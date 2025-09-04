Ινδία: Νεκρά δύο νεογέννητα από δαγκώματα αρουραίων μέσα σε νοσοκομείο - Ανατριχιαστικό βίντεο

Συγκλονιστικά πλάνα δείχνουν τους αρουραίους να κόβουν βόλτες στους θαλάμους ανάμεσα σε ιατρικό εξοπλισμο

Ινδία: Νεκρά δύο νεογέννητα από δαγκώματα αρουραίων μέσα σε νοσοκομείο - Ανατριχιαστικό βίντεο
Δύο νεογέννητα κατέληξαν μέσα σε μονάδα νοσοκομείου, στην πόλη Ιντόρ της Ινδίας – που έχει χαρακτηριστεί ως η «καθαρότερη» της χώρας, όπου είχαν μεταφερθεί, φέροντας δαγκώματα από αρουραίους.

Ένα από τα νεογνά πέθανε το απόγευμα της Τετάρτης, μία μέρα μετά τον θάνατο ενός κοριτσιού που επίσης είχε δαγκωθεί από αρουραίους, σύμφωνα με αναφορές.

Ο διευθυντής του νοσοκομείου, Δρ. Ασόκ Γιαντάβ, δήλωσε ότι το ένα μωρό είχε δαγκώματα στα δάχτυλα, ενώ το άλλο στο κεφάλι και τον ώμο. Ένα από τα βρέφη είχε βρεθεί εγκαταλελειμμένο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ωστόσο, οι γιατροί αρνήθηκαν ότι ο θάνατος οφείλεται σε δαγκώματα, λέγοντας πως τα παιδιά έπασχαν από σοβαρές συγγενείς παθήσεις. Το κοριτσάκι φέρεται να είχε πολλαπλές ανωμαλίες εκ γενετής και είχε υποβληθεί σε επέμβαση πριν από μία εβδομάδα.

«Παρά τις προσπάθειές μας, η κατάστασή της χειροτέρευσε και τελικά πέθανε από σηψαιμία», δήλωσε ο αναπληρωτής διευθυντής του νοσοκομείου.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως το δάγκωμα στο δάχτυλο του κοριτσιού ήταν επιφανειακό και δεν θεωρήθηκε σοβαρό.

Τα μωρά μεταφέρθηκαν σε άλλη μονάδα υπό 24ωρη επιτήρηση, όταν βίντεο ασφαλείας αποκάλυψαν αρουραίους να κινούνται ανάμεσα στα κρεβάτια και τον ιατρικό εξοπλισμό. Σε ένα βίντεο φαίνεται καθαρά αρουραίος να πηδά από το ένα κρεβάτι στο άλλο, περνώντας ανάμεσα από καλώδια.

Αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση, δύο νοσηλεύτριες τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, απομαρύνθηκε από τα καθήκοντά της η επόπτρια και εκδόθηκαν προειδοποιητικές επιστολές προς την προϊσταμένη και τον επικεφαλής παιδοχειρουργικής

Ο διευθυντής του νοσοκομείου δήλωσε ότι θα τοποθετηθούν σιδερένια πλέγματα στα παράθυρα και ότι ζητήθηκε από τους συνοδούς των ασθενών να μην φέρνουν φαγητό στις κλινικές, καθώς αυτό προσελκύει τα τρωκτικά.

Επίσης, ανέφερε πως το νοσοκομείο περιβάλλεται από παλαιά κτίρια με πρόβλημα αρουραίων, το οποίο επιδεινώθηκε λόγω των μουσώνων. Παρά τις προηγούμενες εκστρατείες απολύμανσης, το πρόβλημα επιμένει και αυτή τη στιγμή υπάρχει έλλειψη ειδικής κόλλας για ποντίκια στην αγορά.

Το περιστατικό πυροδότησε πολιτική θύελλα, με την αντιπολίτευση να καταγγέλλει κρατική αμέλεια.

