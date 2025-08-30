Σπουδαία ανακάλυψη: Η πυρκαγιά αποκάλυψε βιβλική τοποθεσία - Τον ναό όπου ο Ιησούς έκανε θαύματα

Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι μπορεί να έχουν αποκαλύψει τα ερείπια μιας συναγωγής που χρονολογείται από τον πρώτο αιώνα - μια ανακάλυψη που χαιρετίστηκε ως ένα από τα σημαντικότερα βιβλικά ευρήματα εδώ και δεκαετίες.

Ο χώρος, θαμμένος για αιώνες κάτω από μια μεταγενέστερη δομή, έχει από καιρό συνδεθεί στις γραφές με τη διακονία του Ιησού.

Για αιώνες, οι προσκυνητές και οι μελετητές έχουν συνδέσει τον αρχαίο οικισμό του Chorazin, ή Korazim, με ιστορίες από την Καινή Διαθήκη.

Τα Ευαγγέλια περιγράφουν πώς ο Ιησούς κήρυξε και θεράπευσε τους αρρώστους στην τοπική συναγωγή, αλλά και πώς αργότερα καταδίκασε την πόλη επειδή απέρριψε τις διδασκαλίες του.

Το βιβλίο του Ματθαίου καταγράφει την προειδοποίησή του: «Αλίμονο σε σένα, Χοραζίν! Αλίμονο σε σένα, Βηθσαϊδά!» Ωστόσο, μέχρι τώρα, τα φυσικά ίχνη μιας συναγωγής από την εποχή του είχαν αποδειχθεί άπιαστα. Κατά την επανεξέταση της ανασκαφής του 20ού αιώνα το 2024, μια ομάδα με επικεφαλής τον αρχαιολόγο Achia Cohen-Tavor έκανε μια εκπληκτική ανακάλυψη κάτω από το πέτρινο δάπεδο.

Appealing to the New Testament only gathers support for Israel from people who don't know the New Testament. Bethsaida was a place that rejected Jesus as their Messiah.Matthew 11:21 Woe unto thee, Chorazin! woe unto thee, Bethsaida! for if the mighty works, which were done in… pic.twitter.com/un7AzplpkK — Theophan the Recluse Fan (@LowStudies) August 30, 2025

Αφαιρώντας στρώματα τοιχοποιίας, βρήκαν μια σειρά από γιγάντιους ογκόλιθους διατεταγμένους σε σκόπιμη βάση - μαζί με θραύσματα κεραμικής, νομισμάτων και καθημερινών μαγειρικών σκευών.

«Αυτή είναι μια πρωτοποριακή ανακάλυψη», δήλωσε ο Cohen-Tavor. «Έχω κάνει ανασκαφές σε όλο τον κόσμο και για μένα, είναι σίγουρα μία από τις πιο σημαντικές ανασκαφές που έχω διευθύνει ποτέ».

Τα αντικείμενα που βρίσκονταν ανάμεσα στις πέτρες προσέφεραν μια κρίσιμη ένδειξη. Τα κεραμικά όστρακα χρονολογούνται στον πρώτο αιώνα, την ίδια περίοδο που λέγεται ότι ο Ιησούς ταξίδεψε μέσω της Γαλιλαίας.

Το εύρημα έχει προκαλέσει νέα συζήτηση μεταξύ των βιβλικών ιστορικών. Εάν η χρονολόγηση ισχύει, τα θεμέλια των ογκόλιθων θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν τα ερείπια της συναγωγής που περιγράφεται στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου - ως την ίδια όπου δίδαξε ο Ιησούς.

Οι μελετητές τονίζουν την επιφυλακτικότητα, σημειώνοντας ότι μόνο περαιτέρω ανάλυση μπορεί να επιβεβαιώσει την ταυτοποίηση, αλλά για την ανασκαφική ομάδα, τα στοιχεία είναι ισχυρότερα από ποτέ ότι η τοποθεσία ήταν κέντρο εβραϊκής λατρείας πριν από δύο χιλιετίες.

Η ανακάλυψη ρίχνει επίσης νέο φως στο γιατί οι παλαιότεροι αρχαιολόγοι μπορεί να είχαν χάσει τα βαθύτερα ερείπια. Ο Cohen-Tavor σημείωσε ότι οι τεράστιες πέτρες βασάλτη θα μπορούσαν εύκολα να έχουν μπερδευτεί με βραχώδες υπόστρωμα κατά τη διάρκεια της ανασκαφής του 1905 που αποκάλυψε για πρώτη φορά τη μεταγενέστερη συναγωγή. Ως αποτέλεσμα, η προηγούμενη δομή ήταν κρυμμένη για περισσότερο από έναν αιώνα.

Η συναγωγή του 4ου αιώνα που κάποτε βρισκόταν πάνω από τα ερείπια του πρώτου αιώνα είναι από μόνη της ένα αξιόλογο μνημείο. Χτισμένο από τον μαύρο βασάλτη της περιοχής, διέθετε τρεις εισόδους και διακοσμήσεις σκαλισμένες με εβραϊκά μοτίβα.

Μεταξύ των πιο εντυπωσιακών ευρημάτων του ήταν η λεγόμενη «Καρέκλα του Μωυσή», ένα πέτρινο κάθισμα όπου ο αναγνώστης της Τορά καθόταν ενώ απήγγειλε γραφές. Τέτοιες καρέκλες αναφέρονται στον Ματθαίο 23, όταν ο Ιησούς είπε στους ακολούθους του: «Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι κάθισαν στο κάθισμα του Μωυσή». Παρόμοιες θέσεις έχουν έκτοτε ανακαλυφθεί σε τοποθεσίες όπως το Hammath της Τιβεριάδας και στο νησί της Δήλου.

Οι αρχαιολόγοι είναι προσεκτικοί για να μην υπερεκτιμήσουν την υπόθεση, τονίζοντας ότι μόνο η συνεχιζόμενη μελέτη θα καθορίσει εάν μπορεί να συνδεθεί οριστικά με τον Ιησού.

Διαβάστε επίσης