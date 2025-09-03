Γερμανία: Το ψηφοδέλτιο έγινε «λίστα του θανάτου» - Επτά υποψήφιοι του AfD νεκροί σε δύο εβδομάδες
Επτά υποψήφιοι του κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), όλοι τους στο ψηφοδέλτιο του κόμματος στην Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία έχουν πεθάνει τις τελευταίες 14 ημέρες.
Με τις τοπικές εκλογές να απέχουν μόλις λίγες εβδομάδες, οι απανωτοί θάνατοι των υποψηφίων (πέντε βασικών και δύο αναπληρωματικών μελών του ψηφοδελτίου) προκαλούν έντονη συζήτηση στην γερμανική κοινή γνώμη.
Σύμφωνα με το BBC και το European Conservative, τέσσερις υποψήφιοι και δύο αναπληρωματικοί, όλοι στην ίδια περιφέρεια, κατέληξαν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Πρόκειται για τους
- Ραλφ Λάνγκε (66),
- Βόλφγκανγκ Κλίνγκερ (71),
- Στέφαν Μπέρεντες (59)
- και Βόλφγκανγκ Ζάιτς (59).
- Δύο ακόμη αναπληρωματικοί υποψήφιοι πέθαναν την ίδια περίοδο
- ενώ σημερινές πληροφορίες αναφέρουν τον θάνατο του Χανς Γιοακίμ Κίντ (80 ετών).
Οι αρχές ανέφεραν ότι δύο από τους θανάτους οφείλονται σε φυσικά αίτια, χωρίς να δοθούν λεπτομέρειες για τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνες, αλλά τα στοιχεία δεν δημοσιοποιούνται για λόγους σεβασμού στις οικογένειες.
Επιπτώσεις στην εκλογική διαδικασία
Η μαζική απώλεια υποψηφίων έχει προκαλέσει σοβαρές ανατροπές στην οργάνωση των εκλογών. Οι εκλογικές αρχές αναγκάστηκαν να επανεκτυπώσουν ψηφοδέλτια και να ακυρώσουν μέρος της επιστολικής ψήφου, καθώς οι λίστες υποψηφίων άλλαζαν συνεχώς.
Η τοπική εκλογική αναμέτρηση στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, μια περιφέρεια με πληθυσμό περίπου 18 εκατομμυρίων κατοίκων και 20.000 υποψηφίους συνολικά, έχει ήδη αποκτήσει ιδιαίτερο βάρος λόγω της απρόσμενης αυτής εξέλιξης.
Άνοδος του AfD στις δημοσκοπήσεις
Αν και το AfD δεν αναμενόταν να είναι στις πρώτες δύο θέσεις στις περιφερειακές εκλογές, καταγράφει άνοδο σε σχέση με το 2022. Από ποσοστό 5,4% έχει φτάσει στο 16,8% στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που επικαλείται το BBC.
Αντιδράσεις και σενάρια
Η συμπρόεδρος του AfD, Άλις Βάιντελ, άναψε φωτιές επαναφέροντας την ανάρτηση του οικονομολόγου Στέφαν Χόμπουργκ, ο οποίος σχολίασε ότι ο αριθμός των θανάτων είναι «στατιστικά αδύνατος». Η τοποθέτηση αυτή τροφοδότησε φήμες και σενάρια γύρω από τις συνθήκες των θανάτων, παρότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.
Στο θέμα αναφέρθηκε με δική του ανάρτηση και ο Elon Musk αναρωτώμενος τι ακριβώς συμβαίνει
Με τις εκλογές προγραμματισμένες για τις 14 Σεπτεμβρίου, οι γερμανικές αρχές καλούνται να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας, την ώρα που η κοινή γνώμη παρακολουθεί με καχυποψία τις εξελίξεις. Οι αλλεπάλληλοι θάνατοι, ανεξάρτητα από τα αίτια τους, έχουν ήδη δημιουργήσει πολιτική αναταραχή σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση.