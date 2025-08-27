Ισπανία: Εντυπωσιακές εικόνες από τον ντοματοπόλεμο στους δρόμους της Βαλένθια

Η τελευταία Τετάρτη του Αυγούστου σηματοδοτεί κάθε χρόνο το μεγάλο φεστιβάλ της Tomatina στο μικρό χωριό Μπουνιόλ, στην επαρχία της Βαλένθια, στην ανατολική Ισπανία.

Στη μεγαλειώδη εκδήλωση, που διεξήχθη για 78η φορά, συγκεντρώθηκαν 22.000 συμμετέχοντες –η μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητικότητα– για να επιδοθούν σε μία… τεράστια μάχη με «πυρομαχικά» 120.000 κιλά ντομάτες.

Η έναρξη της Tomatina δόθηκε στις 12:00, όταν 6 ανατρεπόμενα φορτηγά διέσχισαν το πλήθος, αδειάζοντας χιλιάδες κιλά ντομάτας. Οι ντομάτες, τύπου αχλαδιού και ακατάλληλες για κατανάλωση, είχαν μεταφερθεί από την Extremadura αποκλειστικά για το φεστιβάλ.

Σύλλογοι και εθελοντές πετούσαν ντομάτες στο κοινό από τα οχήματα, ενώ, σε διάφορα σημεία του χωριού οι τόνοι χυμού απλωνόταν στο έδαφος, προσκαλώντας τους συμμετέχοντες να βουτήξουν στον «πόλεμο» με ακόμη μεγαλύτερη ένταση.

Από νωρίς το μεσημέρι, η πλατεία είχε ήδη μετατραπεί σε μία κόκκινη θάλασσα από πολτό, με τους παρευρισκόμενους να πατούν σε ένα έδαφος γεμάτο υπολείμματα ντομάτας. Πολλοί φορούσαν γυαλιά κατάδυσης για προστασία, ενώ, όλοι περίμεναν το παραδοσιακό πυροτέχνημα, που σηματοδοτεί το τέλος της μάχης.

Η μέρα ξεκίνησε με τον παραδοσιακό διαγωνισμό Palo Jabón, ένα λαδωμένο ξύλινο κοντάρι στην κορυφή του οποίου βρίσκεται ένα ζαμπόν. Νεαρός από την Ινδία κατέκτησε τον τίτλο του νικητή ανεβαίνοντας γρήγορα στο κοντάρι, λίγα λεπτά μετά τις 10:00, σε αντίθεση με την περυσινή χρονιά, όπου κανείς δεν τα κατάφερε.

Η Tomatina προσελκύει κυρίως τουρίστες από την Αυστραλία και την Ινδία, με τη δεύτερη να δείχνει έντονο ενδιαφέρον για τη γιορτή μετά την επιτυχία της ταινίας Zindagi Na Milegi Dobara (2011), που περιλάμβανε σκηνές από το φεστιβάλ. Ωστόσο, σύμφωνα με τον σύμβουλο Galarza, εφέτος παρατηρήθηκε μείωση των επισκεπτών από την Ιαπωνία.

Η εφετινή διοργάνωση δεν έμεινε ανεπηρέαστη από τα ανοικτά μέτωπα ανά τον κόσμο. Σημαίες της Παλαιστίνης βρίσκονταν στα μπαλκόνια της πόλης, ενώ, ομάδα συμμετεχόντων ύψωσε μία μεγάλη παλαιστινιακή σημαία στην κεντρική πλατεία.

Η εφετινή Tomatina είχε και έναν συμβολικό χαρακτήρα. Ήταν η πρώτη διοργάνωση μετά την καταστροφική καταιγίδα της 29ης Οκτωβρίου, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 228 ανθρώπους και προκάλεσε σοβαρές ζημιές στη Βαλένθια, συμπεριλαμβανομένου του Μπουνιόλ. Ονομάστηκε Tomaterapia (σ.σ. ντοματοθεραπεία), ως προσπάθεια ψυχολογικής και κοινωνικής ανάκαμψης.

Ο Δήμος μερίμνησε για την ασφάλεια των συμμετεχόντων, τοποθετώντας πινακίδες που αποθαρρύνουν το μπάνιο στον κοντινό ποταμό, καθώς υπάρχουν ακόμη απόβλητα από τις πλημμύρες. Παράλληλα, έχουν εγκατασταθεί ντους για τον καθαρισμό μετά τη μάχη.