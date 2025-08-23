«Βάρκα του Ιησού»: Ανακαλύφθηκε σκαρί πλοιαρίου 2.000 ετών - Η σύνδεση με θαύμα του Χριστού

Κλασική απεικόνιση του θαύματος του Χριστού που ηρεμεί την καταιγίδα στη Θάλασσα της Γαλιλαίας (μεταξοτυπία), δεκαετία του 1930.

Το σκαρί ενός μεγάλου πλοιαρίου που ανακαλύφθηκε στη Θάλασσα της Γαλιλαίας μπορεί να παρέχει μια «απτή» σύνδεση με ένα από τα πιο διάσημα θαύματα του Ιησού στη Βίβλο. Στο πλοιάριο δόθηκε το προσωνύμιο «βάρκα του Ιησού». Φέρει σανίδες κέδρου και χρονολογείται στον πρώτο αιώνα, πράγμα που σημαίνει ότι συμπίπτει με την εποχή του Χριστού.

Ο ειδικός στη βιβλική αρχαιολογία, Ντάνι Χέρμαν, δήλωσε στην Daily Mail: «Πρόκειται για πλοιάριο 2.000 ετών από τη Θάλασσα της Γαλιλαίας, σαν αυτά που αναφέρονται στα Ευαγγέλια, και είχε χωρητικότητα περίπου 12 ατόμων». Συμπλήρωσε πως «εύκολα θα μπορούσε να συνδυαστεί με μια από τις πιο διάσημες ιστορίες που γνωρίζει κάθε Χριστιανός, την αφήγηση του Ιησού που περπάτησε πάνω στο νερό και ηρέμησε την καταιγίδα στη λίμνη».

Το πλοιάριο ανακαλύφθηκε το 1986 κατά τη διάρκεια μιας σοβαρής ξηρασίας που αποκάλυψε την ακτογραμμή της Θάλασσας της Γαλιλαίας κοντά στα Μάγδαλα. Οι αδελφοί Μοσέ και Γιουβάλ Λουφάν, ερασιτέχνες αρχαιολόγοι από το Κιμπούτς Γκίνοσαρ, εντόπισαν σιδερένια καρφιά στη λάσπη με ανιχνευτή μετάλλων. Καθώς έσκαβαν, αναδύθηκε ένα οβάλ ξύλινο σχήμα, θαμμένο για σχεδόν 2.000 χρόνια.

Το σκαρί του πλοιαρίου που ανακαλύφθηκε και το συνδέουν με τον Ιησού και ειδικότερα με το θαύμα Του στη θάλασσα της Γαλιλαίας AP

Οι ναυτικοί αρχαιολόγοι επιβεβαίωσαν την κατασκευή του στη ρωμαϊκή εποχή με χρονολόγηση μέσω άνθρακα, και το χρονοθέτησαν στον πρώτο αιώνα. Μάλιστα, όταν η βροχή επέστρεψε έπειτα από μήνες ξηρασίας, εμφανίστηκε ένα διπλό ουράνιο τόξο, γεγονός που πολλοί συνδέουν με την ιστορία του Ευαγγελίου για θεϊκή παρέμβαση.

Ο αρχαιολόγος Δρ. Κουρτ Ραβέχ τόνισε ότι η πιθανή ημερομηνία κατασκευής θα μπορούσε να εντοπιστεί από τον 1ο αιώνα π.Χ. έως τον 1ο αιώνα μ.Χ., αλλά δεν θα μπορέσει ποτέ να αποδειχθεί ότι ο Ιησούς επέβαινε στη βάρκα ή η οποιαδήποτε άλλη σύνδεση.

Ο σχεδιασμός του σκάφους με επίπεδο πυθμένα, ιδανικός για ψάρεμα, και οι επισκευές που έγιναν με φθηνότερο τοπικό ξύλο υποδηλώνουν ότι ανήκε σε φτωχούς ψαράδες, γεγονός που ευθυγραμμίζεται με τις αφηγήσεις των Ευαγγελίων για τους μαθητές του Ιησού. Παράλληλα, ένα μαγειρικό σκεύος και ένα καντήλι λαδιού που βρέθηκαν κοντά υποδηλώνουν νυχτερινό ταξίδι, αντικατοπτρίζοντας έτσι, την αφήγηση του Ευαγγελίου.

Η ιστορία του Ιησού που περπατούσε πάνω στο νερό, που αναφέρεται τόσο στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον όσο και στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, αναφέρει τον Ιησού που έστειλε τους μαθητές του να διασχίσουν τη Θάλασσα της Γαλιλαίας, αφού είχε ταΐσει 5.000 ανθρώπους. Τότε, ξέσπασε καταιγίδα και οι μαθητές πάλευαν με δυνατούς ανέμους και κύματα. Ο Ιησούς τους πλησίασε περπατώντας πάνω στο νερό.

Τρομοκρατημένοι, νόμιζαν ότι ήταν φάντασμα, αλλά ο Ιησούς είπε: «Να έχετε θάρρος! Είμαι εγώ. Μη φοβάστε». Ο Πέτρος βγήκε έξω για να περπατήσει πάνω στο νερό, αλλά άρχισε να βυθίζεται. Ο Ιησούς τον έπιασε και του είπε: «Ολιγόπιστε, γιατί δίστασες;»

Μπήκαν στη βάρκα, ο άνεμος κόπασε και έφτασαν στη Γεννησαρέτ, κοντά στο σημείο όπου ανακαλύφθηκε το πλοιάριο εκατοντάδες χρόνια αργότερα.

Η συντήρηση του σκαριού διήρκεσε 16 χρόνια, επιτρέποντας παράλληλα τη δημόσια έκθεση. Από το 2000, εκτίθεται στο Μουσείο Γιγκάλ Άλον στο Γκίνοσαρ, προσελκύοντας Χριστιανούς προσκυνητές και λάτρεις της ιστορίας.

*Με πληροφορίες από Daily Mail

Διαβάστε επίσης