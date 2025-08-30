NYT: Το Ισραήλ παρακολουθούσε Ιρανούς στρατηγούς και επιστήμονες μέσω των τηλεφώνων φρουρών τους

NYT: Το Ισραήλ παρακολουθούσε Ιρανούς στρατηγούς και επιστήμονες μέσω των τηλεφώνων φρουρών τους

Ένας Ιρανός διαδηλωτής κρατάει μια αφίσα του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων Mohammad Bagheri, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινό χτύπημα, σε μια αντι-ισραηλινή συγκέντρωση στην Τεχεράνη, Ιράν, Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2025.

Οι New York Times δημοσίευσαν ένα άρθρο που ρίχνει φως στο πώς το Ισραήλ κατάφερε να στοχεύσει με ακρίβεια Ιρανούς στρατιωτικούς και πολιτικούς ηγέτες, καθώς και επιστήμονες που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας, κατά τη διάρκεια του πολέμου του Ιουνίου.

Το βασικό τρωτό σημείο ήταν οι σωματοφύλακες και οι οδηγοί των VIP προσώπων. Η απρόσεκτη χρήση των κινητών τηλεφώνων - κλήσεις, μηνύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης - επέτρεψε στις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες να παρακολουθούν τις κινήσεις των Ιρανών διοικητών και επιστημόνων. Στις πρώτες ημέρες του πολέμου, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία χρησιμοποίησε αυτά τα δεδομένα για να εξαπολύσει επιθέσεις που σκότωσαν δεκάδες βασικά πρόσωπα.

«Οι ίδιοι οι αξιωματούχοι δεν είχαν τηλέφωνα, αλλά η ασφάλεια και οι βοηθοί τους είχαν. Αυτό μας επέτρεψε να εντοπίσουμε τους περισσότερους στόχους», δήλωσε ο Σασάν Καρίμι, πρώην αναπληρωτής αντιπρόεδρος στρατηγικής στην ιρανική κυβέρνηση και νυν αναλυτής και λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης.

Οι ισραηλινές επιχειρήσεις είχαν προετοιμαστεί πολύ πριν από την έναρξη του πολέμου

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ισραηλινές επιχειρήσεις είχαν προετοιμαστεί πολύ πριν από την έναρξη του πολέμου. Ήδη στα τέλη του 2022, οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών συνέταξαν έναν κατάλογο 400 Ιρανών πυρηνικών επιστημόνων, ο οποίος στη συνέχεια μειώθηκε σε 100 και τελικά σε 13 στόχους προτεραιότητας.

Όλοι τους καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια των πρώτων επιθέσεων. Ταυτόχρονα, το Ισραήλ ξεκίνησε μια επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Κόκκινος Γάμος» - μια εκστρατεία εναντίον υψηλόβαθμων Ιρανών στρατιωτικών αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένου του στρατηγού Αμίρ Αλί Χατζιζαντέχ, διοικητή της Αεροδιαστημικής Δύναμης του IRGC.

