Αγνοούμενη Αμερικανίδα βρέθηκε σε... φυλή 3.000 μίλια μακριά από το σπίτι της

Η Αμερικανίδα που είχε δηλωθεί αγνοούμενη, βρέθηκε ζωντανή σε σκωτσέζικο «Βασίλειο». Η κόρη της και οι ισχυρισμοί για «τοξική οικογένεια».

Newsbomb

Αγνοούμενη Αμερικανίδα βρέθηκε σε... φυλή 3.000 μίλια μακριά από το σπίτι της
ΚΟΣΜΟΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η 21χρονη Κάουρα Τέιλορ, που δηλώθηκε ως αγνοούμενη πριν από τρεις μήνες στο Τέξας, βρέθηκε ζωντανή σε μια απομακρυσμένη δασώδη περιοχή της Σκωτίας, περίπου 3.000 μίλια μακριά από το σπίτι της. Η Τέιλορ ζει με την οκτάμηνη κόρη της σε μια κοινότητα που αυτοαποκαλείται «Βασίλειο της Κουμπάλα», όπου την υποδέχθηκαν ο «Βασιλιάς» και η «Βασίλισσα» της ομάδας.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:00ΕΛΛΑΔΑ

Μπόλαρης για Μονή Σινά: Ο κόσμος το 'χει τούμπανο - Τι είπε για τραμπούκους και γεροντική άνοια

11:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League, Σαμσουνσπόρ - Παναθηναϊκός: Πρόκριση στον Πόντο - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

11:53ΚΟΣΜΟΣ

13 νεκροί, ανάμεσα τους 3 παιδιά από μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο - Χτυπήθηκε κτίριο της ΕΕ στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Απαγορεύονται τα κινητά τηλέφωνα στις σχολικές αίθουσες σε όλη τη χώρα

11:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Μητσοτάκη από τη Θεσσαλονίκη: Υλοποιούμε τις δεσμεύσεις

11:44ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: Η μητέρα του 23χρονου εργαζόταν στο σχολείου που άνοιξε πυρ

11:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Τι αλλάζει σε άδειες, προσλήψεις και τετραήμερη εργασία

11:25ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurobasket 2025: Σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr για κάθε πόντο του Αντετοκούνμπο στο Ελλάδα-Ιταλία

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Σε καραντίνα η Κοζάνη: Σήμερα η θανάτωση προβάτων λόγω ευλογιάς

11:19ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά - Επιστολή Αρχιεπισκόπου στον Σίσι για βοήθεια, «Θα μείνουμε έξω από τη Μονή μέχρι θανάτου», λένε οι αντιδρώντες μοναχοί - Το προηγούμενο εγκεφαλικό του Δαμιανού

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Άγριας καβγάς σε παραλία του Πηλίου λόγω... γυμνισμού - Τρεις συλλήψεις

10:54ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Οδηγούσε ο 16χρονος, συνεπιβάτιδα η 16χρονη - Πώς έγινε το τροχαίο με τα δύο νεκρά παιδιά

10:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Drone της ΕΛ.ΑΣ. δείχνει τη χασισοφυτεία σε φαράγγι στα Χανιά - Βίντεο ντοκουμέντο

10:39ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κάτι παραπάνω από παιχνίδι…

10:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Η προτεραιότητα της κυβέρνησης για τη Μακεδονία και τη Θράκη φαίνεται στην πράξη

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Στα χέρια πιάστηκαν μέλη δημοτικού συμβουλίου στη Μακρακώμη

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Αγνοούμενη Αμερικανίδα βρέθηκε σε... φυλή 3.000 μίλια μακριά από το σπίτι της

10:26ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

iPhone 17: Η Apple αποκάλυψε την ημερομηνία παρουσίασης του νέου μοντέλου

10:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στέφανος Τζίμας: Σάρωσε στο ντεμπούτο του - Πέτυχε 2 γκολ σε 5 λεπτά

10:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Επικίνδυνες καταιγίδες - Έρχεται κακοκαιρία από Ιταλία, πού θα «χτυπήσει»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Επικίνδυνες καταιγίδες - Έρχεται κακοκαιρία από Ιταλία, πού θα «χτυπήσει»

10:54ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Οδηγούσε ο 16χρονος, συνεπιβάτιδα η 16χρονη - Πώς έγινε το τροχαίο με τα δύο νεκρά παιδιά

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των χρυσών αποθεμάτων της Γης αξίας 2,77 τρισεκατομμυρίων ευρώ

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Άγριας καβγάς σε παραλία του Πηλίου λόγω... γυμνισμού - Τρεις συλλήψεις

11:19ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά - Επιστολή Αρχιεπισκόπου στον Σίσι για βοήθεια, «Θα μείνουμε έξω από τη Μονή μέχρι θανάτου», λένε οι αντιδρώντες μοναχοί - Το προηγούμενο εγκεφαλικό του Δαμιανού

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

08:35ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: 12χρονη ομογενής ανάμεσα στους τραυματίες - Τα φρικιαστικά αντισημιτικά μηνύματα σε κυριλλικό αλφάβητο, «Πού είναι ο Θεός σας»

09:41ΕΛΛΑΔΑ

«Κάθε φορά που έχανα, έβαζα φωτιά» - Εθισμένος στον τζόγο δήλωνε ο δημοτικός υπάλληλος Παλλήνης - Συνελήφθη για εμπρησμούς

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Τα νέα στοιχεία για το τροχαίο δυστύχημα με τους δύο νεκρούς 16χρονους - Σοκάρουν οι φωτογραφίες

20:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαθύ χαμηλό στην Ευρώπη φέρνει καταιγίδες - Χαλάζι και πλημμύρες στα Βαλκάνια και Ελλάδα

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Πιερία: Δίνει μάχη η 11χρονη για τη ζωή της στο Ιπποκράτειο - Θρήνος για τον θάνατο της 9χρονης αδελφής της

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Αφροδίτη Λατινοπούλου: «Μας χτύπησε και μας εγκατέλειψε - Έβαλα κολλάρο για 3 ώρες»

08:57LIFESTYLE

Περιπέτεια υγείας για τον Στάθη Μαντζώρο - Νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό

09:53ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μάνδρα: Ομόφωνα αθώοι για δεύτερη φορά η πρώην δήμαρχος και δύο ακόμα κατηγορούμενοι

08:23LIFESTYLE

Bruce Willis: Η σύζυγός του αποκαλύπτει τη σπαρακτική απόφαση που έπρεπε να πάρει - Πώς η άνοια άλλαξε τη ζωή της οικογένειάς του

09:35ΚΑΙΡΟΣ

Έρχεται καύσωνας εξπρές με 40άρια αρχές Σεπτεμβρίου - Η προειδοποίηση Τσατραφύλλια

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς διαβάζουν τις δημοσκοπήσεις στο Μέγαρο Μαξίμου - Τα σενάρια πολιτικής αστάθειας

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Πώς έγινε το τροχαίο ατύχημα στην Κηφισίας - Συνελήφθη 35χρονος

09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφώνησαν τα μετεωρολογικά μοντέλα - Τι προβλέπουν για τις επόμενες μέρες, πότε έρχεται αλλαγή με βροχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ