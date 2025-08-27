Ντόναλντ Τραμπ κατά των Σόρος: «Είναι ψυχοπαθείς, πρέπει να τους απαγγελθούν κατηγορίες»

Ο Τραμπ προειδοποίησε φίλους και υποστηρικτές του δισεκατομμυριούχου στη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ: «Προσέξτε, σας παρακολουθούμε!»

Ντόναλντ Τραμπ κατά των Σόρος: «Είναι ψυχοπαθείς, πρέπει να τους απαγγελθούν κατηγορίες»
Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα σφοδρή επίθεση κατά του Τζορτζ Σόρος και του γιου του, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ζητώντας από τη δικαιοσύνη των ΗΠΑ να τους απαγγείλει κατηγορίες για την υποστήριξή τους – όπως υποστήριξε – σε «βίαιες διαμαρτυρίες» και άλλες δραστηριότητες.

«Ο Τζορτζ Σόρος και ο υπέροχος ακροαριστερός γιος του θα πρέπει να κατηγορηθούν βάσει του νόμου RICO για τη στήριξή τους σε βίαιες διαμαρτυρίες και πολλά άλλα σε όλη τη χώρα», έγραψε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στο νομικό πλαίσιο που χρησιμοποιείται για την καταδίωξη εγκληματικών οργανώσεων.

Στο ίδιο μήνυμα, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Σόρος και τους συνεργάτες του «ψυχοπαθείς», ενώ προειδοποίησε φίλους και υποστηρικτές του δισεκατομμυριούχου στη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ: «Προσέξτε, σας παρακολουθούμε!». «Δεν θα αφήσουμε αυτούς τους τρελούς να διαλύσουν την Αμερική, στερώντας της την ευκαιρία να “αναπνεύσει” και να είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ», πρόσθεσε.

Ο Τζορτζ Σόρος, 95 ετών σήμερα και επιζών του Ολοκαυτώματος, συγκέντρωσε τεράστια περιουσία τις δεκαετίες του 1970 και του 1980 και την αξιοποίησε για να ιδρύσει τα Ιδρύματα Ανοιχτής Κοινωνίας, τα οποία στηρίζουν πλήθος οργανισμών και πρωτοβουλιών διεθνώς — από δράσεις για τη χρηστή διακυβέρνηση και τη δημοκρατία μέχρι φιλελεύθερες πολιτικές μεταρρυθμίσεις. Από το 2023, τη διαχείριση των φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων του ανέλαβε ο γιος του, Αλεξάντερ Σόρος.

