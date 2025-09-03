Γερμανία: Το ψηφοδέλτιο έγινε «λίστα του θανάτου» - Επτά υποψήφιοι του AfD νεκροί σε δύο εβδομάδες

Σε αυτή τη φωτογραφία , διακρίνεται μια σκισμένη προεκλογική αφίσα του κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία στο Ντούισμπουργκ της Γερμανίας. Το σύνθημα γράφει "Διατηρήστε την πατρίδα σας! AfD".

Επτά υποψήφιοι του κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), όλοι τους στο ψηφοδέλτιο του κόμματος στην Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία έχουν πεθάνει τις τελευταίες 14 ημέρες.

Με τις τοπικές εκλογές να απέχουν μόλις λίγες εβδομάδες, οι απανωτοί θάνατοι των υποψηφίων (πέντε βασικών και δύο αναπληρωματικών μελών του ψηφοδελτίου) προκαλούν έντονη συζήτηση στην γερμανική κοινή γνώμη.

We're now up to 6 German AFD candidates dead, right before the election. WW3 is between citizens and their governments, the masses just haven't realized it yet. pic.twitter.com/t7p5GhIPTL — White Stickman (@Agent_Stickman) September 2, 2025

Σύμφωνα με το BBC και το European Conservative, τέσσερις υποψήφιοι και δύο αναπληρωματικοί, όλοι στην ίδια περιφέρεια, κατέληξαν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Πρόκειται για τους

Ραλφ Λάνγκε (66),

Βόλφγκανγκ Κλίνγκερ (71),

Στέφαν Μπέρεντες (59)

και Βόλφγκανγκ Ζάιτς (59).

Δύο ακόμη αναπληρωματικοί υποψήφιοι πέθαναν την ίδια περίοδο

ενώ σημερινές πληροφορίες αναφέρουν τον θάνατο του Χανς Γιοακίμ Κίντ (80 ετών).

??? 7TH AFD CANDIDATE CONFIRMED DEAD AHEAD OF GERMAN LOCAL ELECTIONS



A 7th AfD candidate has died ahead of the September 14 local elections in North Rhine-Westphalia, according to Politico and WELT TV.



Hans-Joachim Kind (80), a direct candidate in Remscheid, reportedly died of… https://t.co/ugrLFEKV15 pic.twitter.com/4CdvBExoif — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 3, 2025

Οι αρχές ανέφεραν ότι δύο από τους θανάτους οφείλονται σε φυσικά αίτια, χωρίς να δοθούν λεπτομέρειες για τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνες, αλλά τα στοιχεία δεν δημοσιοποιούνται για λόγους σεβασμού στις οικογένειες.

6 AfD candidates in Germany dead right before the election? Seriously? You can’t tell me this isn’t foul play. — Kevin Sorbo (@ksorbs) September 2, 2025

Επιπτώσεις στην εκλογική διαδικασία

Η μαζική απώλεια υποψηφίων έχει προκαλέσει σοβαρές ανατροπές στην οργάνωση των εκλογών. Οι εκλογικές αρχές αναγκάστηκαν να επανεκτυπώσουν ψηφοδέλτια και να ακυρώσουν μέρος της επιστολικής ψήφου, καθώς οι λίστες υποψηφίων άλλαζαν συνεχώς.

Η τοπική εκλογική αναμέτρηση στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, μια περιφέρεια με πληθυσμό περίπου 18 εκατομμυρίων κατοίκων και 20.000 υποψηφίους συνολικά, έχει ήδη αποκτήσει ιδιαίτερο βάρος λόγω της απρόσμενης αυτής εξέλιξης.

Άνοδος του AfD στις δημοσκοπήσεις

Αν και το AfD δεν αναμενόταν να είναι στις πρώτες δύο θέσεις στις περιφερειακές εκλογές, καταγράφει άνοδο σε σχέση με το 2022. Από ποσοστό 5,4% έχει φτάσει στο 16,8% στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που επικαλείται το BBC.

Αντιδράσεις και σενάρια

Η συμπρόεδρος του AfD, Άλις Βάιντελ, άναψε φωτιές επαναφέροντας την ανάρτηση του οικονομολόγου Στέφαν Χόμπουργκ, ο οποίος σχολίασε ότι ο αριθμός των θανάτων είναι «στατιστικά αδύνατος». Η τοποθέτηση αυτή τροφοδότησε φήμες και σενάρια γύρω από τις συνθήκες των θανάτων, παρότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

AfD-Politiker waren teils „vorerkrankt”. Erinnert mich an die Impftoten. Wenn binnen 13 Tagen mehrere Kandidaten versterben, die alle derselben Partei angehören, muss man nachfragen. Ohne soziale Medien hätte man den Mord an der 16-Jährigen als Unfall abgehakt.



Hintergrund: Auf… pic.twitter.com/gAgJYYV9vj — Stefan Homburg (@SHomburg) September 1, 2025

Στο θέμα αναφέρθηκε με δική του ανάρτηση και ο Elon Musk αναρωτώμενος τι ακριβώς συμβαίνει

Με τις εκλογές προγραμματισμένες για τις 14 Σεπτεμβρίου, οι γερμανικές αρχές καλούνται να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας, την ώρα που η κοινή γνώμη παρακολουθεί με καχυποψία τις εξελίξεις. Οι αλλεπάλληλοι θάνατοι, ανεξάρτητα από τα αίτια τους, έχουν ήδη δημιουργήσει πολιτική αναταραχή σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση.

