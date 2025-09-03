Αγγλία: Θα απαγορευτούν τα ενεργειακά ποτά για τους νέους κάτω των 16 ετών

Η πώληση ενεργειακών ποτών θα απαγορευθεί στους νέους κάτω των 16 ετών στην Αγγλία, ώστε να «βελτιωθεί η σωματική και ψυχική υγεία τους και για να καταπολεμηθεί η παχυσαρκία», ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.

Περίπου το ένα τρίτο των εφήβων ηλικίας 13 ως 16 ετών και σχεδόν το ένα τέταρτο των παιδιών ηλικίας 11 ως 12 ετών καταναλώνουν κάθε εβδομάδα ένα ή περισσότερα από τα ποτά αυτά, σύμφωνα με έρευνες τις οποίες επικαλείται το υπουργείο Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η κυβέρνηση προβάλλει τον «ολέθριο αντίκτυπο» των ποτών αυτών στην υγεία των νέων, κυρίως τις διαταραχές ύπνου, την αύξηση του άγχους, τη μείωση της συγκέντρωσης και των σχολικών αποτελεσμάτων.

«Πώς μπορούν τα παιδιά να επιτύχουν στο σχολείο, όταν πίνουν καθημερινά το αντίστοιχο ενός διπλού εσπρέσο;», αναρωτιέται στην ανακοίνωση, ο υπουργός Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, Γουές Στρίτινγκ.

Τα ενεργειακά ποτά «μπορεί να μοιάζουν αβλαβή, όμως έχουν αντίκτυπο στον ύπνο, τη συγκέντρωση και την ευεξία των παιδιών, ενώ οι εκδοχές τους που είναι πλούσιες σε ζάχαρη προκαλούν ζημιές στα δόντια και συμβάλλουν στην παχυσαρκία», προσθέτει ο ίδιος.

Η κυβέρνηση θέλει να καταστήσει παράνομη την πώληση ενεργειακών ποτών στους εφήβους κάτω των 16 ετών που περιέχουν περισσότερα από 150 χιλιοστόγραμμα καφεΐνης ανά λίτρο. Η απαγόρευση αυτή θα εφαρμοστεί σε όλα τα σημεία πώλησης, συμπεριλαμβανομένων του διαδικτύου, των καταστημάτων, των εστιατορίων, των καφέ και των μηχανημάτων αυτόματης πώλησης.

