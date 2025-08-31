Με κόκκινο χαλί υποδέχθηκε τον Πούτιν ο Κινέζος Σι Τζινπίνγκ - «Κοινό μέτωπο» απέναντι στη Δύση

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, αριστερά, και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ανταλλάσσουν χειραψία κατά τη διάρκεια τελετής υποδοχής των αρχηγών κρατών της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) στην Τιαντζίν της Κίνας, την Κυριακή 31 Αυγούστου 2025.

Στην Κίνα για μία σπάνια 4ήμερη επίσημη επίσκεψη βρίσκεται από σήμερα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, προκειμένου να παραστεί σε μια περιφερειακή σύνοδο κορυφής για την ασφάλεια που το Πεκίνο ελπίζει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει τη δυτική επιρροή στις παγκόσμιες υποθέσεις.

Οι δεσμοί μεταξύ της Κίνας και της Ρωσίας βρίσκονται στο «καλύτερο σημείο της ιστορίας» τους, έχοντας γίνει οι «πιο σταθεροί, ώριμοι και στρατηγικά σημαντικοί μεταξύ των μεγάλων χωρών», ανέφερε το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV στο ρεπορτάζ του για την άφιξη.

Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θα φιλοξενήσει περίπου 20 παγκόσμιους ηγέτες στην Τιαντζίν, συμπεριλαμβανομένου του Ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι, στη διήμερη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, τη μεγαλύτερη συγκέντρωση από την ίδρυση της ομάδας το 2001 μεταξύ έξι ευρασιατικών εθνών.

Το μπλοκ που επικεντρώνεται στην ασφάλεια έχει επεκταθεί σε 10 μόνιμα μέλη και 16 χώρες διαλόγου και παρατηρητών τα τελευταία χρόνια.

Οι αρμοδιότητές της έχουν διευρυνθεί από την ασφάλεια και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στην οικονομική και στρατιωτική συνεργασία.

Ο Σι αναμένεται να χρησιμοποιήσει τη σύνοδο κορυφής για να δείξει πώς θα μοιάζει μια διεθνής τάξη υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, παρέχοντας παράλληλα μια διπλωματική ώθηση υψηλού προφίλ για τη Ρωσία, που πλήττεται από κυρώσεις για την εισβολή της στην Ουκρανία.

Μια ημέρα πριν από την επίσκεψή του, ο Πούτιν κατήγγειλε τις δυτικές κυρώσεις σε γραπτή συνέντευξη στο επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Κίνας Xinhua, λέγοντας ότι η Μόσχα και το Πεκίνο αντιτίθενται από κοινού στις κυρώσεις «διακρίσεων» στο παγκόσμιο εμπόριο.

Ηγέτες από την Κεντρική Ασία, τη Μέση Ανατολή, τη Νότια Ασία και τη Νοτιοανατολική Ασία θα συμμετάσχουν στη σύνοδο κορυφής σε αυτό που η Κίνα στοχεύει να απεικονίσει ως μια ισχυρή επίδειξη ενότητας μεταξύ του «Παγκόσμιου Νότου», αναφερόμενοι στις αναπτυσσόμενες χώρες και τις χώρες χαμηλότερου εισοδήματος, κυρίως στο νότιο ημισφαίριο.

