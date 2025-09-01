Αυστραλία: Οδηγός SUV εισέβαλε με το όχημα στο Ρωσικό Προξενείο

Ένας άνδρας συνελήφθη τη Δευτέρα το πρωί στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω στις πύλες του Ρωσικού Γενικού Προξενείου, τραυματίζοντας έναν αστυνομικό, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας ανακοίνωσε ότι γύρω στις 8 π.μ. κλήθηκαν στο προξενείο, στην οδό Fullerton στο Woollahra, ύστερα από αναφορά για ύποπτο όχημα στην είσοδο. Όταν οι αστυνομικοί προσπάθησαν να μιλήσουν με τον οδηγό ενός λευκού Toyota Kluger SUV, εκείνος φέρεται να επιτάχυνε και να έπεσε πάνω στις πύλες, μπαίνοντας στον χώρο του προξενείου.

Ο 39χρονος οδηγός συνελήφθη επί τόπου και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Surry Hills, όπου ανακρίνεται. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι κανένα μέλος του προσωπικού του προξενείου δεν τραυματίστηκε.

Ένας 24χρονος αστυνομικός τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι και δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από διασώστες. Δεν έχουν αναφερθεί άλλοι τραυματισμοί.

Οπτικό υλικό από το σημείο δείχνει το SUV στο γκαζόν του προξενείου, με σπασμένα τζάμια στις μπροστινές πόρτες, ενώ αστυνομικοί επιθεωρούν το όχημα. Τα κίνητρα του περιστατικού παραμένουν άγνωστα και οι έρευνες συνεχίζονται.