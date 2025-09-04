Πόλεμος ή ειρήνη; Το μήνυμα του Σι Τζινπίνγκ στην μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση που έγινε ποτέ

Ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ δήλωσε ότι η ανθρωπότητα πρέπει να επιλέξει μεταξύ ειρήνης και πολέμου, διαλόγου και αντιπαράθεσης, σε ομιλία του την Τετάρτη, πριν από τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για τον εορτασμό της 80ής επετείου από το τέλος του Β' Παγκοσμίου.

Την μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση που έχει γίνει ποτέ, όπως έγραψε το Axios.

Μπορεί ο Τραμπ να αστειεύτηκε, αλλά η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας , δήλωσε ότι ο πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (ΛΔΚ) Σι Τζινπίνγκ προκαλεί τη Δύση με τη συμπεριφορά του.

«Ενώ οι δυτικοί ηγέτες είναι ενωμένοι στη διπλωματία, η αυταρχική συμμαχία αναζητά μια γρήγορη πορεία προς μια νέα παγκόσμια τάξη. Αν κοιτάξετε τον Πρόεδρο Xi Jinping να στέκεται δίπλα στους ηγέτες της Ρωσίας, του Ιράν και της Βόρειας Κορέας στο Πεκίνο, αυτή δεν είναι απλώς αντιδυτική ρητορική, είναι μια άμεση πρόκληση για το διεθνές σύστημα που βασίζεται σε κανόνες. Και δεν είναι μόνο συμβολική. Ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία υποστηρίζεται από την Κίνα. Αυτές είναι πραγματικότητες που η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει», είπε.

Η κινεζική επίδειξη δύναμης

Πύραυλοι, drones, αεροπλάνα και άρματα μάχης... Η Κίνα επέδειξε - και με το παραπάνω- τη στρατιωτική της ισχύ στην παρέλαση με τον Πούτιν και τον Κιμ Γιονγκ Ουν. Ο δε Σι Τζινπίνγκ δήλωσε: «Είμαστε ασταμάτητοι».

Κατά τη διάρκεια της παρέλασης που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την 80ή επέτειο της νίκης επί της Ιαπωνίας, η Κίνα παρουσίασε τα νέα υπερσύγχρονα όπλα της και ιδιαίτερη προσοχή έλαβε ο διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος Dongfeng-61.

Ο πύραυλος εμφανίστηκε σε 16τροχούς πάνω σε transporter erector launcher (TEL) (μετάφραση μεταφορείς-ανυψωτές-εκτοξευτές) που μετέφεραν δοχεία με την ένδειξη DF-61, αν και δεν ήταν σαφές εάν περιείχαν πραγματικούς πυραύλους.

China revealed its new DF-61 ICBM at military parade in Beijing, though no technical details were given.



Likely successor to DF-41 (12,000–15,000 km range, up to 10 MIRVs).



Reported specs (unconfirmed): 15,000 km range, 3–14 warheads. pic.twitter.com/6o8xsIy926

— Clash Report (@clashreport) September 3, 2025



Το Newsbomb ανέλυσε σε προηγούμενο άρθρο τις δυνατότητές του.

Ξεκάθαρη απειλή κατά των ΗΠΑ

Όπως έγραψαν οι New York Times, στην στρατιωτική παρέλαση της Τετάρτης, η Κίνα παρουσίασε υπερηχητικούς πυραύλους για την βύθιση πλοίων, drones που λειτουργούν ως συνοδοί και βαλλιστικούς πυραύλους με πυρηνική ικανότητα που μπορούν να χτυπήσουν την ηπειρωτική Αμερική.

Τα αεροσκάφη που σφύριζαν στον ουρανό και οι συστοιχίες πυραύλων και θωρακισμένων οχημάτων που παρέλασαν στην πλατεία Τιενανμέν στο Πεκίνο προσέφεραν μια σπάνια εικόνα των νέων όπλων της Κίνας.

Οι αντιαεροπορικοί πύραυλοι φαινόταν να έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να απειλήσουν τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Οι εκτοξευτές πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς ενίσχυσαν την απειλή του Πεκίνου προς την Ταϊβάν. Τα θωρακισμένα οχήματα που μπορούν να ρίχνονται από αεροπλάνα φαινόταν να επεκτείνουν την ικανότητα της Κίνας.

Αν υπήρχε ένα θέμα που ξεχώριζε, σύμφωνα με τους αναλυτές, αυτό ήταν ότι ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός στοιχηματίζει στα μη επανδρωμένα συστήματα για να αποκτήσει ένα πιθανό πλεονέκτημα στη μάχη.

Μία από τις ισχυρότερες προειδοποιήσεις της παρέλασης προς τις αμερικανικές δυνάμεις ήταν τα τέσσερα νέα μοντέλα πυραύλων κατά πλοίων, τρία από τα οποία ήταν υπερηχητικά, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, πράγμα που σημαίνει ότι ταξιδεύουν με ταχύτητα τουλάχιστον πέντε φορές μεγαλύτερη από την ταχύτητα του ήχου και μπορούν να ελιχθούν για να αποφύγουν τις άμυνες.

«Η απόφαση του Πεκίνου να παρουσιάσει αυτά τα όπλα στέλνει ένα όχι και τόσο διακριτικό μήνυμα στην Ταϊβάν και την Ουάσιγκτον ότι η Κίνα έχει τη δυνατότητα να απειλήσει τα αμερικανικά πολεμικά πλοία», δήλωσε ο Timothy R. Heath, ανώτερος ερευνητής στο ινστιτούτο παγκόσμιας πολιτικής RAND, ο οποίος μελετά τον κινεζικό στρατό.

Για την Κίνα, η κατοχή πιο προηγμένων υπερηχητικών πυραύλων που επιτίθενται με διαφορετικές ταχύτητες και γωνίες στα πολεμικά πλοία του εχθρού μπορεί να δυσχεράνει την αποφυγή ή την αντιμετώπιση των επιθέσεων από το εχθρικό ναυτικό.

Ο πιο αξιοσημείωτος από τους αντιαεροπορικούς πυραύλους είναι ίσως ο YJ-19, ένας πύραυλος κρουζ που φαίνεται να χρησιμοποιεί έναν «scramjet», ο οποίος καύει το καύσιμό του σε μια ροή αέρα που κινείται με υπερηχητική ταχύτητα, ένα σχέδιο που βοηθά τον πύραυλο να αναπτύξει υψηλή ταχύτητα.

Στην παρέλαση παρουσιάστηκαν και νέα θωρακισμένα οχήματα που μπορούσαν να μεταφερθούν με μεταγωγικά αεροπλάνα. Τα οχήματα είχαν κάτι που έμοιαζε με περισκόπια, ώστε οι στρατιώτες να μπορούν να παρατηρούν το περιβάλλον τους από το εσωτερικό των οχημάτων.

Τα νέα οχήματα έδειξαν ότι η Κίνα επενδύει σε πιθανή ταχεία ανάπτυξη στην Ταϊβάν ή ακόμη και πολύ πιο πέρα από τα σύνορα της Κίνας, δήλωσε ο Joshua Arostegui, διευθυντής έρευνας του Κέντρου Μελετών Χερσαίων Δυνάμεων της Κίνας στο Στρατιωτικό Κολλέγιο των ΗΠΑ.

«Η προσθήκη τόσο προηγμένων θωρακισμένων οχημάτων στο αερομεταφερόμενο σώμα θα προσφέρει σε αυτές τις ελαφριές δυνάμεις πεζικού πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα και προστασία όταν αποβιβάζονται πίσω από τις εχθρικές γραμμές ή ανταποκρίνονται γρήγορα σε επικίνδυνες καταστάσεις στο εξωτερικό», είπε.

Παρουσιάστηκαν επίσης τηλεχειριζόμενα θωρακισμένα οχήματα που μπορούν να απομακρύνουν νάρκες και να περισυλλέγουν τραυματίες στρατιώτες. «Το μεγαλύτερο πρόβλημα με αυτά τα συστήματα θα είναι το κόστος και η επισκευή», σημείωσε ο κ. Arostegui.

Δύο κομψά υποβρύχια drone έκαναν επίσης το ντεμπούτο τους, σηματοδοτώντας τις φιλοδοξίες της Κίνας να ανταγωνιστεί τις Ηνωμένες Πολιτείες κάτω από τα κύματα χρησιμοποιώντας «εξαιρετικά μεγάλα μη επανδρωμένα υποβρύχια οχήματα».

Το ένα ήταν ένα σκάφος 60 ποδιών, σε σχήμα τορπίλης, με λείο κύτος, ενώ το άλλο είχε μικρούς ιστούς που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για επικοινωνίες.

Η αμερικανική ανησυχία

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ανέφερε τον Δεκέμβριο του 2024 ότι η Κίνα είχε ξεπεράσει τις 600 επιχειρησιακές πυρηνικές κεφαλές μέχρι τα μέσα του 2024 και προέβλεψε ότι ο συνολικός αριθμός θα ξεπεράσει τις 1.000 μέχρι το 2030, με πολλές από αυτές να βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα ετοιμότητας.

Η ίδια έκθεση ανέφερε ότι η PLARF προωθούσε μακροπρόθεσμα σχέδια εκσυγχρονισμού που περιλάμβαναν νέους intercontinental ballistic missile (ICBM), επέκταση της χωρητικότητας MIRV και κατασκευή σιλό μεγάλης κλίμακας.

Δορυφορικές εικόνες έχουν καταγράψει τρία νέα πεδία σιλό για ICBM στερεού καυσίμου, το καθένα με τουλάχιστον 100 σιλό, παράλληλα με τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη παραλλαγών DF-5 υγρού καυσίμου.

Το DF-31BJ, που επίσης συμπεριλήφθηκε στην παρέλαση, κατέστησε σαφές ότι τα κινητά και τα σιλό-βασισμένα σχέδια αναπτύσσονται παράλληλα, παρέχοντας ποικιλία και πλεονασμό στο στρατηγικό οπλοστάσιο της Κίνας.