ΗΠΑ: Ο Τραμπ δρομολογεί τη μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε «υπουργείο Πολέμου»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα για τη μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε «υπουργείο Πολέμου», μια αλλαγή που επαναφέρει την ιστορική ονομασία που είχε διατηρηθεί έως το 1949.

ΗΠΑ: Ο Τραμπ δρομολογεί τη μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε «υπουργείο Πολέμου»
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να υπογράψει την Παρασκευή εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο θα δρομολογηθεί επισήμως η διαδικασία μετονομασίας του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ σε «υπουργείο Πολέμου», όπως αποκάλυψε ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα, το διάταγμα θα δίνει τη δυνατότητα στον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και σε άλλους ανώτερους και κατώτερους αξιωματούχους να χρησιμοποιούν εναλλακτικούς τίτλους —«υπουργός Πολέμου», «υπουργείο Πολέμου», «αναπληρωτής υπουργός Πολέμου»— σε επίσημες ανακοινώσεις και αλληλογραφία. Το σχέδιο εκτιμάται ότι θα επιβαρύνει τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό με εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.

Επαναφέρει την ιστορία ο Τραμπ

Η πρωτοβουλία συνδέεται με την επιθυμία του Τραμπ να αφήσει το αποτύπωμά του στον μεγαλύτερο κυβερνητικό οργανισμό των ΗΠΑ. Μέχρι το 1949, το αμερικανικό υπουργείο ονομαζόταν «υπουργείο Πολέμου». Η μετονομασία του σε «υπουργείο Άμυνας» αποφασίστηκε στο πλαίσιο της ενοποίησης του Στρατού, του Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, σηματοδοτώντας, σύμφωνα με ιστορικούς, την έμφαση στην αποτροπή των συγκρούσεων στην πυρηνική εποχή.

Οι αλλαγές ονομάτων σε υπουργεία αποτελούν σπάνιο φαινόμενο και απαιτούν έγκριση από το Κογκρέσο. Ωστόσο, με δεδομένες τις οριακές πλειοψηφίες των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή και τη Γερουσία, καθώς και τη μέχρι σήμερα απουσία αντίστασης από τις ηγεσίες τους, η κυβέρνηση Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξη.

Οι επικριτές, από την πλευρά τους, προειδοποιούν ότι πρόκειται για κίνηση με υπέρογκο κόστος που αποσπά την προσοχή του Πενταγώνου από κρίσιμες επιχειρησιακές ανάγκες, σε μια περίοδο διεθνούς αναταραχής. Ο Χέγκσεθ, ωστόσο, επιμένει: «Δεν αφορά μόνο τις λέξεις — αφορά το πολεμικό ήθος».

Η πρόταση στηρίζεται από στενούς συμμάχους του Τραμπ. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής, Τζέιμς Κόμερ, έχει καταθέσει νομοσχέδιο που διευκολύνει τον εκάστοτε πρόεδρο να αναδιοργανώνει και να μετονομάζει ομοσπονδιακές υπηρεσίες. Ο ίδιος ο Τραμπ έχει δηλώσει χαρακτηριστικά: «Η Άμυνα είναι υπερβολικά αμυντική. Θέλουμε να είμαστε αμυντικοί, αλλά και επιθετικοί, αν χρειαστεί».

Η ιδέα αυτή δεν είναι καινούρια. Κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής του θητείας, ο Κας Πατέλ —σημερινός διευθυντής του FBI και τότε ανώτερος αξιωματούχος στο Πεντάγωνο— υπέγραφε τα email του ως «Επικεφαλής του Γραφείου του Υπουργού Άμυνας και του υπουργείου Πολέμου». «Το βλέπω ως φόρο τιμής στην ιστορία και την κληρονομιά του υπουργείου», είχε δηλώσει το 2021 στο Reuters.

