Βρετανία: Με ανασχηματισμό προσπαθεί να «σώσει» την κυβέρνηση από τα σκάνδαλα ο Κιρ Στάρμερ

Η κυβέρνηση των Εργατικών παραπαίει και δημοσκοπικά

Newsbomb

Βρετανία: Με ανασχηματισμό προσπαθεί να «σώσει» την κυβέρνηση από τα σκάνδαλα ο Κιρ Στάρμερ

O Κιρ Στάρμερ

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ προχωρά σε μεγάλο ανασχηματισμό της κυβέρνησής του, στον απόηχο της παραίτησης της αντιπροέδρου της κυβέρνησης των Εργατικών, Άντζελα Ρέινερ, λόγω ενός οικονομικού σκανδάλου.

Η αντιπρόεδρος Άντζελα Ρέινερ παραιτήθηκε σήμερα, δύο ημέρες αφότου παραδέχτηκε ότι κατέβαλε χαμηλότερο φόρο για μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας για την αγορά ενός διαμερίσματος. Η παραδοχή της αυτή συνιστά ένα νέο πλήγμα για την κυβέρνηση των Εργατικών.

Σύμφωνα με το BBC, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέβιντ Λάμι ορίστηκε νέος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αντικαθιστώντας την Ρέινερ.

Νέα υπουργός Εξωτερικών θα αναλάβει η μέχρι σήμερα υπουργός Εσωτερικών Ιβέτ Κούπερ, σύμφωνα με τον Guardian.

Η Σαμπάνα Μαχμούντ, νυν υπουργός Δικαιοσύνης, αναμένεται να αντικαταστήσει την Κούπερ στο υπουργείο Εσωτερικών.

Η παραίτηση-βόμβα

Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Κιρ Στάρμερ στην Βρετανία, Άντζελα Ρέινερ, παραιτήθηκε δύο ημέρες αφότου παραδέχτηκε ότι κατέβαλε χαμηλότερο φόρο για μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας για την αγορά ενός διαμερίσματος.

«Αποφάσισα να παραιτηθώ από αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Στέγασης (...), καθώς και από τη θέση της αντιπροέδρου του Εργατικού Κόμματος», έγραψε η βουλευτής.

Η 45χρονη Ρέινερ είναι η 8η και η πιο πρόσφατη αποχώρηση υπουργού της κυβέρνησης Στάρμερ, και η πιο επιζήμια μέχρι στιγμής, αφότου ο Βρετανός πρωθυπουργός της είχε προσφέρει την πλήρη υποστήριξή του όταν κατηγορήθηκε για πρώτη φορά ότι προσπάθησε σκόπιμα να αποφύγει την καταβολή του σωστού φορολογικού συντελεστή.

«Λυπάμαι βαθιά για την απόφασή μου να μην ζητήσω πρόσθετες εξειδικευμένες φορολογικές συμβουλές... Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για αυτό το λάθος», ανέφερε η Ρέινερ στην επιστολή της προς τον Στάρμερ.

Δείτε την επιστολή:

Ο Στάρμερ απάντησε ότι είναι πολύ λυπημένος που η θητεία της στην κυβέρνηση έληξε με αυτόν τον τρόπο, αλλά τόνισε ότι η Ρέινερ έλαβε τη σωστή απόφαση.

Με τους Εργατικούς να υπολείπονται στις δημοσκοπήσεις από το λαϊκιστικό Reform UK, ο Στάρμερ βρίσκεται αντιμέτωπος με περισσότερες προκλήσεις στην προσπάθειά του να αποκαταστήσει την εξουσία του και την εικόνα του κόμματός του.

Η απώλεια της αντιπροέδρου της κυβέρνησής του Κιρ Στάρμερ είναι ιδιαίτερα επιζήμια για εκείνον, ειδικά επειδή η Ρέινερ, κόρη έφηβης μητέρας από την εργατική τάξη που έφθασε σε σε μία από τις υψηλότερες πολιτικές θέσεις της Βρετανίας, είχε καταφέρει να μεσολαβήσει μεταξύ της αριστερής και της κεντρώας πτέρυγας των Εργατικών για να διατηρήσει το κόμμα ενωμένο.

Κατά καιρούς προβαλλόμενη ως πιθανή διάδοχος του Στάρμερ, η Ρέινερ αναγκάστηκε να απευθυνθεί την Τετάρτη σε ανεξάρτητο σύμβουλο για τα υπουργικά πρότυπα, αφού η ίδια παραδέχτηκε ότι έκανε λάθος σχετικά με την πληρωμή του φόρου.

Η αποχώρηση οκτώ υπουργών και υφυπουργών, πέντε εκ των οποίων παραιτήθηκαν για αδικοπραγίες, σημαίνει ότι ο Στάρμερ έχει υποστεί τις περισσότερες παραιτήσεις υπουργών, εκτός κυβερνητικών ανασχηματισμών, από οποιονδήποτε άλλο πρωθυπουργό στην αρχή της θητείας του τουλάχιστον από το 1979.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:31ΕΛΛΑΔΑ

Αντίπαρος: Φωτογράφιζε κορίτσια σε παραλία γυμνιστών – Πήραν την κατάσταση στα χέρια τους οι λουόμενοι

19:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Δεν έχουν λύση οι Ισραηλινοί – «Πείτε μου εσείς πώς θα σταματήσουμε τον Γιάννη»

19:22ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο: Πρόστιμο 2,95 δισεκ. ευρώ στην Google επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

19:21LIFESTYLE

Sicario: Πώς είναι χωρίς μάσκα ο τραγουδιστής - Ποιο είναι το πραγματικό του όνομα - Η σύγκριση με τον Χρήστο Μάστορα

19:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές για ομιλία Τσίπρα: «Αντί για αυτοκριτική, διαστρεβλώνει την πραγματικότητα»

19:07ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Φωτιά στο Βατήσι του δήμου Καρύστου

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Συγκεντρώσεις το Σάββατο 6/9 σε όλη την Ελλάδα για τα Τέμπη

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπές στο νέο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ 100,3: Το δίδυμο-έκπληξη που φεύγει και το νέο που έρχεται

18:50ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Με ανασχηματισμό προσπαθεί να «σώσει» την κυβέρνηση από τα σκάνδαλα ο Κιρ Στάρμερ

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Άνοιξε το μπλόκο των αγροτοκτηνοτρόφων στο αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης»

18:39ΜΠΑΣΚΕΤ

AEK: Η «Ένωση» ανοίγει ξανά τις πόρτες για τους μικρούς φίλους της

18:32ΚΟΣΜΟΣ

Λιβύη: Με τον Χαφτάρ συναντήθηκε ο Ρώσος υπουργός Άμυνας

18:31ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο κόκκινο ο Κηφισός και η Αττική Οδός - Τροχαίο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης

18:26LIFESTYLE

Φάρμα: Πότε κάνει πρεμιέρα στο STAR

18:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: «Προσοχή Αδιέξοδο!» - Χρειαζόμαστε αναπτυξιακό σοκ αντίστοιχο της περιόδου Τρικούπη και Βενιζέλου

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Άνοιξαν μια τρύπα και ξέχασαν να την κλείσουν

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο παπάς που άφησε το πετραχήλι και έπιασε τη μπάλα

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Χολιγουντιανή καταδίωξη στη Ν. Αγχίαλο – Κάτοικος πήρε στο κατόπι τους κλέφτες του χαλκού

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Μελχισεδέκ: «Ο κληρικός στα ροζ βίντεο δεν είμαι εγώ»

18:14ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ντόναλντ Τραμπ: Θα δώσει το παρών στον τελικό του US Open

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
01:42ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

19:21LIFESTYLE

Sicario: Πώς είναι χωρίς μάσκα ο τραγουδιστής - Ποιο είναι το πραγματικό του όνομα - Η σύγκριση με τον Χρήστο Μάστορα

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Μελχισεδέκ: «Ο κληρικός στα ροζ βίντεο δεν είμαι εγώ»

18:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: «Προσοχή Αδιέξοδο!» - Χρειαζόμαστε αναπτυξιακό σοκ αντίστοιχο της περιόδου Τρικούπη και Βενιζέλου

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Η 79χρονη Σουηδέζα ξεσπά για την ομηρία της - «Δεν άντεχα άλλο, δεν με άφηνε να βγω»

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σημάδια του Φεγγαριού για τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Ένταλμα σύλληψης για τον Αρχιμανδρίτη που παραχώρησε τα 175 στρέμματα της μονής

19:07ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Φωτιά στο Βατήσι του δήμου Καρύστου

12:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκαλυπτικοί διάλογοι από το κύκλωμα καυσίμων - Πώς αντέδρασαν όταν κατάλαβαν ότι τους ερευνά η ΕΛ.ΑΣ.

19:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές για ομιλία Τσίπρα: «Αντί για αυτοκριτική, διαστρεβλώνει την πραγματικότητα»

13:09ΚΥΠΡΟΣ

Σοκ στην Κύπρο: 14χρονος είχε ερωτικές επαφές με την αδελφή του - Καλούσε και συμμαθητές του να συνευρεθούν μαζί της!

08:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές

12:07LIFESTYLE

«Όταν βλέπετε να κλαίω» - Η ερμηνεία έκπληξη του 18χρονου μασκοφόρου Sicario στη συναύλια για τον Καζαντζίδη

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Υπό κράτηση οι γονείς για τα μωρά που περιπλανιούνταν μόνα τους - Ο πατέρας κατηγορεί τη 12χρονη κουνιάδα

15:47ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό Ανώγεια: Βγήκε από τη φυλακή ο Μανόλης Καλομοίρης

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Συγκεντρώσεις το Σάββατο 6/9 σε όλη την Ελλάδα για τα Τέμπη

08:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: «Η Ισπανία ζει τη Μαύρη Πέμπτη της» - Η FIBA αποθεώνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Προφυλακίστηκαν τρεις για την εγκληματική οργάνωση – Συνεχίζονται οι απολογίες

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΕΟΠΥΥ προειδοποιεί για απάτη μέσω e-mail: Πώς να αναγνωρίσετε τα παραπλανητικά μηνύματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ