαν 80 περιστατικά πειρατείας και ένοπλης ληστείας στα στενά. Την ίδια περίοδο πέρυσι σημειώθηκαν 21 περιστατικά.

Ο πορθμός της Μαλάκκας, ένα στενό αλλά σημαντικό θαλάσσιο πέρασμα που βρίσκεται μεταξύ Σιγκαπούρης, Μαλαισίας και Ινδονησίας, είναι ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο. Αποτελεί έναν κρίσιμο θαλάσσιο διάδρομο μεταξύ του Ινδικού Ωκεανού και του Ειρηνικού, μέσω της Νότιας Σινικής θάλασσας.

Ένα μεγάλο μέρος των περιστατικών πειρατείας και ένοπλης ληστείας φέτος συνέβη στο κανάλι Phillip του στενού της Σιγκαπούρης, όπου τα πλοία αναγκάζονται να επιβραδύνουν για να διαπλεύσουν τη στενή θαλάσσια οδό, δήλωσε ο Vijay Chafekar, εκτελεστικός διευθυντής του ReCAAP ISC.

Οι περισσότερες κλοπές ήταν ευκαιριακές και χωρίς αντιπαραθέσεις, με το πλήρωμα να μένει αβλαβές, είπε.

Σύμφωνα με το Εθνικό Γραφείο Ασιατικών Ερευνών (National Bureau of Asian Research), ο πορθμός αποτελεί ένα «σημείο συμφόρησης», από το οποίο διέρχονται ετησίως περίπου 90.000 εμπορικά πλοία και το 60% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου.

Κανένα από τα περιστατικά που σημειώθηκαν το 2025 στα στενά δεν κατατάχθηκε στην κατηγορία 1 – η πιο σοβαρή κατηγορία που περιλαμβάνει όπλα ή ομηρία – και το 90% δεν είχε ως αποτέλεσμα τραυματισμούς, σύμφωνα με τα στοιχεία του ReCAAP.

Σε επτά περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν μαχαίρια ή απομιμήσεις όπλων, και ένα μέλος του πληρώματος υπέστη ελαφρύ τραυματισμό. Τα φορτηγά πλοία ήταν τα σκάφη που στοχοποιήθηκαν πιο συχνά (52%), ακολουθούμενα από τα δεξαμενόπλοια (24%) και τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (11%).

Διχογνωμία για τα αίτια της αύξησης

Οι αναλυτές διαφωνούν ως προς τα αίτια της αύξησης, με ορισμένους να υποδηλώνουν μια σύνδεση με την αύξηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας που προκλήθηκε από τα πλοία που προσπαθούσαν να αποφύγουν τη διαδρομή του Ερυθράς Θάλασσας, η οποία διαταράσσεται όλο και περισσότερο από τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθι της Υεμένης σε εμπορικά πλοία.

Οι δράστες των περιστατικών του 2025 ήταν συχνά μέλη οργανωμένων εγκληματικών ομάδων χαμηλού επιπέδου που δραστηριοποιούνταν σε απομακρυσμένα νησιά της Ινδονησίας, όπως τα νησιά Riau και Cula, δήλωσε ο Daniel Ng, από την Asian Shipowners’ Association (ASA).

«Δραστηριοποιούνται με σαμπάν [ξύλινα σκάφη με επίπεδη βάση] για να πλησιάσουν τα πλοία, συχνά κατά τις νυχτερινές ώρες. Ανεβαίνουν στο πλοίο χρησιμοποιώντας μακριά κοντάρια με γάντζους και σχοινιά».

Ο Ng δήλωσε ότι η αύξηση των περιστατικών μπορεί να συνδέεται με το γεγονός ότι οι δράστες γίνονται όλο και πιο επιδέξιοι στο να βρίσκουν «παραθυράκια» για να παραβιάζουν την ασφάλεια των πλοίων, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης (AIS) προς όφελός τους.

«Συχνά αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες λόγω παραγόντων όπως η ανεργία και η φτώχεια, χρειάζονται να συμπληρώσουν το εισόδημά τους και φαίνεται να γίνονται όλο και πιο επιδέξιοι στην παραβίαση των μέτρων ασφαλείας».

Ένας εκπρόσωπος του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας (IMO) δήλωσε ότι η αύξηση των περιστατικών είναι «ανησυχητική» και προέτρεψε όλα τα πλοία να ακολουθούν τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης και να αναφέρουν αμέσως τα περιστατικά στις αρμόδιες αρχές.

