Εικόνες από το νησί του Έπσταϊν έδωσαν στη δημοσιότητα οι Δημοκρατικοί - Βίντεο, φωτογραφίες

Οι δέκα φωτογραφίες και τα τέσσερα βίντεο, που σύμφωνα με τους βουλευτές δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ποτέ στο παρελθόν, δείχνουν κρεβατοκάμαρες της έπαυλης, ένα δωμάτιο με οδοντιατρικό εξοπλισμό και τη θέα γύρω από την πολυτελή κατοικία

Newsbomb

Εικόνες από το νησί του Έπσταϊν έδωσαν στη δημοσιότητα οι Δημοκρατικοί - Βίντεο, φωτογραφίες
Χ
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δημοκρατικοί βουλευτές έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα φωτογραφίες και βίντεο από το νησί που ανήκε στον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν, καθώς και της κατοικίας του όπου φέρεται ότι εκμεταλλευόταν σεξουαλικά ανήλικα κορίτσια.

Οι βουλευτές ανέφεραν σε μια ανακοίνωσή τους ότι έλαβαν αυτά τα ντοκουμέντα αφού υπέβαλαν αίτημα, στις 18 Νοεμβρίου, στις δικαστικές αρχές των Αμερικανικών Παρθένων Νήσων. Σε αυτό το νησιωτικό σύμπλεγμα της Καραϊβικής, που αποτελεί κτήση των ΗΠΑ, ο Έπσταϊν είχε δύο νησιά. Το ένα από αυτά, το Λιτλ Σεντ Τζέιμς, ήταν μία από τις κύριες κατοικίες του και εκεί, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, επιτέθηκε σεξουαλικά σε πολλές γυναίκες και έφηβες.

Ο Έπσταϊν δεν δικάστηκε ποτέ για αυτές τις κατηγορίες: βρέθηκε νεκρός το 2019 μέσα στο κελί του και ο θάνατός του αποδόθηκε σε αυτοκτονία.

0104
0204
0304
0404

Οι δέκα φωτογραφίες και τα τέσσερα βίντεο, που σύμφωνα με τους βουλευτές δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ποτέ στο παρελθόν, δείχνουν κρεβατοκάμαρες της έπαυλης, ένα δωμάτιο με οδοντιατρικό εξοπλισμό και τη θέα γύρω από την πολυτελή κατοικία.

«Αυτές οι νέες εικόνες δείχνουν μια συνταρακτική όψη του κόσμου του Τζέφρι Έπσταϊν και του νησιού του» ανέφερε ο Ρόμπερτ Γκαρσία, που είναι μέλος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής η οποία ερευνά εδώ και πολλούς μήνες την υπόθεση και τις πιθανές παραλείψεις των αμερικανικών αρχών. «Δημοσιοποιούμε αυτές τις φωτογραφίες και τα βίντεο για να διασφαλίσουμε τη διαφάνεια στην έρευνά μας και για να σχηματιστεί μια πλήρης εικόνα των φρικτών εγκλημάτων του Έπσταϊν», πρόσθεσε, προτρέποντας τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ «να δώσει στη δημοσιότητα αμέσως όλα τα έγγραφα» που αφορούν τον Νεοϋορκέζο επιχειρηματία.

Οι βουλευτές λένε επίσης ότι έχουν λάβει έγγραφα από τις τράπεζες J.P. Morgan και Deutsche Bank, με τις οποίες συνεργαζόταν ο Έπσταϊν, και σκοπεύουν να τα δώσουν στη δημοσιότητα «εντός των επόμενων ημερών», αφού προηγουμένως τα εξετάσουν.

Η δημοσίευση αυτών των νέων εικόνων έρχεται σε μια περίοδο που η κυβέρνηση Τραμπ δέχεται πιέσεις να δώσει στη δημοσιότητα όλα τα έγγραφα που έχει στην κατοχή της για τον Έπσταϊν, αφού το Κογκρέσο υιοθέτησε στα μέσα Νοεμβρίου έναν νόμο προς αυτήν την κατεύθυνση. Το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει διορία μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου για να συμμορφωθεί. Τρεις Δημοκρατικοί και δύο Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές με επιστολή τους προς την υπουργό Παμ Μπόντι ρωτούν «ποια διαδικαστικά εμπόδια» θα καθιστούσαν αδύνατη τη δημοσιοποίηση. Η κίνηση αυτή θεωρείται μέσο πίεσης στην υπουργό ώστε να τηρήσει τη διορία.

Αφού υποσχέθηκε, κατά την προεκλογική εκστρατεία του το 2024, να προχωρήσει σε αποκαλύψεις, ο Τραμπ καλεί εδώ και πολλούς μήνες τους υποστηρικτές του «να αλλάξουν σελίδα» χαρακτηρίζοντας την υπόθεση Έπσταϊν«φάρσα» της Δημοκρατικής αντιπολίτευσης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:48ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τουλάχιστον πέντε νεκροί από ισραηλινά πλήγματα σε σκηνές στη Χαν Γιούνις

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Διαψεύδει τον Νετανιάχου ο πρωθυπουργός του Λιβάνου: «Δεν είναι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις» οι απευθείας συνομιλίες με το Τελ Αβίβ

23:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης - ΠΑΟΚ 1-1: Ο Γιακουμάκης με ανάποδο ψαλίδι στο 95' έστειλε την... ΑΕΚ στα προημιτελικά

23:34TRAVEL

Αιδηψός: Η αιώνια λουτρόπολη της Εύβοιας

23:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Άρης - ΠΑΟΚ 1-1 (ΤΕΛΙΚΟ): Με ανάποδο ψαλίδι ισοφαρίζει στο 95' ο Γιακουμάκης

23:25ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Release Athens 2026: The Offspring και Bad Religion στην Πλατεία Νερού στις 7 Ιουλίου

23:23ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Στην Ελλάδα ο Κλαβέλ, εκτός δράσης πριν τους αγώνες με Ολυμπιακό και Λεβίτσε ο Γκρέι

23:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η σκληρή επίθεση Τσίπρα σε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ - Σε δύσκολη θέση Φάμελλος και Χαρίτσης από τον εξώστη

23:16ΕΛΛΑΔΑ

'Εβρος: Κινητοποιήσεις αγροτών στον κόμβο του Ορμενίου την Πέμπτη

23:12LIFESTYLE

Μάθιου Πέρι: Σε δύο χρόνια και έξι μήνες κάθειρξης καταδικάστηκε ο γιατρός που του παρείχε κεταμίνη

23:07ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ομοσπονδιακοί πράκτορες αναπτύσσονται στη Νέα Ορλεάνη - Στο «στόχαστρο» οι παράτυποι μετανάστες

22:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Τα συλλυπητήρια των «πράσινων» στους Βαγγέλη και Μάκη Αγγελόπουλο

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτη διυπουργική σύσκεψη για την κακοκαιρία - Οι «επικίνδυνες» περιοχές

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λάρισα: Μοτοσικλέτα παρέσυρε γυναίκα στην οδό Καρδίτσης

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Οι αγρότες αποκλείουν την πρόσβαση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» - Μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια» την Παρασκευή

22:31ΜΠΑΣΚΕΤ

AEK: Τα συλλυπητήρια της «κιτρινόμαυρης» οικογένειας στον Μάκη Αγγελόπουλο

22:31ΚΟΣΜΟΣ

Σκόπια: Μαζικές παραιτήσεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης - Βαριά ήττα στις δημοτικές εκλογές

22:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπενίτεθ: «Εύκολη η απάντηση γιατί δεν έπαιξε ο Ταμπόρδα, ήθελα να ξεκινήσω τον Μπρέγκου»

22:22ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στρατολογούσαν ανήλικους για ληστείες και κλοπές – 9 συλλήψεις

22:13ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες από το νησί του Έπσταϊν έδωσαν στη δημοσιότητα οι Δημοκρατικοί - Βίντεο, φωτογραφίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:12ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρό ζευγάρι ηλικιωμένων στο Κερατσίνι: «Οι γονείς μου ήταν οι χειρότεροι που μπορεί να έχει κανείς» λέει η κόρη

23:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η σκληρή επίθεση Τσίπρα σε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ - Σε δύσκολη θέση Φάμελλος και Χαρίτσης από τον εξώστη

21:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δεν πάει άλλο, θα είμαστε μαζί στο νέο ταξίδι προς τις καθαρές θάλασσες δικαιοσύνης και δημοκρατίας»: Ο Αλέξης Τσίπρας προανήγγειλε τη δημιουργία νέου κόμματος

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση της γυναίκας που την πάντρεψαν 3 ετών με τον 67χρονο ηγέτη της σέκτας «Τα Παιδιά του Θεού»

18:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Καλλιάνου για δυνατές καταιγίδες στην Αττική - «Κόκκινες» δύο περιοχές

22:13ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες από το νησί του Έπσταϊν έδωσαν στη δημοσιότητα οι Δημοκρατικοί - Βίντεο, φωτογραφίες

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Eurovision: Στη φυλακή υποψήφιος του ελληνικού τελικού

20:25ΜΠΑΣΚΕΤ

«Βόμβα» στο ΝΒΑ: «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ζήτησε να πάει στους Νιου Γιορκ Νικς»!

23:12LIFESTYLE

Μάθιου Πέρι: Σε δύο χρόνια και έξι μήνες κάθειρξης καταδικάστηκε ο γιατρός που του παρείχε κεταμίνη

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» Αττική και ακόμη 8 περιφέρειες - Πού αναμένονται ισχυρά φαινόμενα - Πόσο θα διαρκέσουν

12:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Αρναούτογλου για τα Χριστούγεννα - «Προσοχή τις επόμενες ώρες»

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Ηχηρό καμπανάκι Τσατραφύλλια για την κακοκαιρία: Αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες - Σε κίνδυνο και η Αττική , φόβοι πλημμυρών και κατολισθήσεων

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 22χρονη «θύμα βιασμού» καταδικάστηκε σε 18μηνη φυλάκιση

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Χάος με τη διακοπή ρεύματος στο Μετρό - Οι συρμοί σταματούν στην Εθνική Άμυνα

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Κτηνωδία στην Τουρκία: Βίασαν ορφανά ανήλικα κορίτσια από την Ουκρανία - Είχαν μεταφερθεί στην Αττάλεια για να γλυτώσουν από τον πόλεμο

23:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Άρης - ΠΑΟΚ 1-1 (ΤΕΛΙΚΟ): Με ανάποδο ψαλίδι ισοφαρίζει στο 95' ο Γιακουμάκης

18:57LIFESTYLE

Ο πιο τρολ διάλογος όλων των εποχών στο Chase: Ο Βυζαντινός Αντώνιος Β' ο Καυλέας, το... ουσιαστικό και το μάθημα ελληνικών από την Μαρία Μπεκατώρου

13:32WHAT THE FACT

Γυναίκα μετά από τροχαίο ισχυρίζεται πως «συνάντησε τον Θεό» - Τι είδε

16:29LIFESTYLE

Ο Άγγελος Λάτσιος ορκίστηκε στο πολεμικό ναυτικό - Οι φωτογραφίες με Μενεγάκη, Λάτσιο και σύσσωμη την οικογένεια

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κέρκυρα: Αυτοκίνητο με μητέρα και κόρη έπεσε σε ποτάμι, νεκρή 75χρονη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ