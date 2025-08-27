Ινδία: Influencer παρασύρθηκε από ορμητικά νερά ενώ πετούσε drone σε καταρράκτες - Δείτε βίντεο

Ο 22χρονος βρισκόταν μέσα στο ποτάμι όταν παρασύρθηκε από ορμητικά νερά.

Τρομακτικές στιγμές καταγράφηκαν σε καταρράκτες στην Ινδία, την οποία πλήττουν φονικές πλημμύρες τις τελευταίες ημέρες, όταν Youtuber που βρισκόταν στην κοίτη ποταμού και έβγαζε φωτογραφίες παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά.

Ο 22χρονος Sagar γυρνούσε ένα βίντεο με drone για τουριστικά αξιοθέατα κοντά στους καταρράκτες Duduma στην πολιτεία Odisha το Σάββατο (23/08). Όταν η στάθμη του ποταμού ανέβηκε ξαφνικά, οι διασώστες προσπάθησαν να τον σώσουν με σχοινιά, αλλά το ρεύμα ήταν πολύ ισχυρό.

Οι αρχές είχαν προειδοποιήσει νωρίτερα τον κόσμο για την άνοδο της στάθμης των υδάτων μετά από έντονες βροχοπτώσεις.

Η τύχη του 22χρονου Sagar Kundu παραμένει άγνωστη πέντε ημέρες μετά το περιστατικό που, καθώς οι αρχές δεν έχουν εντοπίσει ακόμα τα ίχνη του.

Φονικές πλημμύρες σαρώνουν τη χώρα

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις σαρώνουν τη βόρεια Ινδία, με τον απολογισμό να ανέρχεται σε 34 νεκρούς και τις αρχές να προειδοποιούν για ακόμη πιο έντονα φαινόμενα.

Κάτοικοι κοιτάζουν τα ερείπια των σπιτιών τους, που καταστράφηκαν από τις πλημμύρες στις όχθες του ποταμού Τάουι στο Τζαμού, Ινδία, Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Channi Anand) AP

Μόνο σε μια κατολίσθηση κοντά στο ιερό προσκύνημα της Βαϊσνό Ντέβι έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 30 άνθρωποι, σύμφωνα με το πρακτορείο ANI.

Η καταστροφή έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά τις φονικές πλημμύρες στην κοιλάδα Κιστγουάρ, στο ινδικό Κασμίρ, όπου είχαν σκοτωθεί 60 άνθρωποι και αγνοούνταν άλλοι 200.

Στην πόλη Τζαμού, η Μετεωρολογική Υπηρεσία κατέγραψε 368 χιλιοστά βροχής σε μία μέρα, ενώ η υπερχείλιση ποταμών όπως ο Τάουι, ο Τσενάμπ και ο Τζέλουμ πλημμύρισε εκτεταμένες περιοχές. Στην περιφέρεια Ντόντα τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα νερά.

Η κατάρρευση της γέφυρας Μάντοπουρ το πρωί της Τετάρτης προκάλεσε σοκ, καθώς οχήματα παρασύρθηκαν στο κενό, σύμφωνα με τηλεοπτικά πλάνα. Ζημιές υπέστησαν και βασικές εθνικές οδοί που συνδέουν το Τζαμού με την υπόλοιπη Ινδία.

