Φονικό τροχαίο στην Ινδία με 8 νεκρούς και 45 τραυματίες

Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα την ανατροπή του τρακτέρ, με τους επιβάτες να εκσφενδονίζονται στο οδόστρωμα

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 45 τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα σε αυτοκινητόδρομο της Ινδίας. Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 2:15 π.μ. (τοπική ώρα), όταν φορτηγό που μετέφερε κοντέινερ συγκρούστηκε με τρακτέρ, στο οποίο επέβαιναν περίπου 60 άτομα.

Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα την ανατροπή του τρακτέρ, με τους επιβάτες να εκσφενδονίζονται στο οδόστρωμα. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 45.

#WATCH | Uttar Pradesh | Visuals from the spot where 8 people died and 43 got injured after a container hit a tractor full of devotees of Gogaji, going to Gogamedi, Rajasthan, from Kasganj, near Ghatal village on National Highway 34 under Bulandshahr police station. pic.twitter.com/yjpqNnOhhJ — ANI (@ANI) August 25, 2025

Κατάσταση των τραυματιών

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι περισσότεροι από τους τραυματίες φέρουν ελαφρύτερα τραύματα και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Ωστόσο, τρεις άνθρωποι παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση και διασωληνώθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο. Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομεία της περιοχής για την παροχή πρώτων βοηθειών και περαιτέρω ιατρικής φροντίδας.

Έρευνες για τα αίτια

Οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το φορτηγό κινούνταν με υψηλή ταχύτητα τη στιγμή της σύγκρουσης. Παράλληλα, εξετάζεται αν το τρακτέρ μετέφερε περισσότερους επιβάτες από το επιτρεπόμενο όριο, γεγονός που μπορεί να συνέβαλε στη σοβαρότητα του συμβάντος.

Το δυστύχημα έρχεται να προστεθεί στη μαύρη λίστα των θανατηφόρων τροχαίων που πλήττουν την Ινδία, όπου οι παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και η υπερφόρτωση οχημάτων αποτελούν καθημερινό φαινόμενο.

Διαβάστε επίσης