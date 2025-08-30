Χονγκ Κονγκ: Τουρίστας νεκρός στην Disneyland

Ο 53χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Ένας τουρίστας πέθανε στην Disneyland έπειτα από λιποθυμία στην περίφημη διαδρομή «Frozen».

Ο 53χρονος άνδρας από τις Φιλιππίνες λιποθύμησε ενώ βρισκόταν στην διαδρομή «Frozen Ever After» στο θεματικό πάρκο του Χονγκ Κονγκ την Παρασκευή (29/08).

Η σύζυγός του, που ήταν μαζί του, παρατήρησε ότι δεν αντιδρούσε και ειδοποίησε αμέσως το προσωπικό.

Ομάδα πρώτων βοηθειών ανέβηκε στο σκάφος καθώς αυτό επέστρεφε και του έκαναν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, αλλά λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η αστυνομία έλαβε την αναφορά για το περιστατικό στις 10:18 π.μ. και η σύζυγος του άνδρα τους ενημέρωσε ότι είχε προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας.

Είχε ιστορικό καρδιακής νόσου και υψηλής αρτηριακής πίεσης που διήρκεσε πάνω από μια δεκαετία και απαιτούσε τακτική θεραπεία.

Ένας εκπρόσωπος του θέρετρου δήλωσε: «Το θέρετρο εκφράζει τη βαθιά του λύπη για τον θάνατο του επισκέπτη και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παράσχει την απαραίτητη βοήθεια στην οικογένειά του».

Πρόσθεσαν: «Η αρχική έρευνα έδειξε ότι το περιστατικό δεν σχετίζεται με την ασφάλεια της διαδρομής».

Το Γενικό Προξενείο των Φιλιππίνων στο Χονγκ Κονγκ επιβεβαίωσε το θάνατο το Σάββατο και δήλωσε ότι συνεργάζεται με τις αρχές για να βοηθήσει την οικογένεια.

Η διαδρομή «Frozen Ever After» είναι μέρος του θεματικού πάρκου «World of Frozen», το οποίο άνοιξε στα τέλη του 2023.

Πρόκειται για μια αργή διαδρομή με βάρκα που μεταφέρει τους επισκέπτες σε μια συναρπαστική εμπειρία στον κόσμο της ταινίας «Frozen» («Ψυχρά κι ανάποδα» στην ελληνική εκδοχή).

Διαβάστε επίσης