Το διπλό παιχνίδι της Κίνας: «Αγκαλιάζει» τον Πούτιν, ενώ στέλνει αντιπροσωπεία στις ΗΠΑ

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν θα συμμετάσχει μαζί με τον Σι Τζινπίνγκ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν σε μια μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο την επόμενη εβδομάδα και η διπλωματική πλευρά της συνάντησης αυτής προκαλεί ερωτήματα στη Δύση.

Το...παιχνίδι ξεκίνησε ήδη με την Ρωσία και την Κίνα να δηλώνουν ότι αντιτίθενται από κοινού σε κυρώσεις που εισάγουν διακρίσεις στο παγκόσμιο εμπόριο και δυσχεραίνουν την παγκόσμια κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη.

Αυτό υπογράμμισε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σε συνέντευξη που παραχώρησε στο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua. Επίσης δήλωσε ότι οι σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Κίνας έχουν φτάσει σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο. «Οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Κίνας έχουν φτάσει σε ένα πρωτοφανώς υψηλό επίπεδο. Από το 2021, ο εμπορικός κύκλος εργασιών έχει αυξηθεί κατά περίπου 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Όσον αφορά το διμερές εμπόριο, η Κίνα είναι ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης για τη Ρωσία και πέρυσι η Ρωσία κατέλαβε την πέμπτη θέση μεταξύ των ξένων χωρών - των εταίρων εξωτερικού εμπορίου της Κίνας», τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ρωσική Ομοσπονδία είναι ο ηγέτης μεταξύ των εξαγωγέων πετρελαίου και φυσικού αερίου προς την Κίνα. Περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου έχουν διέλθει μέσω του αγωγού «Η Δύναμη της Σιβηρίας» από το 2019 και ένας ακόμη αγωγός φυσικού αερίου έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε λειτουργία το 2027. Επιπλέον, οι χώρες συνεργάζονται σε έργα που σχετίζονται με το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG).

Ο Πούτιν ανέφερε επίσης τις προμήθειες ρωσικού κρέατος - χοιρινού και βοδινού κρέατος - στην Κίνα. Οι χώρες συνεργάζονται επίσης στον βιομηχανικό τομέα με την παραγωγή κινεζικών αυτοκινήτων και οικιακών συσκευών. «Με μια λέξη, η οικονομική συνεργασία, το εμπόριο και η βιομηχανική συνεργασία μεταξύ των χωρών μας αναπτύσσονται προς πολλές κατευθύνσεις», κατέληξε.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στην Κίνα, οι ηγέτες θα συζητήσουν περαιτέρω προοπτικές συνεργασίας.

Κι όσο συνέβαιναν αυτά ο αντιπρόσωπος της Κίνας για το εμπόριο Λι Τσενγκγκάνγκ επισκέφθηκε τις Ηνωμένες Πολιτείες από τις 27 έως τις 29 Αυγούστου, όπου διεξήγαγε συνομιλίες με αξιωματούχους των ΗΠΑ για τις διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις, ανακοίνωσε σήμερα το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου. Ο Λι συναντήθηκε με αντιπροσώπους των αμερικανικών υπουργείων Οικονομικών και Εμπορίου, καθώς και του Γραφείου του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις για την εφαρμογή προηγούμενων συμφωνιών. Ο Λι είπε πως αμφότερες οι πλευρές θα πρέπει να διαχειριστούν τις διαφορές και να διευρύνουν τη συνεργασία μέσω διαλόγου και διαβούλευσης σε ίση βάση.

Μαθήματα ιστορίας

Κατά τα λοιπά ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν στη συνέντευξή του στο πρακτορείο Xinhua, μιλώντας και για άλλα θέματα, είπε ότι οι δυτικές χώρες προσπαθούν να διαστρεβλώσουν την ιστορία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

«Η Ρωσία και η Κίνα καταδικάζουν κατηγορηματικά κάθε προσπάθεια παραμόρφωσης της ιστορίας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, εξύμνησης των Ναζί, των μιλιταριστών και των μπράβων τους, των τιμωρών και των δολοφόνων τους, δυσφήμισης των πολεμιστών-απελευθερωτών. Τα αποτελέσματα του πολέμου, που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και σε άλλα διεθνή έγγραφα, είναι αμετάβλητα, η αναθεώρησή τους είναι απαράδεκτη», τόνισε ο αρχηγός του κράτους.

Ο Ρώσος ηγέτης τόνισε ότι ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ αντιμετωπίζει την ιστορία της χώρας του με μεγάλη προσοχή. Ο Πούτιν υπενθύμισε ότι η Μόσχα και το Πεκίνο γιορτάζουν από κοινού την 80ή επέτειο της Νίκης στον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο και τη συνθηκολόγηση της μιλιταριστικής Ιαπωνίας φέτος.

Διαβάστε επίσης