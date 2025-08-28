Αγνοούμενη Αμερικανίδα βρέθηκε σε... φυλή 3.000 μίλια μακριά από το σπίτι της
Η Αμερικανίδα που είχε δηλωθεί αγνοούμενη, βρέθηκε ζωντανή σε σκωτσέζικο «Βασίλειο». Η κόρη της και οι ισχυρισμοί για «τοξική οικογένεια».
Η 21χρονη Κάουρα Τέιλορ, που δηλώθηκε ως αγνοούμενη πριν από τρεις μήνες στο Τέξας, βρέθηκε ζωντανή σε μια απομακρυσμένη δασώδη περιοχή της Σκωτίας, περίπου 3.000 μίλια μακριά από το σπίτι της. Η Τέιλορ ζει με την οκτάμηνη κόρη της σε μια κοινότητα που αυτοαποκαλείται «Βασίλειο της Κουμπάλα», όπου την υποδέχθηκαν ο «Βασιλιάς» και η «Βασίλισσα» της ομάδας.
