Μυστική σήραγγα 9 μέτρων βρέθηκε μέσα στη μεγαλύτερη αιγυπτιακή πυραμίδα

Ο διάδρομος ανακαλύφθηκε χάρη στην προηγμένη τεχνολογία, χωρίς ωστόσο οι αρχαιολόγοι να είναι ακόμα σε θέση να προσδιορίσουν τη χρησιμότητά της

Newsbomb

Μυστική σήραγγα 9 μέτρων βρέθηκε μέσα στη μεγαλύτερη αιγυπτιακή πυραμίδα

Η πυραμίδα του Φαραώ Ζοζέρ στη Γκίζα της Αιγύπτου

Getty Images
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Μεγάλη Πυραμίδα του Χέοπα, ακόμη και μετά από χιλιάδες χρόνια συνεχίζει να εκπλήσσει τους αρχαιολόγους. Μέσα στο βόρειο τμήμα της ανακαλύφθηκε ένας άγνωστος διάδρομος μήκους περίπου εννέα μέτρων.

Το μυστικό πέρασμα αποκαλύφθηκε χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ακτινογραφίας, βασισμένη στην ανίχνευση κοσμικών σωματιδίων ικανών να διεισδύσουν σε παχιά στρώματα πετρωμάτων. Στη συνέχεια, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν ένα μικροσκοπικό ενδοσκόπιο, διαμέτρου μόλις έξι χιλιοστών, για να διεισδύσουν στις στενές σχισμές και να απεικονίσουν την κρυμμένη σήραγγα.

Οι ειδικοί προτείνουν ότι αυτός ο διάδρομος θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως ανακατανομή βάρους κοντά στην κύρια είσοδο της πυραμίδας, συμβάλλοντας στη διατήρηση της δομής της. Ωστόσο, δεν αποκλείεται μια πιο ενδιαφέρουσα έκδοση - ένα μυστηριώδες πέρασμα μπορεί να οδηγήσει σε ένα άλλο ανεξερεύνητο εσωτερικό, το περιεχόμενο του οποίου παραμένει μυστήριο.

Νωρίτερα, o διακεκριμένος αιγυπτιολόγος Δρ. Ζαχί Χαουάς είπε ότι οι αιγυπτιακές πυραμίδες χτίστηκαν στην πραγματικότητα από εξειδικευμένους οικοδόμους και όχι από απλούς εργάτες ή σκλάβους. Ωστόσο, το πρόγραμμα εργασίας αυτών των ειδικών ήταν ακόμα σκληρό: 10 ημέρες σχεδόν συνεχούς εργασίας και στη συνέχεια μία ημέρα ρεπό.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:13ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα: «Ο Μερτς λέει ότι η Ρωσία παρεμβαίνει στη Γερμανία - Να τον εξετάσουν οι ψυχίατροι»

19:05ΚΟΣΜΟΣ

Πώς έμοιαζε πραγματικά η Μαρία Μαγδαληνή και γιατί ήταν τόσο λάθος η ομώνυμη ταινία

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Σε εξέλιξη μεγάλη ρωσική επίθεση σε όλο το μέτωπο στην Ουκρανία - Νέες αεροπορικές επιδρομές

19:00ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Κύπρος – Ελλάδα 31-43 (Ημίχρονο): Στο ρελαντί η Εθνική στο +12

18:59LIFESTYLE

Η Δώρα Παντέλη γιορτάζει έναν χρόνο γάμου: «Ο κατάλληλος άνθρωπος θα σε κάνει να ερωτευτείς εκείνον, εσένα και τη ζωή»

18:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Βόλος - Ολυμπιακός 0-0: Σέντρα στην αναμέτρηση του Πανθεσσαλικού

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Κατέρρευσε από τον άνεμο η σκηνή της συναυλίας της Άννας Βίσσης και του Αντώνη Ρέμου - Δείτε εικόνες

18:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ισλανδία – Βέλγιο 64-71: Ανατροπή… ελπίδας στο φινάλε! – Πρώτη νίκη για την Εσθονία

18:25ΕΛΛΑΔΑ

«Να μας προσέχετε από εκεί ψηλά»: Σπαραγμός για το ζευγάρι στην Εύβοια που χάθηκε στην άσφαλτο – Η τραγική προειδοποίηση της αδερφής του νεκρού οδηγού της μοτοσικλέτας

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Πυκνό μυστήριο στον βυθό της Βόρειας Θάλασσας - Τεράστια κομμάτια του πυθμένα βρέθηκαν ανάποδα

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά στα Γρεβενά με επικίνδυνες εστίες - Ήχησε το 112

18:11ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστικό της πυραμίδας του Χέοπα - Η κρυφή σήραγγα μήκους 9 μέτρων

18:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League, Βόλος - Ολυμπιακός: Έκπληξη από Μεντιλίμπαρ - Η «ερυθρόλευκη» ενδεκάδα

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Σπουδαία ανακάλυψη: Η πυρκαγιά αποκάλυψε βιβλική τοποθεσία - Τον ναό όπου ο Ιησούς έκανε θαύματα

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα γενέθλια της Ελένης Γλύκατζη - Αρβελέρ

17:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Πάντοβιτς - «Νιώθω τιμή να είμαι εδώ»

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Γουρούνα έπεσε στη θάλασσα στη Χερσόνησο - Στο νοσοκομείο δύο τουρίστες

17:49ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ προτείνει την αποστολή Αμερικανών μισθοφόρων στην Ουκρανία

17:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Μείωση του τζίρου κατά τις θερινές εκπτώσεις για 8 στις 10 επιχειρήσεις

17:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ιταλία – Γεωργία 78-62: Οι Ατζούρι έμειναν όρθιοι και πήραν την πρώτη νίκη τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:25ΕΛΛΑΔΑ

«Να μας προσέχετε από εκεί ψηλά»: Σπαραγμός για το ζευγάρι στην Εύβοια που χάθηκε στην άσφαλτο – Η τραγική προειδοποίηση της αδερφής του νεκρού οδηγού της μοτοσικλέτας

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Κατέρρευσε από τον άνεμο η σκηνή της συναυλίας της Άννας Βίσσης και του Αντώνη Ρέμου - Δείτε εικόνες

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Από που πήραν το όνομά τους οι 13 διάσημες πλατείες της Αθήνας - Σε ποιες ιστορίες «περπατούμε» καθημερινά

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία - εξπρές το Σαββατοκύριακο, πού θα «χτυπήσει»

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Σε εξέλιξη μεγάλη ρωσική επίθεση σε όλο το μέτωπο στην Ουκρανία - Νέες αεροπορικές επιδρομές

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Σπουδαία ανακάλυψη: Η πυρκαγιά αποκάλυψε βιβλική τοποθεσία - Τον ναό όπου ο Ιησούς έκανε θαύματα

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Ηλεκτρομαγνητικό όπλο καταστρέφει σμήνος drones σε δευτερόλεπτα - Το αμερικανικό υπερόπλο με το ελληνικό όνομα «Leonidas»

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Φράνσις Αντετοκούνμπο – Ποιος είναι ο μεγάλος αδελφός από τους AntetokounBros

15:01ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Δίωξη για κακούργημα στην 45χρονη οδηγό της Porsche - Αναφορά για οδήγηση υπό τον επήρεια φαρμάκου - Όλες οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

19:05ΚΟΣΜΟΣ

Πώς έμοιαζε πραγματικά η Μαρία Μαγδαληνή και γιατί ήταν τόσο λάθος η ομώνυμη ταινία

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα γενέθλια της Ελένης Γλύκατζη - Αρβελέρ

16:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Θύελλα» καταιγίδων - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από το οργανωμένο σύστημα

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός και επισήμως ο πρωθυπουργός των Χούθι - Σκοτώθηκε από ισραηλινό βομβαρδισμό

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των χρυσών αποθεμάτων της Γης αξίας 2,77 τρισεκατομμυρίων ευρώ

23:43ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Ξεκινά νέο μάθημα από Σεπτέμβριο για τους μαθητές της Γ' και Δ' Δημοτικού

12:19ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Τραμπ είναι νεκρός»: Μετά τη δήλωση του Βανς για την «τρομερή τραγωδία», μια τάση έγινε viral

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

18:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Βόλος - Ολυμπιακός 0-0: Σέντρα στην αναμέτρηση του Πανθεσσαλικού

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά στα Γρεβενά με επικίνδυνες εστίες - Ήχησε το 112

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Πυκνό μυστήριο στον βυθό της Βόρειας Θάλασσας - Τεράστια κομμάτια του πυθμένα βρέθηκαν ανάποδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ