Αυτά τα επαγγέλματα είναι πιο επιρρεπή στην απιστία - Πώς αποκαλύπτονται από το smartphone

Τα αποτελέσματα μίας νέας έρευνας δείχνουν πως υπάρχει μια συγκεκριμένη «κατηγορία» ανδρών που συνεχίζει να απατά τους συντρόφους της. Αυτό σύμφωνα με τους ειδικούς, έχει να κάνει είτε με το επάγγελμά τους είτε με την έλλειψή του.

Σύμφωνα με την έρευνα που παρουσιάστηκε από το Institute for Family Studies, άνδρες που κατέχουν θέσεις εξουσίας και κύρους όπως διευθύνοντες σύμβουλοι, χειρουργοί και γιατροί αλλά και όσοι είναι άνεργοι, εμφανίζονται πιο επιρρεπείς στην απιστία σε σχέση με τους υπόλοιπους.

Η ερευνήτρια Wendy Wang, μελετώντας στοιχεία από το General Social Survey (GSS), κατέληξε ότι περίπου το 18% των ανδρών σε κορυφαίες επαγγελματικές θέσεις παραδέχτηκαν ότι υπήρξαν άπιστοι στον γάμο τους. Από την άλλη πλευρά, οι άνεργοι άνδρες ηλικίας 25-54 ετών είχαν επίσης αυξημένη πιθανότητα εξωσυζυγικών σχέσεων, με έναν στους πέντε να έχει παραδεχθεί απιστία.

Οι ερευνητές εξηγούν ότι οι άνδρες χωρίς εργασία ή όσοι εξαρτώνται οικονομικά από τη σύζυγό τους συχνά αισθάνονται κατώτεροι ή ανασφαλείς, κάτι που τους οδηγεί να αναζητήσουν «επιβεβαίωση» αλλού.

Φυσικά, η απιστία δεν αφορά μόνο τους άνδρες. Τα ίδια δεδομένα δείχνουν ότι 14% των γυναικών παραδέχονται ότι έχουν απατήσει τον σύντροφό τους. Η διαφορά εντοπίζεται στο επαγγελματικό προφίλ: οι γυναίκες που εργάζονται σε χαμηλού κύρους επαγγέλματα (21%) είναι πιο πιθανό να απατήσουν, σε σχέση με εκείνες που κατέχουν υψηλόβαθμες θέσεις (9%), το αντίστροφο δηλαδή από τους άνδρες.

Στο μεταξύ, η «επαγγελματίας κυνηγός απιστιών» Madeline Smith αποκάλυψε σε άρθρο της κάποια σημάδια που πρέπει να προσέχει κανείς για να εντοπίσει έναν άπιστο σύντροφο:

Αν γυρνάει το κινητό του με την οθόνη προς τα κάτω όταν είστε μαζί.

Αν αποφεύγει να ανεβάζει φωτογραφίες σας στα social media.

Αν δεν μοιράζεται την τοποθεσία του ή τη «χάνει» συχνά χωρίς εξήγηση.

Όπως σημειώνει, όλα αυτά αποτελούν «καμπανάκια» που μπορεί να προμηνύουν ότι κάτι δεν πάει καλά στη σχέση.