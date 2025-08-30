Μυστική σήραγγα 9 μέτρων βρέθηκε μέσα στη μεγαλύτερη αιγυπτιακή πυραμίδα

Η Μεγάλη Πυραμίδα του Χέοπα, ακόμη και μετά από χιλιάδες χρόνια συνεχίζει να εκπλήσσει τους αρχαιολόγους. Μέσα στο βόρειο τμήμα της ανακαλύφθηκε ένας άγνωστος διάδρομος μήκους περίπου εννέα μέτρων.

Το μυστικό πέρασμα αποκαλύφθηκε χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ακτινογραφίας, βασισμένη στην ανίχνευση κοσμικών σωματιδίων ικανών να διεισδύσουν σε παχιά στρώματα πετρωμάτων. Στη συνέχεια, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν ένα μικροσκοπικό ενδοσκόπιο, διαμέτρου μόλις έξι χιλιοστών, για να διεισδύσουν στις στενές σχισμές και να απεικονίσουν την κρυμμένη σήραγγα.

Οι ειδικοί προτείνουν ότι αυτός ο διάδρομος θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως ανακατανομή βάρους κοντά στην κύρια είσοδο της πυραμίδας, συμβάλλοντας στη διατήρηση της δομής της. Ωστόσο, δεν αποκλείεται μια πιο ενδιαφέρουσα έκδοση - ένα μυστηριώδες πέρασμα μπορεί να οδηγήσει σε ένα άλλο ανεξερεύνητο εσωτερικό, το περιεχόμενο του οποίου παραμένει μυστήριο.

Νωρίτερα, o διακεκριμένος αιγυπτιολόγος Δρ. Ζαχί Χαουάς είπε ότι οι αιγυπτιακές πυραμίδες χτίστηκαν στην πραγματικότητα από εξειδικευμένους οικοδόμους και όχι από απλούς εργάτες ή σκλάβους. Ωστόσο, το πρόγραμμα εργασίας αυτών των ειδικών ήταν ακόμα σκληρό: 10 ημέρες σχεδόν συνεχούς εργασίας και στη συνέχεια μία ημέρα ρεπό.

