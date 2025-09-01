Κι όμως, ο Batman υπάρχει και συλλαμβάνει... διαρρήκτες - Ο «Σκοτεινός Ιππότης» στη Φλόριντα

Ένα απρόσμενο περιστατικό κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι αστυνομικοί στο Κέιπ Κόραλ της Φλόριντα των ΗΠΑ, νωρίς το πρωί της περασμένης Τετάρτης: όταν έφτασαν σε σημείο διάρρηξης, βρήκαν τον… Batman να έχει ήδη ακινητοποιήσει τον δράστη και να τους τον παραδίδει. Μάλιστα, δεν παρέλειψε να βγάλει και μια αναμνηστική σέλφι μαζί τους.

Πίσω από τη στολή του Σκοτεινού Ιππότη βρισκόταν ο 47χρονος Κάιλ Μάιβετ, λάτρης των υπερηρώων, ο οποίος κοιμόταν φορώντας τις πιτζάμες-Batman που είχε αγοράσει το 2016 για να ταιριάζει με τις αντίστοιχες της κόρης του. Στις 01:45 τα ξημερώματα, ειδοποιήθηκε από το σύστημα ασφαλείας ότι κάποιος είχε ανοίξει το ημιφορτηγό του και έψαχνε στο εσωτερικό. Μέχρι να βγει, ο ύποπτος είχε εξαφανιστεί, όμως ο Μάιβετ αποφάσισε να τον εντοπίσει μόνος του.

Λίγα τετράγωνα πιο κάτω είδε έναν άνδρα να προσπαθεί να μπει σε γκαράζ γείτονα. Χωρίς δεύτερη σκέψη, τον πλησίασε, τον άρπαξε από πίσω και τον προειδοποίησε: «Αν κάνεις την παραμικρή κίνηση, θα σε ρίξω κάτω και θα πονέσεις». Ο ύποπτος συμμορφώθηκε, κάθισε στο έδαφος και περίμενε την αστυνομία, την οποία κάλεσε ο γείτονας.

Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, βρήκαν μπροστά τους τον Batman να κρατά τον δράστη υπό έλεγχο. «Ήταν ωραίο να βλέπεις τον Batman να προστατεύει το Κέιπ Κόραλ», δήλωσε χαμογελώντας ο ντετέκτιβ Μάικλ Σκαρλάτο στην Washington Post. Πριν αποχωρήσει, οι αστυνομικοί ζήτησαν από τον… υπερήρωα να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί του.

Ο δράστης, ένας 20χρονος άνδρας, κατηγορείται για σειρά διαρρήξεων και κλοπών. Σύμφωνα με την αστυνομία, είχε αφαιρέσει δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου Ray-Ban από το όχημα του Μάιβετ, καθώς και αντικείμενα από άλλα αυτοκίνητα στη γειτονιά. Αυτή τη στιγμή κρατείται στις φυλακές της κομητείας Λι.