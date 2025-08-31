Γάζα: Σοκάρουν οι νέες εικόνες ολέθρου από το δράμα των Παλαιστινίων - 77 νεκροί σε νέα χτυπήματα

Συνεχίζει να αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών στον παλαιστινιακό θύλακα από τις ισραηλινές επιθέσεις, αλλά και τον υποσιτισμό

Newsbomb

Γάζα: Σοκάρουν οι νέες εικόνες ολέθρου από το δράμα των Παλαιστινίων - 77 νεκροί σε νέα χτυπήματα

Ένα αγόρι μεταφέρει με καρότσι πλαστικά δοχεία δίπλα από κατεστραμμένο κτίριο στη γειτονιά Rimal στην πόλη της Γάζας, την Κυριακή 31 Αυγούστου 2025, μία ημέρα μετά τον βομβαρισμό της περιοχής από το Ισραήλ. (AP Photo/Jehad Alshrafi)

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Λίγες ημέρες μετά την κήρυξη της πόλης της Γάζας ως «επικίνδυνη ζώνη μάχης», τερματίζοντας τις μέχρι πρότινος ισχύουσες τοπικές τακτικές παύσεις, οι οποίες επέτρεπαν την περιορισμένη παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας, το δράμα των αμάχων συνεχίζεται αδιάκοπα στον παλαιστινιακό θύλακα, ενώ ο αριθμός των νεκρών συνεχίζει να αυξάνεται.

Γάζα-κορίτσι

Ένα κορίτσι περνά δίπλα από κτίριο που καταστράφηκε σε ισραηλινή επίθεση το Σάββατο στη συνοικία Rimal, την Κυριακή 31 Αυγούστου 2025. AP Photo/Jehad Alshrafi)

AP

Στη Γάζα, τρεις αεροπορικές επιδρομές μέσα σε λίγα λεπτά ισοπέδωσαν πολυκατοικία, σκοτώνοντας τουλάχιστον επτά ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες, ανάμεσά τους πολλά παιδιά. «Πολλά παιδιά έφτασαν στο νοσοκομείο μέσα στα αίματά τους», περιέγραψε δημοσιογράφος από την περιοχή, μιλώντας για εικόνες χάους και καταστροφής.

ΓΑΖΑ

Παλαιστίνιοι προσεύχονται μπροστά από τη σορό νεκρού που σκοτώθηκε από ισραηλινό πλήγμα, έξω από το νοσοκομείο Σίφα, στην πόλη της Γάζας, στις 31 Αυγούστου 2025.

AP

Συνολικά, οι ισραηλινές επιθέσεις σε όλη τη Γάζα στοίχισαν τη ζωή σε 77 ανθρώπους.

Έντεκα Παλαιστίνιοι πυροβολήθηκαν ενώ περίμεναν σε ουρά για ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ τρία παιδιά συγκαταλέγονται στα θύματα της ημέρας. Την ίδια ώρα, το υπουργείο Υγείας, που διοικείται από τη Χαμάς, ανακοίνωσε ότι δέκα ακόμη άνθρωποι υπέκυψαν στην πείνα και την κακή διατροφή.

γαζα

Παλαιστίνιοι στέκονται δίπλα στις σορούς ανθρώπων που σκοτώθηκαν είτε από ισραηλινές στρατιωτικές επιθέσεις είτε ενώ προσπαθούσαν να φτάσουν σε φορτηγά με βοήθεια, στο νεκροτομείο του νοσοκομείου Σίφα στην πόλη της Γάζας, την Κυριακή 31 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Jehad Alshrafi)

AP

Προειδοποίηση Ερυθρού Σταυρού κατά της εκκένωσης

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού προειδοποίησε το Σάββατο (31/08) κατά της μαζικής απομάκρυνσης του πληθυσμού από την πόλη της Γάζας, καθώς ο στρατός εντείνει την πολιορκία της πόλης πριν από τη μεγάλη επίθεση που έχει προαναγγείλει ότι θα εξαπολύσει κατά του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

γαζα-εκτοπισμένοι

Οι εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν τη βόρεια Λωρίδα της Γάζας μετακινούνται με τα υπάρχοντά τους κατά μήκος της παραλιακής οδού, κοντά στο Wadi Gaza, το Σάββατο 30 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)

AP

Παρά τις αυξανόμενες πιέσεις, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο Ισραήλ, για να βάλει τέλος στον πόλεμο, η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου λέει ότι θέλει να συνεχίσει την επίθεση και ο στρατός ετοιμάζεται για γενική επίθεση στην πολη της Γάζας. Ο στρατός έκρινε πως η εκκένωση της πόλης είναι "αναπόφευκτη".

γαζα

Ο Ερυθρός Σταυρός έχει προειδοποιήσει ότι η μαζική εκκένωση της πόλης είναι «αδύνατη». (AP Photo/Abdel Kareem Hana)

AP

Η Πολιτική Προστασία, που λειτουργεί υπό την εξουσία της Χαμάς η οποία πήρε τον έλεγχο της Γάζας το 2007, έκανε λόγο το Σάββατο (30/08) για σφοδρά ισραηλινά πλήγματα στην πόλη της Γάζας.

"Οι βομβαριδσμοί ήταν σφοδροί, δεν σταμάτησαν ούτε δευτερόλεπτο, δεν μπορέσαμε να κοιμηθούμε", είπε ο Αμπού Μοχαμάντ Κίσκο, ένας κάτοικος της συνοικίας Ζεϊτούν, που μίλησε τηλεφωνικώς.

Είπε ότι έφυγε από την πόλη γιατί "δεν υπάρχει κανένα ασφαλές μέρος" στη Λωρίδα της Γάζας.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Κλήθηκε εσπευσμένα στην Εθνική Ελλάδας ο Κυριακόπουλος

16:34ΚΟΣΜΟΣ

Οι τελευταίες ώρες της Λαίδης Ντι με τον Ντόντι Αλ Φαγέντ - 28 χρόνια από τη βασιλική τραγωδία

16:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Τι Τζέι Σορτς: «Ασταμάτητοι με Ναν, θέλω να μάθω τα συνθήματα της εξέδρας από τον Σλούκα»

16:27ΕΛΛΑΔΑ

Αγαθονήσι: Το Λιμενικό εντόπισε σορό γυναίκας και 26 παράνομους μετανάστες

16:26ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Γεωργία – Ελλάδα 41-62 (Γ' περίοδος): Επίδειξη δύναμης από την απολαυστική Εθνική!

16:21LIFESTYLE

Η ευλογιά των προβάτων «χτύπησε» τον νικητή του Big Brother: «Το θέμα είναι τεράστιο», καταγγέλλει ο Χρήστος Ντεντόπουλος - Αποδεκατίστηκε το κοπάδι του

16:15ΚΟΣΜΟΣ

«Στον πάτο της κόλασης»: Ο Κατς επιβεβαίωσε τον θάνατο του εκπροσώπου της Χαμάς

16:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Άντριαν Πέιν: Ισόβια στον δολοφόνο του πρώην άσου του Παναθηναϊκού - Βίντεο με τις δραματικές στιγμές στο δικαστήριο

15:59ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Συνέχεια των στρατιωτικών επιχειρήσεων μέχρι να δει «πραγματικές ενδείξεις» ειρήνης από Κίεβο

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Χειροβομβίδα του Β Παγκοσμίου Πολέμου ξεβράστηκε στο Καβούρι - Έκλεισε η παραλία

15:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Τεράστιο πλήγμα για τη Σερβία - Νοκ άουτ ο Μπογκντάνοβιτς

15:52ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία και Κίνα υποσχέθηκαν να είναι συνεργάτες και όχι αντίπαλοι στη σύνοδο του ΟΣΣ

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση φον ντερ Λάιεν: Η Πολωνία αντιμετωπίζει υβριδικές επιθέσεις

15:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε Πάντοβιτς μέχρι το 2029 - Ο αριθμός που πήρε ο Σέρβος φορ

15:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πτολεμαΐδα: Σύλληψη 59χρονης για λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων - Κατασχέθηκαν πάνω από 1.300 πακέτα τσιγάρων

15:32ΚΟΣΜΟΣ

Ο Έλληνας που «χτίζει» επιχειρήσεις στην Αφρική: Οι δυσκολίες, η ανταμοιβή και οι δουλειές του μέλλοντος

15:30ΚΟΣΜΟΣ

Έκκληση Πάπα για τερματισμό της «πανδημίας των όπλων» - «Αμέτρητα παιδιά σκοτώνονται καθημερινά»

15:16ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησε η μεγάλη επιστροφή των εκδρομέων του Αυγούστου - «Φορτώνουν» λιμάνια και εθνικές οδοί

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Σοκάρουν οι νέες εικόνες ολέθρου από το δράμα των Παλαιστινίων - 77 νεκροί σε νέα χτυπήματα

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Άφαντος ο κρατούμενος που βούτηξε από το πλοίο - Κρατούνται οι τέσσερις αστυνομικοί που τον συνόδευαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Άντριαν Πέιν: Ισόβια στον δολοφόνο του πρώην άσου του Παναθηναϊκού - Βίντεο με τις δραματικές στιγμές στο δικαστήριο

15:32ΚΟΣΜΟΣ

Ο Έλληνας που «χτίζει» επιχειρήσεις στην Αφρική: Οι δυσκολίες, η ανταμοιβή και οι δουλειές του μέλλοντος

16:26ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Γεωργία – Ελλάδα 41-62 (Γ' περίοδος): Επίδειξη δύναμης από την απολαυστική Εθνική!

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Χειροβομβίδα του Β Παγκοσμίου Πολέμου ξεβράστηκε στο Καβούρι - Έκλεισε η παραλία

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Άφαντος ο κρατούμενος που βούτηξε από το πλοίο - Κρατούνται οι τέσσερις αστυνομικοί που τον συνόδευαν

16:21LIFESTYLE

Η ευλογιά των προβάτων «χτύπησε» τον νικητή του Big Brother: «Το θέμα είναι τεράστιο», καταγγέλλει ο Χρήστος Ντεντόπουλος - Αποδεκατίστηκε το κοπάδι του

13:51ΚΑΙΡΟΣ

Απειλεί την Ευρώπη ο Μεγακυκλώνας Ούλριχ: Πού αναμένεται να χτυπήσει η κακοκαιρία

13:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρήτη: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα «σούπερ μαρκετ» με ναρκωτικά, όπλα και προστασία - Συνελήφθησαν αστυνομικοί και στρατιωτικοί

23:14WHAT THE FACT

Σιδερώνετε συχνά; Οι ειδικοί προειδοποιούν πώς πρέπει να το σταματήσετε - Οι λόγοι

16:34ΚΟΣΜΟΣ

Οι τελευταίες ώρες της Λαίδης Ντι με τον Ντόντι Αλ Φαγέντ - 28 χρόνια από τη βασιλική τραγωδία

06:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Με ποιους συνομιλεί για το νέο κόμμα - Τα πρόσωπα - κλειδιά

07:29ΕΛΛΑΔΑ

Παράσυρση στην Πάτρα: «Μπαμπά ζω όνειρο, θέλω να ξυπνήσω» - Συγκλονίζουν τα λόγια της 8χρονης στον πατέρα της - «Ψυχρό δολοφόνο» χαρακτηρίζει ο ίδιος τον οδηγό της μηχανής

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Η κορυφαία ελληνική πινακίδα του καλοκαιριού που χάθηκε στη... μετάφραση: Τι έγραφε και έγινε viral

17:14ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Τι ώρα είναι ο αγιασμός - Αλλάζει η ώρα στο σχόλασμα των μαθητών

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Φράνσις Αντετοκούνμπο – Ποιος είναι ο μεγάλος αδελφός από τους AntetokounBros

15:16ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησε η μεγάλη επιστροφή των εκδρομέων του Αυγούστου - «Φορτώνουν» λιμάνια και εθνικές οδοί

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο των διακοπών του Ουίλιαμ και της Κέιτ: Σε θαλαμηγό αξίας 22 εκατ. ευρώ στην Κεφαλονιά - Ιδιοκτησίας Βρετανού επιχειρηματία

14:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηλεία: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου στα μέρη της καταγωγής της

13:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός-Τσατραφύλιας: «Έπεσε νερό τεσσάρων μηνών στη Θεσπρωτία» - Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική

10:30LIFESTYLE

Ο Maxwell Caulfield θυμάται το «Grease 2» και τη Michelle Pfeiffer: «Εκείνη απογειώθηκε μετά, εγώ βούλιαξα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ