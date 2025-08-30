«Οι δηλώσεις του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς ότι η Ρωσία παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις της Γερμανίας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι «κάτι που πρέπει να εξετάσουν οι ψυχίατροι», δήλωσε την Κυριακή εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα στο πρακτορείο TASS.

Οι δηλώσεις της ήρθαν ως απάντηση στη δήλωση του Μερτς ότι η Γερμανία βρίσκεται ουσιαστικά «σε σύγκρουση» με τη Ρωσία, επειδή η Μόσχα αποσταθεροποιεί τη χώρα και διεξάγει επιχειρήσεις χειραγώγησης στα κοινωνικά δίκτυα.

«Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να εξετάσουν οι ψυχίατροι: Η Γερμανία εξοπλίζει το νεοναζιστικό καθεστώς στο Κίεβο εδώ και τρία χρόνια με όπλα, συμπεριλαμβανομένου βαρέος στρατιωτικού εξοπλισμού, και τώρα ξαφνικά ανησυχούν για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», δήλωσε σαρκαστικά η Ζαχάροβα.

Οι δηλώσεις Μερτς

Η Γερμανία ενδέχεται να εισαγάγει υποχρεωτική στρατιωτική θητεία για τις γυναίκες. Μια τέτοια εισαγωγή μπορεί να γίνει πραγματικότητα εάν υπάρχει έλλειψη Γερμανών εθελοντών. Αυτό δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς σε συνέντευξή του στο κανάλι TF1.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μια τέτοια ανάγκη θα προκύψει εάν πολύ λίγοι εθελοντές ενταχθούν στον στρατό.

«Υπό τη σημερινή οπτική γωνία, η κατάργηση της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας μοιάζει με λάθος», δήλωσε ο Μερτς.

Είπε επίσης ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θέλει να αποκαταστήσει τη Σοβιετική Ένωση, η οποία, σύμφωνα με τον Μερτς, περιλαμβάνει «μέρος της χώρας μου». «Όταν ακούς τον Πούτιν, καταλαβαίνεις ότι θέλει να αποκαταστήσει την πρώην Σοβιετική Ένωση όσον αφορά το έδαφος», είπε ο Μερτς.