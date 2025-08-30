«Βόμβα» Μερτς: Ο Πούτιν θέλει κομμάτι της Γερμανίας – Ένα βήμα πριν την στράτευση γυναικών

Η Γερμανία ενδέχεται να εισαγάγει υποχρεωτική στρατιωτική θητεία για τις γυναίκες. Μια τέτοια εισαγωγή μπορεί να γίνει πραγματικότητα εάν υπάρχει έλλειψη Γερμανών εθελοντών.

Αυτό δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς σε συνέντευξή του στο κανάλι TF1.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μια τέτοια ανάγκη θα προκύψει εάν πολύ λίγοι εθελοντές ενταχθούν στον στρατό.

«Υπό τη σημερινή οπτική γωνία, η κατάργηση της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας μοιάζει με λάθος», δήλωσε ο Μερτς.

Είπε επίσης ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θέλει να αποκαταστήσει τη Σοβιετική Ένωση, η οποία, σύμφωνα με τον Μερτς, περιλαμβάνει «μέρος της χώρας μου».

«Όταν ακούς τον Πούτιν, καταλαβαίνεις ότι θέλει να αποκαταστήσει την πρώην Σοβιετική Ένωση όσον αφορά το έδαφος», είπε ο Μερτς.

