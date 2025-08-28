Λίβανος: Δύο στρατιωτικοί νεκροί από έκρηξη ισραηλινού drone

Πρόκειται για το τέταρτο αιματηρό συμβάν για τον στρατό της χώρας αφού άρχισε να αναπτύσσεται στον νότο

Newsbomb

Λίβανος: Δύο στρατιωτικοί νεκροί από έκρηξη ισραηλινού drone

Ένας αξιωματικός του λιβανικού στρατού μιλάει στον ασύρματο καθώς αναλαμβάνει θέση στην είσοδο του παλαιστινιακού προσφυγικού καταυλισμού Burj al-Barajneh, στη Βηρυτό, την Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Hussein Malla)

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε απόψε ότι ένας αξιωματικός και ένας στρατιώτης σκοτώθηκαν νωρίτερα από έκρηξη ισραηλινού μη επανδρωμένου αεροσκάφους το οποίο συνετρίβη στα νότια, κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ.

«Ενώ οι στρατιωτικοί επιθεωρούσαν το εχθρικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος μετά την πτώση του στην περιοχή της Νακούρα, εκείνο εξερράγη με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ένας αξιωματικός και ένας στρατιώτης και να τραυματιστούν άλλοι δύο», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Ο στρατός πληρώνει για άλλη μια φορά με αίμα τη διατήρηση της σταθερότητας στον νότιο Λίβανο» αντέδρασε ο πρόεδρος της χώρας Ζοζέφ Αούν. Όπως υπογράμμισε, αυτό είναι το τέταρτο αιματηρό συμβάν για τον στρατό αφού άρχισε να αναπτύσσεται στον νότο, μετά την κατάπαυση του πυρός, η οποία στις 27 Νοεμβρίου έβαλε τέλος στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ.

Έξι στρατιώτες σκοτώθηκαν στις αρχές Αυγούστου όταν σημειώθηκε έκρηξη κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης αποναρκοθέτησης σε μια «αποθήκη όπλων» της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με μια στρατιωτική πηγή.

Με βάση τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, ο στρατός αναπτύσσεται στον νότιο Λίβανο και διαλύει τις υποδομές της Χεζμπολάχ.

Ο Αούν σημείωσε ότι ο θάνατος των δύο στρατιωτικών συνέπεσε με την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να παρατείνει για 16 μήνες την εντολή της διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης (UNIFIL) αλλά και να καθορίσει ότι η αποχώρησή της θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2027. Ο πρόεδρος τόνισε ότι η διεθνής κοινότητα ζητά από το Ισραήλ «να σταματήσει τις επιθέσεις του, να αποσυρθεί (…) και να επιτρέψει στον στρατό του Λιβάνου να επεκτείνει τον έλεγχό του μέχρι τα σύνορα».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ο Ιωαννίδης αποχαιρέτισε συγκινημένος κόσμο και συμπαίκτες - Δείτε φωτογραφίες

22:39WHAT THE FACT

Scarlett Johansson: Ταινία της από το 2013 είχε προβλέψει τι θα συμβεί φέτος - Οι συμπτώσεις

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Missing Alert για την εξαφάνιση 16χρονου στη Φθιώτιδα

22:33ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Δύο στρατιωτικοί νεκροί από έκρηξη ισραηλινού drone

22:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μενδώνη: Κάθε ευρώ που επενδύουμε στον πολιτισμό αποδίδει 3,44 ευρώ στην πραγματική οικονομία

22:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Ριέκα 5-0: Την… σμπαράλιασε και «φτερούγισε» για τη League Phase του Europa League

22:21TRAVEL

Άη Στράτης: Ο νησιωτικός παράδεισος στην αγκαλιά του Αιγαίου

22:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Europa League:Ο ΠΑΟΚ... σκόρπισε τη Ριέκα 5-0 και πέρασε στη League Phase!

22:15ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός με δίγαμο άντρα: Η δεύτερη σύζυγος γέννησε στο νοσοκομείο που δούλευε η πρώτη!

22:15ΑΘΛΗΜΑΤΑ

«Διαμαντένια» Τζένγκο στη Ζυρίχη! Έγραψε Ιστορία και κατέκτησε το Diamond League

22:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Άντερλεχτ 2-0: Ο Κουτέσα την φέρνει πιο κοντά στη League Phase - Δείτε τα γκολ!

22:14ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Προσάρτηση της Λωρίδας της Γάζας ζητά ο υπουργός Οικονομικών εάν η Χαμάς δεν παραδοθεί

22:12ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν χάρηκε αλλά και δεν αιφνιδιάστηκε» ο Τραμπ από τη φονική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο

22:07ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 54χρονος έπεσε από σκαλωσιά – Μεταφέρθηκε με πολλαπλά τραύματα στο νοσοκομείο

22:04ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Επαναπατρισμός 800 προσφύγων στο Ιράκ - Μεταξύ τους μέλη οικογενειών τζιχαντιστών του ISIS

22:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Την Παρασκευή καταβάλλονται τα κοινωνικά επιδόματα, ύψους 179.946.340 ευρώ

21:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεγάλη πρόκριση μέσα στον Πόντο για τον Παναθηναϊκό - Πότε είναι η κλήρωση του Europa League

21:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Σαμσουνσπόρ - Παναθηναϊκός 0-0: Πρόκριση μέσα στον Πόντο

21:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαχαράκη: 10.000 νέοι εκπαιδευτικοί και εκτεταμένες ανακαινίσεις σχολείων

21:47ΕΛΛΑΔΑ

Κρητικές λέξεις που λίγοι μόνο γνωρίζουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:15ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός με δίγαμο άντρα: Η δεύτερη σύζυγος γέννησε στο νοσοκομείο που δούλευε η πρώτη!

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των χρυσών αποθεμάτων της Γης αξίας 2,77 τρισεκατομμυρίων ευρώ

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Χαλίτ Γιουκάι: Νέα στοιχεία σοκ για τον θάνατο του Τούρκου επιχειρηματία - Είδαν τα συντρίμμια αλλά τον άφησαν να πνιγεί

19:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα στην «παγίδα» των Jet Streams: Θα ζήσουμε χειμώνα σαν τον ιστορικό χιονιά του 1987;

22:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Άντερλεχτ 2-0: Ο Κουτέσα την φέρνει πιο κοντά στη League Phase - Δείτε τα γκολ!

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Missing Alert για την εξαφάνιση 16χρονου στη Φθιώτιδα

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Οι δραματικές στιγμές πριν την τραγωδία - «Πήραν το αμάξι της γιαγιάς...»

21:00ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Ελλάδα – Ιταλία: Η πρώτη μάχη της Εθνικής στο Eurobasket 2025

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες, χαλάζι και πλημμύρες φέρνει το βαθύ βαρομετρικό χαμηλό λόγω κυκλώνα - Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

20:57WHAT THE FACT

Η Κίνα αποκαλύπτει μηχανή που φτάνει τα εκπληκτικά 20.000 χλμ/ώρα και μπορεί να γυρίσει τον πλανήτη σε μόλις 2 ώρες

10:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Επικίνδυνες καταιγίδες - Έρχεται κακοκαιρία από Ιταλία, πού θα «χτυπήσει»

21:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεγάλη πρόκριση μέσα στον Πόντο για τον Παναθηναϊκό - Πότε είναι η κλήρωση του Europa League

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο πολυτελές status symbol: Η μόδα των υπερπλούσιων - 14 παιδιά και κανένα όριο

19:10WHAT THE FACT

Αποκάλυψη βιβλικού μυστηρίου: Στο Ισραήλ εντοπίστηκε εργοστάσιο ηλικίας 5.500 ετών

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Βιετναμέζος Χασάπης»: Βίντεο αποκεφαλισμού πωλείται μέσω Telegram στο dark net

22:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ο Ιωαννίδης αποχαιρέτισε συγκινημένος κόσμο και συμπαίκτες - Δείτε φωτογραφίες

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον: Έδειραν 71χρονο καρκινοπαθή για να του πάρουν 500 ευρώ - Τον πέταξαν από τις σκάλες

19:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Οι 8 αντίπαλοι του Ολυμπιακού στη League Phase

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Παραδόθηκε το πόρισμα της Πυροσβεστικής - Δεν υπάρχει καύσιμη ύλη στην εμπορική αμαξοστοιχία

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ