Πόλεμος στην Ουκρανία: Τρεις νεκροί από ρωσικό πλήγμα κοντά στο Χάρκοβο

Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν το βράδυ της Πέμπτης χωριό του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολέχ Σινιεχούμποφ.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, η αεροπορική επιδρομή στο χωριό Χοτίμλια σημειώθηκε γύρω στις 21:30 το βράδυ.

Το ρωσικό πλήγμα προκάλεσε τον θάνατο δύο ανδρών και μιας γυναίκας, ενώ άλλοι τρεις κάτοικοι τραυματίστηκαν.