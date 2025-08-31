Γάζα: Σοκάρουν οι νέες εικόνες ολέθρου από το δράμα των Παλαιστινίων - 77 νεκροί σε νέα χτυπήματα

Ένα αγόρι μεταφέρει με καρότσι πλαστικά δοχεία δίπλα από κατεστραμμένο κτίριο στη γειτονιά Rimal στην πόλη της Γάζας, την Κυριακή 31 Αυγούστου 2025, μία ημέρα μετά τον βομβαρισμό της περιοχής από το Ισραήλ. (AP Photo/Jehad Alshrafi)

Λίγες ημέρες μετά την κήρυξη της πόλης της Γάζας ως «επικίνδυνη ζώνη μάχης», τερματίζοντας τις μέχρι πρότινος ισχύουσες τοπικές τακτικές παύσεις, οι οποίες επέτρεπαν την περιορισμένη παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας, το δράμα των αμάχων συνεχίζεται αδιάκοπα στον παλαιστινιακό θύλακα, ενώ ο αριθμός των νεκρών συνεχίζει να αυξάνεται.

Ένα κορίτσι περνά δίπλα από κτίριο που καταστράφηκε σε ισραηλινή επίθεση το Σάββατο στη συνοικία Rimal, την Κυριακή 31 Αυγούστου 2025. AP Photo/Jehad Alshrafi) AP

Στη Γάζα, τρεις αεροπορικές επιδρομές μέσα σε λίγα λεπτά ισοπέδωσαν πολυκατοικία, σκοτώνοντας τουλάχιστον επτά ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες, ανάμεσά τους πολλά παιδιά. «Πολλά παιδιά έφτασαν στο νοσοκομείο μέσα στα αίματά τους», περιέγραψε δημοσιογράφος από την περιοχή, μιλώντας για εικόνες χάους και καταστροφής.

Παλαιστίνιοι προσεύχονται μπροστά από τη σορό νεκρού που σκοτώθηκε από ισραηλινό πλήγμα, έξω από το νοσοκομείο Σίφα, στην πόλη της Γάζας, στις 31 Αυγούστου 2025. AP

Συνολικά, οι ισραηλινές επιθέσεις σε όλη τη Γάζα στοίχισαν τη ζωή σε 77 ανθρώπους.

Έντεκα Παλαιστίνιοι πυροβολήθηκαν ενώ περίμεναν σε ουρά για ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ τρία παιδιά συγκαταλέγονται στα θύματα της ημέρας. Την ίδια ώρα, το υπουργείο Υγείας, που διοικείται από τη Χαμάς, ανακοίνωσε ότι δέκα ακόμη άνθρωποι υπέκυψαν στην πείνα και την κακή διατροφή.

Παλαιστίνιοι στέκονται δίπλα στις σορούς ανθρώπων που σκοτώθηκαν είτε από ισραηλινές στρατιωτικές επιθέσεις είτε ενώ προσπαθούσαν να φτάσουν σε φορτηγά με βοήθεια, στο νεκροτομείο του νοσοκομείου Σίφα στην πόλη της Γάζας, την Κυριακή 31 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Jehad Alshrafi) AP

Προειδοποίηση Ερυθρού Σταυρού κατά της εκκένωσης

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού προειδοποίησε το Σάββατο (31/08) κατά της μαζικής απομάκρυνσης του πληθυσμού από την πόλη της Γάζας, καθώς ο στρατός εντείνει την πολιορκία της πόλης πριν από τη μεγάλη επίθεση που έχει προαναγγείλει ότι θα εξαπολύσει κατά του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

Οι εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν τη βόρεια Λωρίδα της Γάζας μετακινούνται με τα υπάρχοντά τους κατά μήκος της παραλιακής οδού, κοντά στο Wadi Gaza, το Σάββατο 30 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Abdel Kareem Hana) AP

Παρά τις αυξανόμενες πιέσεις, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο Ισραήλ, για να βάλει τέλος στον πόλεμο, η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου λέει ότι θέλει να συνεχίσει την επίθεση και ο στρατός ετοιμάζεται για γενική επίθεση στην πολη της Γάζας. Ο στρατός έκρινε πως η εκκένωση της πόλης είναι "αναπόφευκτη".

Ο Ερυθρός Σταυρός έχει προειδοποιήσει ότι η μαζική εκκένωση της πόλης είναι «αδύνατη». (AP Photo/Abdel Kareem Hana) AP

Η Πολιτική Προστασία, που λειτουργεί υπό την εξουσία της Χαμάς η οποία πήρε τον έλεγχο της Γάζας το 2007, έκανε λόγο το Σάββατο (30/08) για σφοδρά ισραηλινά πλήγματα στην πόλη της Γάζας.

"Οι βομβαριδσμοί ήταν σφοδροί, δεν σταμάτησαν ούτε δευτερόλεπτο, δεν μπορέσαμε να κοιμηθούμε", είπε ο Αμπού Μοχαμάντ Κίσκο, ένας κάτοικος της συνοικίας Ζεϊτούν, που μίλησε τηλεφωνικώς.

Είπε ότι έφυγε από την πόλη γιατί "δεν υπάρχει κανένα ασφαλές μέρος" στη Λωρίδα της Γάζας.