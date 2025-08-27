Αυστρία: Κρατούμενος ζυγίζει 300 κιλά και επιβαρύνει τους φορολογούμενους 10 φορές παραπάνω!

Ένας 29χρονος άνδρας, που ζυγίζει σχεδόν 300 κιλά και χαρακτηρίζεται ως ο πιο βαριάς καταστάσεως κρατούμενος της Αυστρίας, έχει προκαλέσει οργή στη χώρα λόγω του ασυνήθιστα υψηλού κόστους της κράτησής του, το οποίο καλύπτεται από τους φορολογούμενους.

Ο άνδρας συνελήφθη μετά από έρευνα στο σπίτι του στη Βιέννη, όπου οι αρχές βρήκαν μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών, μεταξύ αυτών 45 κιλά κάνναβης, δύο κιλά κοκαΐνης, σχεδόν δύο κιλά αμφεταμίνες και περισσότερα από 2.000 δισκία ecsasty.

Αρχικά μεταφέρθηκε στις φυλακές Josefstadt της Βιέννης, αλλά παρέμεινε εκεί μόνο για λίγες μέρες, καθώς το κρεβάτι κινδύνευε να καταρρεύσει υπό το βάρος του. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στις φυλακές Korneuburg, περίπου 15 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας.

Εκεί φιλοξενείται σε ειδικά ενισχυμένο κρεβάτι και φροντίζεται από εξωτερικούς νοσηλευτές καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά τον κρατικό προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, περίπου 1.800 ευρώ δαπανώνται καθημερινά για τη φροντίδα αυτού του κρατουμένου, ποσό δέκα φορές μεγαλύτερο από τα έξοδα που προκαλεί ο μέσος κρατούμενος. Στη φυλακή έχει ετοιμαστεί για εκείνον ειδικά ενισχυμένο κρεβάτι, ενώ παρέχεται επίσης 24ωρη επίβλεψη από νοσηλευτές.

Δικαστικές πηγές αναφέρουν ότι το κράτος αναγκάζεται να λαμβάνει εξαιρετικά μέτρα λόγω της υγείας και του βάρους του κρατουμένου, ωστόσο τα τεράστια έξοδα που προκαλούνται έχουν προκαλέσει έντονη οργή στο κοινό.

Οι φορολογούμενοι αμφισβητούν γιατί δαπανάται ένα τόσο μεγάλο ποσό για ένα άτομο που εμπλέκεται σε σοβαρό έγκλημα, όπως η διακίνηση ναρκωτικών, ενώ αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να διατεθούν σε άλλα δημόσια έργα και κοινωνικά προγράμματα.