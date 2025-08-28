Λίβανος: Δύο στρατιωτικοί νεκροί από έκρηξη ισραηλινού drone

Ένας αξιωματικός του λιβανικού στρατού μιλάει στον ασύρματο καθώς αναλαμβάνει θέση στην είσοδο του παλαιστινιακού προσφυγικού καταυλισμού Burj al-Barajneh, στη Βηρυτό, την Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Hussein Malla)

Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε απόψε ότι ένας αξιωματικός και ένας στρατιώτης σκοτώθηκαν νωρίτερα από έκρηξη ισραηλινού μη επανδρωμένου αεροσκάφους το οποίο συνετρίβη στα νότια, κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ.

«Ενώ οι στρατιωτικοί επιθεωρούσαν το εχθρικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος μετά την πτώση του στην περιοχή της Νακούρα, εκείνο εξερράγη με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ένας αξιωματικός και ένας στρατιώτης και να τραυματιστούν άλλοι δύο», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Ο στρατός πληρώνει για άλλη μια φορά με αίμα τη διατήρηση της σταθερότητας στον νότιο Λίβανο» αντέδρασε ο πρόεδρος της χώρας Ζοζέφ Αούν. Όπως υπογράμμισε, αυτό είναι το τέταρτο αιματηρό συμβάν για τον στρατό αφού άρχισε να αναπτύσσεται στον νότο, μετά την κατάπαυση του πυρός, η οποία στις 27 Νοεμβρίου έβαλε τέλος στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ.

Έξι στρατιώτες σκοτώθηκαν στις αρχές Αυγούστου όταν σημειώθηκε έκρηξη κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης αποναρκοθέτησης σε μια «αποθήκη όπλων» της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με μια στρατιωτική πηγή.

Με βάση τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, ο στρατός αναπτύσσεται στον νότιο Λίβανο και διαλύει τις υποδομές της Χεζμπολάχ.

Ο Αούν σημείωσε ότι ο θάνατος των δύο στρατιωτικών συνέπεσε με την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να παρατείνει για 16 μήνες την εντολή της διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης (UNIFIL) αλλά και να καθορίσει ότι η αποχώρησή της θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2027. Ο πρόεδρος τόνισε ότι η διεθνής κοινότητα ζητά από το Ισραήλ «να σταματήσει τις επιθέσεις του, να αποσυρθεί (…) και να επιτρέψει στον στρατό του Λιβάνου να επεκτείνει τον έλεγχό του μέχρι τα σύνορα».

