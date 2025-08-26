Έκκληση της ΕΣΗΕΑ για στήριξη του ψηφίσματος για την ασφάλεια των δημοσιογράφων στις εμπόλεμες ζώνες

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ απευθύνει έκκληση στο Υπουργείο Εξωτερικών και στην Ελληνική Κυβέρνηση να στηρίξει, ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, το ψήφισμα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (Δ.Ο.Δ.) της δεσμευτικής, δηλαδή, συνθήκης για την ασφάλεια και την ανεξαρτησία των δημοσιογράφων στις εμπόλεμες ζώνες.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η ΕΣΗΕΑ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης που δίνει η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων για την υιοθέτηση της διεθνούς συνθήκης και καλεί την Ελλάδα να αναλάβει πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.

Τα εγκλήματα πολέμου από τον Ισραηλινό στρατό δεν μπορούν να συνεχίσουν να μένουν αναπάντητα. H δολοφονία των έξι δημοσιογράφων στις 25 Αυγούστου στο διπλό βομβαρδισμό του Νοσοκομείου Νάσερ και στην ευρύτερη περιοχή της Khan Yunis στη Γάζα, προκαλεί απερίγραπτη οδύνη και οργή, ενώ θέτει μετ’ επιτάσεως το ζήτημα ανάληψης διεθνούς πρωτοβουλίας για να σταματήσει επιτέλους το αιματοκύλισμα αμάχων και να διασφαλιστεί η προστασία των συναδέλφων μας. Οι εργαζόμενοι στον Τύπο που έχουν σκοτωθεί στη Γάζα, φθάνουν πλέον τους 219, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων.

