Χίτλερ και Έπσταϊν έπασχαν από μικροφαλλία: Τι είναι, πώς ορίζεται και πώς προκαλείται

Πώς μπορεί να διαγνωστεί και ποιες θεραπείες υπάρχουν 

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

ΥΓΕΙΑ
3'
H μικροφαλλία έγινε «διάσημη» πρόσφατα, όταν ανάλυση DNA έδειξε 80 χρόνια μετά τον θάνατό του, ότι ο Αδόλφος Χίτλερ έπασχε από την άγνωστη στο ευρύ κοινό πάθηση.

Μια γενετική διαταραχή που ονομάζεται σύνδρομο Kallmann, η οποία μπορεί να καθυστερήσει ή να εμποδίσει την εφηβεία και να οδηγήσει σε υποανάπτυξη των γεννητικών οργάνων.

Σε μια συνέχεια, λίγο αργότερα, θύμα του Έπσταϊν αποκάλυπτε ότι ο παιδόφιλος είχε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα.

Jeffrey-Epstein.jpg

O καταδικασμένος παιδόφιλος Τζέφρι Έπσταϊν που αυτοκτόνησε στη φυλακή

ΑΡ

Πόσο μεγάλο είναι ένας μικροφαλλός;

Ο όρος μικροπέος ή μικροφαλλία είναι ένας πραγματικός ιατρικός όρος και αναφέρεται σε ένα ανδρικό μόριο που είναι σημαντικά μικρότερο από το μέσο όρο. Με βάση τη σωστή μέτρηση, ένα μικροπέος ή μικροφαλλός ταξινομείται ανάλογα με το μήκος του σε διαφορετικές ηλικίες:

Νεογέννητα: λιγότερο από 2,5 εκατοστά

5 ετών: λιγότερο από 3,8 cm

Ενήλικες: λιγότερο από 7,3 cm

Αν και αυτή η κατάσταση δεν επηρεάζει τη λειτουργία του οργάνου, είναι μια εξαιρετικά σπάνια πάθηση, που επηρεάζει περίπου 1,5 στα 10.000 νεογέννητα στις Η.Π.Α.

Adolph Hitler

Σε αυτή τη φωτογραφία αρχείου της 5ης Δεκεμβρίου 1931, ο Αδόλφος Χίτλερ, ηγέτης των Εθνικοσοσιαλιστών, χαιρετίζεται καθώς φεύγει από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος στο Μόναχο

AP

Τι προκαλεί τη μικροφαλλία;

Αν και μπορεί να εμφανιστεί από μόνη της, συχνά συνδέεται με διάφορα άλλα προβλήματα υγείας που οφείλονται σε ορμονικές διαταραχές ή παθήσεις που υπάρχουν από τη γέννηση.

Η κύρια αιτία είναι η έλλειψη τεστοστερόνης στο έμβρυο, όταν ένα αρσενικό έμβρυο δεν παράγει αρκετή τεστοστερόνη κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του λόγω γενετικών διαταραχών ή προβλημάτων με τους όρχεις, τον υποθάλαμο ή την υπόφυση.

Η έλλειψη τεστοστερόνης στο έμβρυο μπορεί να προκληθεί από διάφορες παθήσεις:

  • Σύνδρομο Prader-Willi, μια σπάνια γενετική πάθηση που επηρεάζει το μεταβολισμό.
  • Υπογοναδοτροπικός υπογοναδισμός, όταν ο υποθάλαμος και η υπόφυση δεν παράγουν αρκετές ορμόνες για να διεγείρουν τους όρχεις ή τις ωοθήκες.
  • Σύνδρομο Kallmann, μια σπάνια γενετική διαταραχή που επηρεάζει τις ορμόνες.
  • Μερικές φορές, η μικροφαλλία μπορεί να εμφανιστεί χωρίς γνωστή αιτία.

Τι είναι το σύνδρομο Kallmann;

Αναφέρθηκε στην περίπτωση του Χίτλερ, και αφορά σε μία διαταραχή που επηρεάζει τις ορμόνες που σχετίζονται με την εφηβεία και τη σεξουαλική ανάπτυξη, καθώς και την αίσθηση της όσφρησης.

Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του εμβρύου, ορισμένα γονίδια μεταβάλλονται, διαταράσσοντας τη διαδικασία της εφηβείας και προκαλώντας την ανεπαρκή παραγωγή της ορμόνης που απελευθερώνει γοναδοτροπίνη από τον υποθάλαμο.

Χωρίς επαρκή GnRH, η οποία υποστηρίζει τη σεξουαλική ωριμότητα, τη σεξουαλική ορμή και τη γονιμότητα, η εφηβεία δεν ξεκινά — γεγονός που επηρεάζει την ανάπτυξη των γεννητικών οργάνων.

Εκτός από μικρότερο πέος, άλλα συμπτώματα του συνδρόμου Kallmann μπορεί να περιλαμβάνουν στειρότητα, κόπωση, χαμηλή σεξουαλική ορμή, προβλήματα ισορροπίας, αλλαγές στη διάθεση και άλλα.

Πώς γίνεται η διάγνωση;

Μπορεί να διαγνωστεί ήδη από τη γέννηση ή την παιδική ηλικία από τον γιατρό με μέτρηση, ώστε να διαπιστωθεί αν ηλικιακά συμβαδίζει με τον μέσο όρο.

Υπάρχει θεραπεία;

Οι δύο πιο συνηθισμένες θεραπείες περιλαμβάνουν τη θεραπεία με τεστοστερόνη και τη χειρουργική επέμβαση.

Η θεραπεία με τεστοστερόνη, η οποία χορηγείται μέσω ενέσεων ή τζελ που εφαρμόζεται στο δέρμα, έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει το μέγεθος του πέους σε μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε παιδιά με αυτή την πάθηση.

Η επιλογή ωστόσο της χειρουργικής επέμβασης ενέχει ορισμένους κινδύνους, όπως ουλές, φλεγμονή, κάμψη του πέους, λοίμωξη ή στυτική δυσλειτουργία.

Σε κάθε περίπτωση η επιτυχία της θεραπείας είναι συνήθως μεγαλύτερη όταν ξεκινά νωρίτερα.

