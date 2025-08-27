Ουάσιγκτον: Συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών ΗΠΑ και Ισραήλ
Οι υπουργοί Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και του Ισραήλ Γεδεών Σάαρ προγραμματίζουν να διεξαγάγουν συνομιλίες στην Ουάσιγκτον αργότερα εντός της ημέρας, έκαναν γνωστό οι υπηρεσίες του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ χθες Τρίτη το βράδυ
