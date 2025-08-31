Ισραήλ: Νεκρός έφεδρος στη Γάζα – Ο 900ός στρατιώτης που χάνει τη ζωή του από τον Οκτώβριο του 2023

Ένας Ισραηλινός έφεδρος σκοτώθηκε το πρωί του Σαββάτου (30 Αυγούστου) σε μάχες στη Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ (IDF), επρόκειτο για τον 34χρονο λοχία Άριελ Λουμπλίνερ, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα την ώρα που επτά ακόμη στρατιώτες τραυματίζονταν στην περιοχή.

Ο 900ός στρατιώτης από την 7η Οκτωβρίου

Ο Λουμπλίνερ είναι ο 900ός στρατιώτης που σκοτώνεται από την έναρξη του πολέμου, στις 7 Οκτωβρίου 2023, σε όλα τα μέτωπα. Ο ίδιος ζούσε στο Κιριάτ Μπιαλίκ στο βόρειο Ισραήλ και είχε μεταναστεύσει από τη Βραζιλία πριν από περίπου δέκα χρόνια.

Οι συνθήκες θανάτου του διερευνώνται, καθώς προκαταρκτική έρευνα του IDF δείχνει ότι πιθανόν σκοτώθηκε από εκπυρσοκρότηση όπλου άλλου στρατιώτη. Το περιστατικό εξετάζεται ως ύποπτο για φίλια πυρά.

Βαρύς απολογισμός

Ο συνολικός αριθμός των Ισραηλινών στρατιωτών που έχουν χάσει τη ζωή τους στη χερσαία επιχείρηση εναντίον της Χαμάς στη Γάζα και σε μάχες κατά μήκος των συνόρων ανέρχεται πλέον σε 461.

Το βράδυ της Παρασκευής, επτά στρατιώτες τραυματίστηκαν όταν το θωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού στο οποίο επέβαιναν πέρασε πάνω από εκρηκτικό μηχανισμό στη συνοικία Ζεϊτούν, στη βόρεια Γάζα. Η έκρηξη άφησε πίσω της έναν στρατιώτη σε σοβαρή κατάσταση και έξι σε ελαφρύτερη, με πέντε από αυτούς να παίρνουν εξιτήριο από το νοσοκομείο λίγες ώρες αργότερα. Οι οικογένειες όλων των τραυματιών ενημερώθηκαν επισήμως.

